Wolf ist Thema im Odenwälder Kreistag

Odenwaldkreis 04.10.2023

Neben einer Reihe von Berichterstattungen, wie zum Stand der Umsetzung des Frauenförder- und Gleichstellungsplans und über die Fortschritte in den Straßenbauprojekten B 38 und B 45, werden die Abgeordneten sich auch mit weiteren Anträgen aus den Fraktionen befassen. Vom Regierungsbündnis wird der Antrag »Krankenhausstruktur des Odenwalds zukunftsfähig machen - medizinische Versorgung verbessern« vorgetragen. Von der Grünen-Fraktion wurde das Thema »Global Network of Age-friendly Cities and Communities« auf die Tagesordnung gesetzt. Der Haupt- und Finanzausschuss berät die Themen vorab in einer Sitzung, die am Montag, 9. Oktober, um 16 Uhr im Landratsamt in Erbach stattfindet.

pgi