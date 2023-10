Woher Erlenbach seinen Namen hat

Auf den Spuren eines vergessenen Gewässernamens

Erlenbach a.Main 14.10.2023 - 00:01 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Obwohl die Stadt Erlenbach - hier ein Blick auf den historischen Kirchenhügel - am jenseitigen Mainufer von Wörth/Ur-Erlenbach liegt, hat sie als einzige Gemeinde den alten Namen ihrer Muttersiedlung und damit auch die ursprüngliche Benennung des dortigen Baches bewahrt. Am heutigen Dorfplatz in der Mitte von Haingrund, am "Reiterspfad" und dem ehemaligen "Bischofsbrunnen", verlief einst die Grenze zwischen der mainzischen Zent zur Eich und der breubergischen Zent Lützelbach sowie zwischen Walderlenbach und dem jüngeren Haingrund. Die Wörther Friedhofskapelle markiert den Standort einer frühfränkischen Martinskirche. In ihrem Umfeld stand einst die Vorgängersiedlung von Wörth, das untermainische Ur-Erlenbach.

Doch an einem solchen Gewässer mangelt es der größten Kommune im Landkreis Miltenberg. Dieser Umstand führte in der Vergangenheit zur Annahme, der vom benachbarten Spessarthöhenort Mechenhard kommende, beidseits des Erlenbacher Kirchenhügels zum Main führende Hohberggraben habe wohl früher ständig Wasser geführt und sei von Erlen gesäumt gewesen. Dafür gibt es jedoch keinerlei Anhaltspunkte.

Linksmainisches Ur-Erlenbach

Die in Erlenbach vergebliche Suche nach einem namensgebenden Bach macht auf die historische Erkenntnis aufmerksam, wonach der Ort eine Tochtersiedlung des einst jenseits des Mains gelegenen Ur-Erlenbach ist. Dieses stand im Umfeld der ehemaligen Martinskirche von Wörth, deren erhaltener Chor heute als Friedhofskapelle dient. Zur Entstehung von Wörth kam es erst, als das alte Erlenbach näher an den Main verlegt wurde, wo ab etwa 1266 der Mainzer Erzbischof eine Wasserburg hatte errichten lassen. Ihr offensichtlich von einer dortigen Flurbezeichnung Wörth (= Insel) abgeleiteter Name ging auf den alsbald zur Stadt erhobenen Ort über.

Wertvolles historisches Dokument: Die Breuberg-Karte aus dem Jahr 1614, die im Staatsarchiv Würzburg aufbewahrt wird, ist die älteste bekannte bildliche Darstellung von Wörth, Erlenbach, Seckmauern und Umgebung. Diagonal durch das Bild verläuft die (in der Karte unbenannte) "Besch". Norden ist oben links. Repro: privat

Nun kennt man aber auch in Wörth keinen Erlenbach. Aus diesem Grund wurde schon die Ansicht vertreten, das alte (und damit auch das jüngere) Erlenbach habe seinen Namen wohl den urkundlich mit Besitz in Wörth und Umgebung in Erscheinung tretenden Rittern von Erlebach zu verdanken. Kann das zutreffen?

Als Stammsitz dieser Kleinadelsfamilie gilt der Wetterauort Erlenbach, wo im heute zu Frankfurt gehörenden Nieder-Erlenbach ihre Burg stand. An den Untermain kamen die Erlebacher offensichtlich durch Heiratsverbindungen und treten hier ab dem 13. Jahrhundert meist als Gefolgsleute und Lehensträger der Herren von Breuberg auf, spielten somit keine herausragende Rolle. Sie als Namensgeber der Vorgängersiedlung von Wörth zu betrachten, ist allein schon deshalb auszuschließen, da die Entstehung dieses untermainischen Ur-Erlenbach und seiner Martinskirche in die frühfränkische Epoche, ins 7. oder frühe 8. Jahrhundert datiert wird, somit in eine Zeit, in der es die Ritter von Erlebach und anderen hier später urkundlich in Erscheinung tretenden Adel noch lange nicht gegeben hat.

