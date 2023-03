Woher die Henneburg ihren Namen hat - Wiedereröffnung am Wochenende

Stadtprozeltener Heimatgeschichte

Stadtprozelten 31.03.2023 - 12:00 Uhr 4 Min.

Stadtprozelten mit seiner imposanten Burg: Ihr jüngerer Name Henneburg ist historisch gerechtfertigt.

Auf der Hen­ne­burg über Stadt­pro­zel­ten, ei­ner der im­po­san­tes­ten Burg­rui­nen der Re­gi­on, herrscht am ers­ten April­wo­che­n­en­de re­ges Le­ben. Nach mehr­jäh­ri­gen Re­stau­rie­rungs­ar­bei­ten durch den Frei­staat Bay­ern und der Win­ter­pau­se wird ih­re Wie­de­r­er­öff­nung mit ei­nem vom Ve­r­ein Bur­gen­land­schaft Spess­art-Oden­wald und der Stadt ver­an­stal­te­ten Mit­telal­ter-Burg­fest ge­fei­ert. Es ist dies ein pas­sen­der An­lass, um neue For­schung­s­er­geb­nis­se zur frühen Ge­schich­te der Burg, ins­be­son­de­re zu ih­rem rät­sel­haf­ten Na­men, vor­zu­s­tel­len.

Wer war Graf Timo?

Die älteste mit der Burg in Verbindung stehende Nachricht nennt einen hochadeligen Timo von Pro-zelten (Tiemo de Bratselede), der 1127 und 1144 als Vogt des mainzischen Kollegiatstifts Aschaffenburg urkundlich belegt ist. Als Inhaber dieses Amtes unterstanden ihm umfangreiche Besitzungen am Untermain und im Spessart. Im Hirsauer Codex, der zeitgleichen Überlieferung der ehemaligen Benediktinerabtei Hirsau im Schwarzwald, ist Timo als Graf betitelt. Um 1130/40 gründete er zusammen mit einem Hermann von Leiningen (vermutlich seinem Schwager) und dessen Gattin Adala das Hirsauer Tochterkloster Mönchsroth bei Dinkelsbühl. Wer war dieser am südlichen Mainviereck wohnhafte Adelige?

Eine Untersuchung zur hochmittelalterlichen Geschichte des Untermaingebiets brachte die Erkenntnis, dass es sich bei Timo von Prozelten um einen Sohn Graf Gotebolds II. von Henneberg handelt, dem als Würzburger Hochstiftsvogt auch die Vogtei des würzburgischen Klosters Amorbach unterstand. Damit erklärt sich Timos auffälliger, beim heimischen Adel unüblicher Vorname: Gotebolds Mutter Hildegard war in zweiter Ehe mit einem Timo von Nordeck verheiratet.

Timo von Prozelten ist vermutlich auf diesem Relief an der Klosterkirche von Mönchsroth bei Dimkelsbühl dargestellt.

Berühmte Verwandte

Mehrere der nun als nahe Verwandte Timos von Prozelten erkannten Adeligen waren namhafte Persönlichkeiten. Seine Großmutter Hildegard war eine Schwester der Thüringer Grafen Ludwig der Springer und Beringer von Sangerhausen. Beide gründeten um 1080 zwischen Lohr und Gemünden, in der mainfränkischen Heimat ihrer Familie, als Hirsauer Priorat das Kloster Schönrain. Am bekanntesten ist Ludwig der Springer als Erbauer der Wartburg bei Eisenach.

Von Timos hennebergischen Brüdern wurde Gebhard Bischof von Würzburg und Gunther Bischof von Speyer. Poppo und Berthold erbten mütterlicherseits die Hochvogtei der Reichsabtei Lorsch mit der Odenwaldburg Lindenfels. Von ihrem Vater Gotebold übernahmen sie dessen Ämter als Würzburger Hochstiftsvogt und Burggraf. Ein weiterer, wie Timo von Prozelten bisher unbekannter Sohn des 1144 verstorbenen Grafen Gotebold war offensichtlich der Amorbacher Abt Gotebold, dessen Name mit der 1138 erfolgten Weihe der Kirche auf dem dortigen Gotthardsberg verbunden ist, wo die 1168 von Kaiser Barbarossa zerstörte Burg Frankenberg stand.

