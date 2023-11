Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wohlklang und Wohltätigkeit mit royalem Glanz

Rotary-Benefizkonzert mit dem Blasorchester Untermain in Frankenhalle Erlenbach - Deutsche Weinkönigin zu Gast

Erlenbach a.Main 12.11.2023 - 14:11 Uhr 1 Min.

Das Symphonische Blasorchester Untermain verzaubert das Publikum unter dem Dirigat von Dirk Mattes bei der "Symphonie in Blech" in der Erlenbaches Frankenhalle mit einem abwechslungsreichen Programm. Für die Symbiose von Musik und Wein: Die Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann gibt sich zum Benefizkonzert die Ehre.

Royalen Glanz verlieh der Charity-Veranstaltung bei ihrem ersten Heimatauftritt in der Region die amtierende Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann. Passend eingeleitet durch die vertrauten Klänge des Frankenlied-Marschs, die man selten so strahlend gehört hat, stellte die Haibacherin in ihrer Grußadresse treffend heraus, dass sowohl die Musik als auch der Wein leidenschaftlichem Engagement entspringen und daher hervorragend harmonieren.

Das gilt in jedem Fall für die 50 Instrumentalisten auf der Bühne, die das Konzert mit »L'Amistat« des spanischen Komponisten Ferrer Ferran im Stile eines Paso doble eröffneten. Sie präsentierten sich in Hochform unter der präzisen Leitung von Verbandsdirigent Dirk Mattes, der das musikalische Aushängeschild des Musikverbands Untermain seit seinem Engagement 2020 zu einem vielseitig ausdrucksstarken Klangkörper geformt hat.

Mit scheinbar müheloser Leichtigkeit meisterte das Blasorchester anspruchsvolle sinfonische Sätze wie die aus den »Metamorphosen« von Paul Hindemith oder dem dynamisch sehr intensiven Adagio aus den Enigma-Variationen von Edvard Elgar - ob in den lyrischen Passagen der Holzbläser oder im temperamentvollen Tuttiklang mit durchdringender Dynamik und allerhand rhythmischen Raffinessen.

Malerische Klangbilder

Mancher Zuhörer, der sich in den Pausengesprächen etwas zugänglichere Literatur gewünscht hätte, kam im zweiten Teil des Konzerts voll auf seine Kosten: Malerische Klangbilder bei »Robin Hood - König der Diebe«, Musical-Highlights aus »Chess« und ein lebhafter Eindruck vom Broadway zu den mitreißenden Melodien aus George Gershwins amerikanischer Oper »Porgy and Bess«, bei denen insbesondere die glänzenden Solisten des Orchesters zu schöner Geltung kamen.

Einen Einblick in das vielfältige soziale Engagement der Rotarier gab Club-Präsident Klaus Giegerich. Hierzu gehören internationale Projekte wie die »Mobile Hilfe« in Madagaskar ebenso wie vier Rettungswagen für die kriegserschütterte Ukraine oder auch »nur« ein neuer Kühlschrank für den Martinsladen.

Stefan Engels vom Café Fifty in Obernburg stellte seine Einrichtung vor und warb um Unterstützung. Der Erlös des Konzertabends, der von Barbara Karl moderiert wurde, fließt zu 100 Prozent wohltätigen Projekten zu - neben den Glanzlichtern der symphonischen Blasmusik ist das eine weitere Konstante, die den Besuch der Veranstaltung jedes Jahr Anfang November lohnt.

Benjamin Bohlender