Der erfundene »Mutterbach«

Im Gegensatz zum rechtsmainischen Erlenbach gibt es bei Wörth aber einen Bach. Er entspringt in schwer zugänglichem Waldgelände am Talende oberhalb von Haingrund im hessischen Odenwaldhinterland, fließt durch den ebenfalls zur Gemeinde Lützelbach gehörenden Ort Seckmauern und mündet nach 7,7 km Länge (davon 5,6 km in Hessen) unterhalb von Wörth in den Main. Auf jüngeren Karten, im Internet auch einsehbar im BayernAtlas und bei Google maps, ist er als »Mutterbach« bezeichnet. Wie Gespräche des Autors mit Einheimischen der genannten Orte zu erkennen gaben, ist diese Bezeichnung kaum bekannt. Sie geht ersichtlich auf das Bestreben von Kartografen zurück, dem Bach einen einheitlichen, die bayerisch-hessische Grenze überschreitenden Namen zu geben.

Auf diesem Ausschnitt des Mainzer Koppelfutterregisters von 1248 bzw. ca. 1280 sind alle drei Erlenbach-Orte verzeichnet. Mit dem obigen "Erlebach ista parte" ist die aus Aschaffenburger Sicht diesseits des Maines gelegene heutige Stadt Erlenbach gemeint. Der Wörther Vorgängersiedlung Erlebach, die mit 8 Malter Hafer die mit Abstand höchste Abgabe zu entrichten hatte und somit am bedeutendsten war, folgt - nach Sickinmuren (Seckmauern) - das in Haingrund aufgegangene Walt Erlebach.

Als Mutterbach bezeichnet man im Allgemeinen den Abschnitt eines Fließgewässers, von dem zum Betreiben einer Mühle ein Mühlbach (Mühlgraben, Mühlkanal) abgeleitet war oder ist. Das war hier nur in Wörth der Fall, wo es gleich drei Mühlen gab.

Der Wörther »Breitebach«

Wörth ist auch die einzige der drei Gemeinden am angesprochenen Bach, in der für diesen ein älterer Name sowohl urkundlich früh belegt als auch umgangssprachlich fest verwurzelt ist. Der nach Angaben des verdienten Wörther Stadtchronisten Werner Trost erstmals für 1445 als Breidenbach überlieferte Bachlauf ist auf dem Mitte des 19. Jahrhunderts erstellten Urkatasterplan als Breitebach (ohne n) eingetragen. Das entspricht der mundartlichen Form: die braad Besch. Sie verdeutlicht, dass das kein durchgängiger Eigenname wie beim Breitenbach jenseits des nahen Odenwaldkammes ist, der bei Breitenbrunn entspringt und bei Breitenbach (Rai-Breitenbach, Stadt Breuberg) in die Mümling fließt, sondern dass damit die lokale Eigenschaft des bei Wörth in den Main mündenden Baches gemeint war. Bedingt durch die Untere Mühle (ihr Vorgänger ist als Mainmühle bei Sankt Martin überliefert), war dieser in seinem Unterlauf zweigeteilt: in den breiteren, ursprünglichen Bachlauf und den schmaleren Mühlgraben. Letzterer führt nach Einstellung des Mühlbetriebs kein Wasser mehr, doch ist sein Verlauf noch gut erkennbar.

Das in Wörth "die braad Besch" genannte Gewässer mündet nahe des aufgegebenen alten Erlenbach in den Main. Früher führte der Bach zweifellos wesentlich mehr Wasser als in unseren Tagen. Im Hintergrund die gerade von einem Zug überquerte Eisenbahnbrücke zwischen Wörth und Erlenbach.

Die offensichtlich als Unterscheidung von einem zweiten, kleineren Wasserlauf entstandene Bezeichnung »die braad Besch« erklärt sich auch durch den Umstand, dass beide Gewässer, anders als bei den beiden anderen Wörther Mühlen, von zwei wichtigen Verkehrsverbindungen überquert wurden: der Maintalstraße in Richtung Obernburg und dem landwirtschaftlich vielgenutzten Feldweg in die Großflur Schneesberg.

Der hessische »Steinbach«

Nachdem die Entstehung der Wörther Bezeichnung »braad Besch« geklärt sein dürfte, sind die beiden hessischen Nachbarorte Seckmauern und Haingrund in den Blick zu nehmen. Sie hatten sich 1971 im Zuge der Gebietsreform in Hessen zu einer Gemeinde namens Steinbachtal zusammengeschlossen, wurden jedoch schon 1972 Ortsteile von Lützel-Wiebelsbach, das ein Jahr später in Lützelbach umbenannt worden ist.

