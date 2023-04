Wörther Windpark auf dem Weg

Stadtrat fixiert verfahrensrechtlichen Rahmen

Wörth a.Main 20.04.2023 - 14:27 Uhr 3 Min.

In der Sitzung unter der Leitung des Zweiten Bürgermeisters Jochen Dotzel (CSU) wurden die einzelnen Einwände aus der öffentlichen Auslegung zur Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Entwurf des Bebauungsplanes »Windpark Wörth« in Kurzform vorgetragen und abgewogen. Zu den Bedenken aus der Bevölkerung, der Windpark im Stadtwald sei nicht wirtschaftlich zu betreiben, wurde erklärt, dass der Antragsteller das Gegenteil durch Messungen, Berechnungen und die Auswahl des Anlagentyps sichergestellt habe. In dem Bereich des Stadtwaldes mit den gebauten Anlagen blieben 3,7 Hektar dauerhaft waldfrei. Zur Kompensation würden aber sowohl umfangreiche Maßnahmen zur Aufwertung von bestehenden Waldbeständen ergriffen sowie auch Aufforstungen in gleichem Umfang auf geeigneten Standorten im Stadtgebiet vorgenommen, sodass mittelfristig die Waldflächenbilanz unverändert bleibe. Weitere Flächeninanspruchnahme im Zuge des Ausbaus der Zuwege müssten separat beantragt werden und seien ebenfalls auszugleichen. Zu dem »geringen Beitrag zum Klimaschutz« wurde bemerkt, dass eine gesamträumliche oder globale Betrachtung Einzelvorhaben immer als unbedeutend erscheinen ließen. Dennoch führe gerade die Verwirklichung einer Vielzahl »kleiner« Projekte zu einem umfassenden Erfolg.

Erschließung von Hessen aus

Die Erschließung des Windparks wird von Hessen aus über den Windpark Hainhaus erfolgen. Somit seien die Inanspruchnahme der Bundesstraße 469 oder Wege der Stadt Klingenberg nicht mehr erforderlich. Eine vorgeschlagene Verlegung des vorgesehenen Standorts 1 auf dem Hauberg sei aus technischen Gründen - Abstandsregeln, Abstand zu Ortschaften - aber auch durch die Lage außerhalb der Ausnahmezone nicht möglich. Der Wegeausbau werde auf das absolut notwendige Mindestmaß begrenzt. Während der Bauzeit würden die Wanderwege umgeleitet.

Laut dem Landratsamt Miltenberg liegt die geforderte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung seit Sommer 2022 vor. Zum Schutz der Fledermäuse seien entsprechende mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Maßnahmen festgesetzt worden. Biotop- und Habitatbäume sowie bodensaurer Buchenwald würden nur im unbedingt notwendigen Umfang in Anspruch genommen. Zum Ausgleich der Eingriffe würden umfangreiche Kompensations- und CEF-Maßnahmen (Höhlenbäume) geplant. Es komme zu einer geringfügigen Inanspruchnahme von wertvollen Beständen und Habitatbäumen, was aus unbedingt einzuhaltenden Abstandsregeln zwischen den Windkraftanlagen und standörtlichen Gegebenheiten resultiere. Für den Rotmilan habe die Raumnutzungsanalyse kein erhöhtes Tötungsrisiko ergeben.

Bedenken zurückgewiesen

Zu den Bedenken der Stadt Klingenberg wurde ausgeführt, dass keiner der geplanten Standorte entsprechend den gesetzlichen Regelungen näher als 1.000 Meter zu einer der umgebenden Siedlungen liege. Eine Umfassungswirkung, wie durch die Gemeinde Lützelbach beanstandet, sei durch die geplanten, bestehenden sowie angenommenen Windkraftanlagen im Untersuchungsgebiet aufgrund der unvollständigen Sichtbarkeit der Anlagen aus der Ortslage von Haingrund und für alle weiteren Orte im Umfeld des Windparks Wörth demnach auszuschließen. Einzelne Bedenken des Regierungspräsidiums Darmstadt würden deshalb nicht greifen, da landesrechtliche Regelungen Hessens für die Beurteilung der Bauleitplanung der Stadt Wörth unzulässig seien. Prüfungsmaßstab seien ausschließlich Bundesrecht und das Landesrecht des Freistaats Bayern.

Alle weiteren geforderten und als notwendig erachteten Gutachten und Stellungnahmen werden laut Jochen Dotzel noch eingeholt, die vorgebrachten Hinweise beachtet, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Vogelschutz erstellt. Alle diese Dinge würden in die Antragsunterlagen eingearbeitet und im weiteren Verfahren ebenso wie die Hinweise zum Immissionsschutz, die Prüfungsergebnisse sowie die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt. Die noch fehlenden Unterlagen würden im weiteren Verfahren und der damit verbundenen noch einmaligen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange offengelegt.

Der Zweite Bürgermeister wies darauf hin, dass in der Zwischenzeit hier anzuwendende Gesetze so verändert wurden, dass rechtlich gesehen keine Änderung des Flächennutzungsplans und damit die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Errichtung eines Windparks mehr zwingend erforderlich ist. Einstimmig beschloss der Stadtrat trotzdem, dass der Flächennutzungsplan geändert, das Bebauungsplanverfahren aber ohne Ergebnis beendet wird. Damit wolle die Stadt dokumentieren, dass sie sich inhaltlich mit den vorgetragenen Bedenken und Einwendungen befasst und die versprochene Transparenz des Verfahrens sichergestellt ist.

Stadtrat in Kürze Straßenunterhalt: In der Alten Straße und der Kurmainzer Straße soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Dazu wurden in einer beschränkten Ausschreibung fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Einstimmig wurde der Vorschlag der Verwaltung angenommen, den günstigsten Anbieter, die Firma Stix aus Niedernberg, mit den Arbeiten an den beiden Straßen für 105.000 Euro zu beauftragen. Rathaus: Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten im Rathaus sollen auch aus energetischen Gründen die drei Eingangstüren und ein Fenster im Heizraum erneuert werden. Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, soll der Haupteingang mit einem motorisierten Schwenkflügel ausgestattet werden. Nach einstimmigem Beschluss wird die Firma Geis aus Großwallstadt die Teile für 23.000 Euro liefern und einbauen. Haushalt 2023: Der Haushalt wurde vom Landratsamt mit der Aufforderung genehmigt, dringend Möglichkeiten zu finden, die Einnahmen zu erhöhen und/oder die Ausgaben zu senken.