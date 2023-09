Wolkige Waldvorstellungen vom Biosphärenreservat Spessart

Online-Befragung liefert wenig Erkenntnisse

Naturwald im Spessart am Rohrberg

In manchen Spessartorten haben die Bürger das »Mitreden« selbst in die Hand genommen, ihre alten Protestplakate »Nein zum Nationalpark« aus dem Keller geholt und das Wort »Nationalpark« mit »BSR« übermalt. Die Kritiker haben sich positioniert und kündigen Widerstand an - ob es auf Bürgerseite auch Unterstützer und Befürworter des Biosphärenreservats gibt, lässt sich weit schwerer greifen.

Die vier Bürgerforen, die dazu Ende vergangenen Jahres in Haibach, Aschaffenburg, Eschau und Marktheidenfeld über die Bühne gingen, brachten kein klares Bild. Trotz voller Säle waren die wenigen hundert Teilnehmer natürlich nicht repräsentativ für eine Region mit einer guten halben Million Einwohner. Außerdem wurde ein Stimmungsbild für oder gegen das Biosphärenreservat weder abgefragt, noch erlaubten die zum Teil sehr kontroversen Wortbeiträge eine klare Bewertung.

Im März diesen Jahres starteten dann die mit der Machbarkeitsstudie beauftragten Planungsbüros E.C.O aus Klagenfurt und Ifuplan aus München einen zweiten Baustein für die Bürgerbeteiligung: eine Online-Befragung. Zwischen dem 5. März und dem 10. April beantworteten insgesamt 3180 Personen den Katalog aus 26 Fragen. Zielsetzung war, so heißt es im Ergebnisbericht, »einen Einblick in die Themenschwerpunkte der Region aus Sicht der Bevölkerung zu gewinnen«.

Unter den Teilnehmern der Umfrage ist das Meinungsbild eindeutig: Die Mehrheit (71,4 Prozent) steht dem Vorhaben Biosphärenreservat zustimmend gegenüber. Allerdings wurde diese Schlüsselfrage nur von etwas mehr als 80 Prozent der Befragten beantwortet - das heißt, jeder Fünfte konnte sich weder für Ablehnung noch Zustimmung entscheiden.

Was ist die mehrheitliche Zustimmung wert? 3180 Teilnehmer sind keine beeindruckende Zahl, doch »im Vergleich mit ähnlichen Beteiligungsprozessen« sei die Zahl »erfreulich hoch«, ordnet Sebastian Kühl, Abteilungsleiter Landkreisentwicklung im Landratsamt Main-Spessart, den Rücklauf ein.

Umfrage nicht repräsentativ

Die Umfrage habe alleine schon aufgrund ihres methodischen Ansatzes nicht den Anspruch auf Repräsentativität, erläutert Kühl weiter. Sie sollte vielmehr einen ersten Einblick in die Themenschwerpunkte und das Stimmungsbild der Region aufzeigen. »Die Ergebnisse zeigen, dass die Haltung der Bevölkerung gegenüber einer Biosphärenregion offener ist, als es in der öffentlichen Debatte den Anschein hat«, so Kühl und nennt auch die Stimmung in den vier Bürgerforen »tendenziell eher zustimmend«.

Bei der Auswertung der Online-Antworten auf die Umfrage stellten die beide Büros fest, dass die Teilnehmer sich schon vorher mit dem Thema beschäftigt und wohl auch deswegen teilgenommen hatten. Trotzdem gaben nur 55 Prozent an, sie seien gut mit dem Begriff Biosphärenreservat vertraut. 40 Prozent gaben an, sie hätten den Begriff schon einmal gehört, wüssten aber nichts Genaueres, knapp sechs Prozent gestanden ein, gar nicht zu wissen, was ein Unesco-Biosphärenreservat ist.

Dieses dünne Wissen und unscharfe Bild illustrieren zwei Grafiken des Ergebnisberichts. »Wie würden Sie die typische Landschaft des Spessarts beschreiben?« und »Welche Gebiete, Landschaftstypen haben für Sie besonderen Wert?« hatten die Planungsbüros wissen wollen und darauf eine wenig überraschende Antwort bekommen: Die mit Abstand häufigste Nennung lautete »Wald«. Dazu kamen ergänzende Begriffe wie Mischwald, Auen, Wiesen, Täler, Laubwald, Mittelgebirge, Buchen, Eichen? Um dieses Ergebnis einigermaßen plastisch zu machen, wird es im Bericht als »Cloud«, als Wort-Wolke, dargestellt - mit ebenso wolkigem Erkenntnisgewinn.