Henneburg den Hennebergern

Der Name Bratselede von Timos Wohnsitz ist zweifellos von dem alten Prozelten, dem späteren Dorfprozelten, abgeleitet. Timo residierte jedoch kaum, wie schon vermutet wurde, in diesem Ort, sondern mit ziemlicher Sicherheit auf demselben das Maintal beherrschenden Platz oberhalb der jüngeren Siedlung Stadtprozelten, auf dem die mächtige Ruine der im Spätmittelalter zur Festung ausgebauten Henneburg thront. Dafür sprechen mehrere Fakten. Zum einen fehlende Belege für einen Adelssitz in Dorfprozelten. Zum anderen Timos Grafentitel, der - wie in vielen vergleichbaren Fällen, gerade auch in seiner Verwandtschaft - eine dominante Höhenburg als standesgemäßen Wohnsitz erwarten lässt. Und schließlich der Name Henneburg, für den man bisher noch keine überzeugende Erklärung fand, der aber nach nunmehrigen Erkenntnissen zutreffend ist.

Namensgebender Stammsitz der Grafen von Henneberg war die im Bauernkrieg zerstörte Burg Henneberg. Ihre stattliche Ruine erhebt sich über dem gleichnamigen Ortsteil der südthüringischen Kreisstadt Meiningen, unweit von Mellrichstadt und der ehemaligen Zonengrenze.

1151 wurden Timos Brüder Poppo und Berthold von Henneberg im Beisein des staufischen Königs Konrad III. mit dem umfangreichen Fernbesitz des Domstifts Bamberg im linksmainischen Bachgau - in Aschaffenburg-Leider, Niedernberg, Mömlingen und weiteren Orten - belehnt. Im Gegenzug erhielt der Bamberger Bischof die von den Hennebergern ererbte Burg Nordeck bei Kulmbach.

Auf die staufischen Reichschenken von Klingenburg-Prozelten gehen große Bergfried und das innere Burgtor zurück.

An Staufer und Schüpf

Wenige Jahre später setzte Kaiser Friedrich Barbarossa im Zuge seiner Reichslandpolitik die Reichsschenken von Schüpf (bei Bad Mergentheim) am verkehrswichtigen Untermain an. Wie sich anhand jüngerer Urkunden rekonstruieren lässt, wurden sie hier mit hennebergischen Besitzungen belehnt, darunter die Burg Prozelten und bambergische Güter. Günstig für ihren kaiserlichen Dienstherrn war diesbezüglich der Umstand, dass 1156 Graf Poppo von Henneberg ohne leibliche Erben starb. Um 1160 verheiratete Barbarossa seinen Halbbruder Pfalzgraf Konrad mit Irmingard von Henneberg, der Tochter von Poppos Bruder Berthold. Diese Verbindung unterstreicht in markanter Weise die Bedeutung der hennebergischen Besitztitel für die Staufer.

Der von Barbarossa zu seinem Mundschenken ernannte Konrad von Schüpf übernahm die Burg Prozelten und erbaute die (neue) Klingenburg, nach der er 1184 als Conradus pincerna de Clingenburc benannt ist. Konrads Familie ist auch die Erbauung der Burg Kollenberg mainabwärts von Stadtprozelten zuzuschreiben, in deren ursprünglicher Bezeichnung Kolbenberg sich der vom Streitkolben, einer Hiebwaffe, abgeleitete Beiname Kolbo der Schüpf widerspiegelt. Für 1253 sind Prozeltener Burgmannen bezeugt. Es ist dies die erste direkte urkundliche Nennung der Burg. Wenige Jahre später begegnen die Klingenburger Brüder Walther und Albert nach einer Erbteilung als Schenken von Prozelten, wohnten zumindest zeitweilig auf der dortigen Burg. Deren romanische Bestandteile, darunter der östliche Bergfried, gehen auf frühere Baumaßnahmen der Reichsschenken zurück. Ob Relikte der Burg Timos von Prozelten erhalten sind, kann nur eine bauhistorische und/oder archäologische Untersuchung klären.