Der Name Steinbach für das Gewässer erscheint auf Karten erstmals in den 1950er-Jahren. Wie er entstanden ist, ließ sich nicht ausfindig machen, ist hier auch nicht weiter von Bedeutung, da es keinerlei ältere archivalische oder sonstige Belege für ihn gibt, wie der Seckmaurer Heimatforscher Roland Sattler bestätigte. Bezeichnenderweise wird der Begriff auch nicht mundartlich verwendet. Im örtlichen Sprachgebrauch nennt man den Wasserlauf einfach nur »die Besch«.

Auch in mittelalterlichen Urkunden ist kein Eigenname überliefert. Eine Beschreibung der Grenze der mainzischen Zent zur Eich aus dem Jahr 1473 nennt nur »die Bach, die von Seckemuren bis zu sant Mertin in den Meyn verläuft«.

Das frühere Walderlenbach

Beachtenswert ist jedoch die Angabe, dass die von Laudenbach her über die Berghöhe ziehende Zentgrenze - ihr folgt teilweise die heutige Landesgrenze - bei Wolterlbach auf den Bach traf. Damit war das ehemalige Dorf Walderlenbach gemeint. Es ist nicht wüst geworden und lag auch nicht irgendwo in den Wörther Waldungen, wie man früher angenommen hat und noch in der neuen Erlenbacher Chronik zu lesen ist, sondern ging in der Gemeinde Haingrund auf, als deren Unterdorf es zu lokalisieren ist. Die weiter talaufwärts entstandene Ansiedlung, das heutige Oberdorf, nahm den dortigen Flurnamen Haingrund (mundartlich He(n)grund) an und zählte zur breubergischen Zent Lützelbach. Bedingt durch Grenzverschiebungen und weitere territorialpolitische Entwicklungen zwischen den hier konkurrierenden Herrschaften Breuberg und Kurmainz wurde Walderlenbach Bestandteil von Haingrund. Seit 1806 ist Haingrund alleiniger amtlicher Ortsname der beiden inzwischen zusammengewachsenen Siedlungen.

Das als mehrfach namensgebender Erlenbach anzusprechende Gewässer entspringt im bewaldeten Talende oberhalb von Haingrund. Bereits der erste Baum an seinem Lauf im Wiesengrund ist eine Erle.

Ursprünglicher Name: Erlenbach

Woher Walderlenbach seinen Namen hatte und warum die Vorgängersiedlung von Wörth Erlenbach hieß, dafür gibt es nur eine überzeugende Erklärung: Das einst den Kern beider Orte durchfließende Gewässer muss ursprünglich Erlenbach genannt worden sein! Noch heute ist es von zahllosen Erlenbäumen gesäumt - so auffällig, dass man in Seckmauern eine parallel verlaufende Straße Erlenweg taufte. Im Südhessischen Flurnamenbuch sind unter Haingrund die Flurnamen Erles-Beune und Erle-Steg zu finden.

Warum der alte Bachname in Vergessenheit geraten ist, erscheint nachvollziehbar. Umgangssprachlich hieß er in seinem oberen Bereich nur die Besch, vor allem auch, weil er keine Nebenbäche hat. In Wörth nannte man ihn offensichtlich zur Unterscheidung von den Mühlbächen, insbesondere vom unteren, einst eigenständig in den Main mündenden Mühlbach schon früh die braad Besch. Die hessische Benennung als Steinbach ist, wie schon gesagt, nicht älterer Natur.

Die Bezeichnung als Mutterbach, die in jüngerer Zeit kartografisch verwendet wird, hatte nur im Bereich der einstigen Mühlen ihre Berechtigung. Als Name für den gesamten Bach ist sie unsinnig, historisch begründet schon gar nicht.

Es wäre zu begrüßen, wenn der einst als »Taufpate« für das untermainische Ur-Erlenbach bei Wörth mit seiner frühfränkischen Martinskirche dienende Bach, dem auch das ebenfalls in Vergessenheit geratene Walderlenbach und - indirekt - die Wörth gegenüberliegende heutige Stadt Erlenbach ihren Namen verdanken, wieder so benannt werden könnte, wie er ursprünglich, lange vor der Entstehung der mainzisch-breubergischen und bayerisch-hessischen Landesgrenze zweifellos hieß: Erlenbach.

Wolfgang Hartmann