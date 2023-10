Wörth erledigt Pflichtaufgaben

Wörth a.Main 26.10.2023 - 14:47 Uhr 1 Min.

Das ehemalige SAF-Gelände war unter anderem Thema in der Bürgerversammlung in Wörth. Entstehen soll dort ein Gebiet mit urbanem Charakter.

Im Neubaugebiet Wörth-West II werden laut Fath-Halbig deutlich mehr Grünflächen entstehen als ursprünglich geplant. »Unser Ziel ist es, dass dort nachhaltig gebaut wird«, sagte er. Gleichzeitig soll dringend benötigter Wohnraum entstehen, obwohl ein ursprünglich geplantes Mehrfamilienwohnhaus nicht realisiert wird. Der Plan ist, im neuen Wohngebiet verdichtet zu bauen. Der Erschließungsträger KFB wurde mit den Eigentümerverhandlungen beauftragt. Erst nach deren Abschluss ist eine konkrete Zeitplanung möglich.

Etwas anders sehen die Pläne für das ehemalige SAF-Gelände aus. Dort soll ein Gebiet mit urbanem Charakter entstehen. Aufgrund aktueller Entwicklungen und Vorgaben wird dort in zwei Bauabschnitten gebaut werden, ein Teil der Sheddachhallen soll nach derzeitiger Planung bestehen bleiben. Die Pflegeeinrichtung, die dort gebaut werden soll, soll bis 2026 stehen.

Luise Herbert wollte in den Bürgeranfragen unter anderem wissen, was aus dem Parkkonzept geworden ist. Sie schlug vor, dass ehrenamtliche von der Stadt beauftragte Personen Hausbesitzer befragen könnten, ob zum Beispiel ein Vorgarten zum Parkplatz umgenutzt werden könnte. Der Rathauschef stellte fest, dass die Situation in Wörth wie in vielen anderen Gemeinden im Landkreis sei. Die Autos würden auf die Straße gestellt und eventuell vorhandene Garagen und Höfe anderweitig genutzt. Aufgabe der Stadt sei es, zu überwachen, wozu auch gehört, dass Rettungswege offen bleiben. Alles andere sind laut Fath-Halbig Einzelinteressen.

Die derzeitige Flüchtlingssituation beschäftigt auch die Wörther Bürger. Hans Karl Schneider wollte wissen, wie die Flüchtlinge verteilt werden, da die Zahl der Geflüchteten in manchen Gemeinden in der Statistik bei Null liegt. Andreas Fath-Halbig erläuterte, dass die Flüchtlinge aus den Ankerzentren in die jeweilige Unterkünfte verteilt werden. Die Null in der Statistik beziehe sich darauf, dass es in diesen Kommunen derzeit keine Unterkünfte von Kreis oder Regierung von Unterfranken gibt. Privat seien dennoch höchstwahrscheinlich Flüchtlinge untergebracht sind. Zudem würden Ukrainer nicht in der Statistik geführt.

