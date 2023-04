Zwi­schen Mönch­berg und Röll­bach könn­te am Di­ens­tag ein Wolf ge­sich­tet wor­den sein. Zwei Män­ner aus dem Oden­wald­kreis, die na­ment­lich nicht ge­nannt wer­den wol­len, ha­ben an die­sem Tag zu­fäl­li­ger­wei­se ein Vi­deo beim Au­to­fah­ren ge­macht. Auf den recht un­schar­fen Auf­nah­men ist ein grau­es Tier zu se­hen, das über die Fel­der rennt. Das Vi­deo hat sich in­zwi­schen im In­ter­net ra­sant ver­b­rei­tet, so et­wa im so­zia­len Netz­werk Fa­ce­book.