1274 waren die teilweise noch minderjährigen Nachkommen Walthers von Prozelten gezwungen, ihre Burg samt Zugehörungen an die Grafen von Wertheim und Herren von Hanau zu verkaufen. Bei beiden Familien bestanden genealogische Verbindungen zu Graf Ludwig II. von Rieneck und seiner Gattin Adelheid von Henneberg. Sie hatte den Rieneckern umfangreichen Besitz im Südwestspessart zugebracht. Bekannt ist das Ehepaar als Gründer des Kloster Himmelthal.

Über mehrere eingeheiratete Erben des Wertheimer Grafenhauses, darunter ein um Prozelten streitender Graf Heinrich von Henneberg, gelangten die Burg und Stadt Prozelten sukzessive an den Deutschen Orden in Mergentheim. Maßgeblich beteiligt an diesem 1320 abgeschlossenen Besitzübergang war die mit Graf Gottfried von Hohenlohe, einem Angehörigen der Gründer des Mergentheimer Ordenshauses, verheiratete Wertheimer Erbtochter Elisabeth. Die schon früh verwitwete Dame - sie soll ihren Mann auf der Jagd versehentlich erschossen haben - stiftete in Stadtprozelten ein Spital und im tieferen Spessart die Kartause Grünau. Unter den Deutschherren, die in Prozelten eine Kommende gründeten, erfolgte ein aufwendiger Ausbau der Burg, zu dem ein zweiter Bergfried und Palas gehörten.

Der letzte auf der Burg Prozelten residierende Deutschordenskomtur war Graf Georg von Henneberg. Sein Grabmal findet sich in der Schlosskirche von Bad Mergentheim.

Wie alt ist »Henneburg«?

1483/84 gelangten Burg und Deutschordenskommende Prozelten durch Tausch an Kurmainz. Als Erzbischof amtierte ab 1484 Berthold von Henneberg. Damaliger Prozeltener Ordenskomtur war sein Bruder Graf Georg von Henneberg. Auf ihn könnte, so vermutet man, der heute gängige Name Henneburg zurückgehen. Nach anderer Auffassung entstand diese in keiner älteren Archivalie nachweisbare Bezeichnung erst im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Romantik. Eine erstmals 1885 publizierte Sage machte aus der vorgenannten Elisabeth von Wertheim-Hohenlohe eine Henneberger Gräfin und letzte Bewohnerin der Prozeltener Burg.

Wem die Namensgebung letztlich zuzuschreiben ist, wird sich wohl nicht mehr ergründen lassen, ist auch nicht von entscheidender Bedeutung. Wie die oben dargelegten Zusammenhänge zur Genüge verdeutlicht haben dürften, ist bereits die frühe Geschichte der Burg mit den Grafen von Henneburg verknüpft. Ihnen konnte der für 1127 belegte Timo von Prozelten zugeordnet werden, wobei im größeren historischen Kontext, auf den hier nicht näher eingegangen werden kann, auch dessen überaus einflussreicher Vater Graf Gotebold II. von Henneberg als Erbauer der ersten Burg Prozelten in Betracht kommt. Fest steht jedenfalls, dass die imposante, nunmehr frisch restaurierte Burg über Stadtprozelten zu Recht den Namen Henneburg trägt.

Ausführliche Darstellung in: Wolfgang Hartmann, Das Burgenrätsel Miltenberg-Freudenberg und die Treuen Weiber von Weinsberg. Neustadt/Aisch 2021. Informationen: https://www.geschichte-untermain.de.

Im Bauernkrieg zerstört: Die Stammburg der Henneberger in Südthüringen.

Wolfgang Hartmann