Wo Zuchtviehschau und Rummel nah beieinander liegen

Zuchtviehmarkt in Beerfelden - Leitungswechsel am Krankenhaus - Altstadtverkehr belastet Aufenthaltsqualität

Odenwaldkreis 22.06.2023 - 09:41 Uhr

Hier Zuchttierschau, nebenan Rummelplatz: Diese einmalige Kombination macht den Beerfelder Pferdemarkt (hier ein Archivfoto) zu einem unverwechselbaren Volksfest.

Alleinstellungsmerkmal: Kein Volksfest wie so viele andere, die in dieser Jahreszeit allen Ortes ausgerichtet werden, ist der Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt. Ein Rummelplatz mit Livemusik und Partystimmung dürfen nicht fehlen. Was den Beerfelder Pferdemarkt aber einmalig und unverwechselbar macht, ist der große Viehauftrieb, der zum Abschluss am Montag, 10. Juli, in aller Frühe ab 8 Uhr die Massen anlockt. Mit über 400 aufgetriebenen Tieren verschiedener Rassen findet im Oberzenter Stadtteil Beerfelden am nahezu südlichsten Zipfel des Landes die größte Zuchtviehschau Hessens statt. Eröffnet wird der Pferdemarkt am Freitag, 7. Juli, mit dem Bieranstich in der Markthalle. Nebenan ist der Marktbetrieb bereits im vollen Gange.

Im Begleitprogramm hebt sich auch das Reit- und Springturnier vom Üblichen ab. Von Freitag bis Sonntag wird Reitsport auf höchstem Niveau geboten. Höhepunkte sind das Mächtigkeitsspringen der Klasse S und das hochklassige Springen »Großer Preis der Stadt Oberzent«. Gewerbetreibende aus der Stadt bieten ihre Neuheiten und Waren auf dem Freigelände und auf der »Oberzent-Expo« in der Oberzenthalle an. Der Vergnügungspark mit seinen Fahrgeschäften wird von einem Händlermarkt ergänzt. Das vollständige Programm steht im Internet unter https://www.beerfelder-pferdemarkt.de.

Wechsel: Am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO) in Erbach hat es einen Wechsel im medizinischen Leitungsteam gegeben. Wie die Klinik mitgeteilt hat, hat der Shadi Ahmad bereits im Mai die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie übernommen. Der in Jerusalem geborene promovierte Mediziner hat die Nachfolge von Mevlüt Karaorman angetreten, der das Kreiskrankenhaus verlassen hat. Ahmad ist Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie mit der Zusatzbezeichnung »Spezielle Viszeralchirurgie«. Seine Facharztausbildung absolvierte er im Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt; anschließend war Ahmad am Klinikum Darmstadt tätig.

Im Oktober 2019 wechselte er an das GZO in Erbach, wo er zuletzt als leitender Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes wirkte. »Er wird das etablierte Leistungsspektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie fortführen und weiterentwickeln«, schreibt das GZO. Das Leistungsspektrum umfasst operative Eingriffe zur Behandlung von Erkrankungen des Bauchraums (beispielsweise Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm sowie Leber), der Schilddrüse und Nebenschilddrüse. Weiterhin gehören Hernien (Brüche der Bauchwand), proktologische Eingriffe (Eingriffe am Enddarm) sowie Weichteileingriffe zum Behandlungsspektrum.

Beteiligung: In Michelstadt ist ein neuerlicher Versuch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt an den Start gegangen. Auftakt eines etwa vor einem halben Jahr angestoßenen Prozesses war eine als Innenstadtforum deklarierte Bürgerbeteiligung, die am Dienstag von rund 100 Einwohnern genutzt wurde. Als Grundlage dienen die beiden Förderzusagen aus den Programmen »Zukunftsfähige Zentren« (Landesprogramm Hessen) und »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« (Bundesförderprogramm), in denen zusammen, einschließlich der städtischen Eigenmittel, rund eine Million Euro zur Verfügung stehen.

Vier Beratungsunternehmen sind im Boot, um »den roten Faden der Innenstadtentwicklung zu entwickeln und die verschiedenen Arbeitsfelder vom Stadtmarketing bis hin zur Innenstadtgestaltung zu verknüpfen«, so Bürgermeister Tobias Robischon (ÜWG). Deutlich wurde der seit Jahren laut gewordene Ruf nach einer spürbaren Verkehrsberuhigung, die diesen Namen auch verdient hat. Zuletzt beschäftigen die Gremien sich 2021 und 2022, unter Einbeziehung einer eigens zu diesem Zweck gebildeten parlamentarischen Arbeitsgruppe, mit der Situation in der Altstadt, ohne dass sich seitdem erkennbar etwas verändert hat. Als Grundübel wird immer noch die bis auf wenige Ausnahmen dominierende Präsenz des motorisierten Verkehrs in der Altstadt, der fast ausnahmslos die gebotene Schrittgeschwindigkeit ignoriert, angesehen. Hinzugekommen sind Stimmen, die auch verkehrsberuhigende Maßnahmen, darunter Radwege, auf anderen Straßen einfordern.

Manfred Giebenhain