Denn »Wald« wird nicht reichen bei einem der Knackpunkte, den die Machbarkeitsstudie für den Antrag auf das Siegel »Biosphärenreservat« liefern soll. Gefordert wird von der Unesco ein »Alleinstellungsmerkmal«. Doch das Thema Wald spielen unter den 16 anerkannten deutschen Regionen schon der Thüringer und der Pfälzer Wald oder der Schwarzwald. Was dem Spessart die geforderte Modellhaftigkeit verschaffen könnte, ist nach Ansicht des Miltenberger Landrats Jens Marco Scherf die über Jahrhunderte gewachsene Verbindung von Schutz und Nutzung. »Im Spessart war und ist die Bewirtschaftung ja durchaus zum Wohle des Waldes«, so Scherf.

Abschlussbericht bald fertig

Was also anfangen mit der »Wort-Cloud« aus dem Ergebnisbericht? Auch für das Kriterium »Repräsentativität« habe die Umfrage wichtige Erkenntnisse geliefert, antwortet Kühl in Vertretung des erkrankten Projektmanagers Torben Schulze, will aber noch nicht konkret werden, um dem Abschlussbericht der Gutachterbüros Ifuplan und E.C.O. nicht vorzugreifen. Darauf müssen Interessierte aber noch etwas warten: Die Machbarkeitsstudie wird am 16. November in Lohr vorgestellt.

Die Unesco sieht Biosphären als Modellregionen, in denen Lebens- und Wirtschaftsweisen erprobt werden, die wirtschaftlich tragfähig sind, und trotzdem dazu beitragen, die Natur einschließlich der dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Gefordert werden deshalb auch Ideen, wie die vor Ort lebenden Menschen für Natur und Landschaft zu begeistern und für die Umsetzung einer natur- und umweltverträglichen Entwicklung zu motivieren sind. Die Bereitschaft dazu gibt es in der Region. Das ist ein greifbares und konkretes Ergebnis der Umfrage: Zwar ist die Mehrheit der Befragten (36,5) noch unentschieden, ob und in welchen Bereich sie sich engagieren möchte, doch 901 Befragte (35 Prozent) nannten zumeist gleich mehrere Themenfelder: Die meisten Nennungen hatte der Naturschutz, aber auch für Biodiversität, Energie und Klima oder die Kulturlandschaft sind viele bereit, sich zu engagieren.

So könnte eine Kernzone aussehen, wenn der Spessart Biosphärenreservat wird

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Machbarkeitsstudie Die Machbarkeitsstudie gliedert sich in die zwei Hauptbausteine »Überprüfung der formalen Machbarkeit« sowie »Überprüfung der gesellschaftlichen Machbarkeit«. Letztere umfasst neben den Facharbeitskreisen (drei Arbeitskreise mit bislang je drei Sitzungen unter Beteiligung von Vertretern von über 80 Institutionen) die Bürgerbeteiligung mit folgenden Elementen: vier Bürgerforen zum Start, ein abschließendes Bürgerforum, Online-Umfrage, zwei Jugendworkshops sowie die Informationsplattform www.biosphaere-spessart.de. Die Facharbeitskreise stehen stellvertretend für das breite Spektrum von Institutionen, Themen und Interessen im Spessart, so erläutert Sebastian Kühl vom Landratsamt Main-Spessart. Insofern seien diese mit ihrer engagierten Arbeitsphase ein zentraler Aspekt der Bürgerbeteiligung. Hier seien wichtige regionale Multiplikatoren direkt eingebunden. Zusätzlich hätten das Projektmanagement Biosphärenreservat und die beteiligten Landkreise mit einer Vielzahl von Pressemitteilungen, bei mehreren Pressegesprächen und mit zahlreichen Posts in den sozialen Medien intensiv für die Bürgerbeteiligung geworben. kü