Wo Rotmilan und Gartenschläfer leben: Mönchberg bekommt einen neuen Lehrpfad

Verschiedene Lebensräume

Ein Rotmilan zieht seine Kreise. Auch in Mönchberg fühlt er sich wohl. Foto: Boris Roessler (dpa) Katja Sander und Eberhard Heider im Mönchberger Wald. Der geplante Biodiversitätspfad soll auch an diesem mit einem Schild versehenen Baumstamm vorbeiführen. Auf dem Schild steht: "Diese Holzmasse wächst im Mönchberger Wald in einer Stunde." Auch am Mönchberger Lehrbienenstand sollen später Besucher des Lehrpfads vorbeikommen.

Der Plan bekommt Unterstützung von der Unteren Naturschutzbehörde am Miltenberger Landratsamt. Sander und Heider hoffen aber und auch auf Gelder von der Gemeinde Mönchberg oder von Sponsoren innerhalb der Gemeinde. Im Oktober oder November sollen die ersten Bagger-Arbeiten beginnen. »Es wird jetzt endlich konkret«, freut sich Katja Sander. Der Pfad könne im Laufe der Zeit dann noch wachsen, so die Försterin.

Katja Sander und Eberhard Heider diskutieren über den Plan für den Biodiversitätspfad.

Zunächst einmal sollen aber rund acht Schilder aufgestellt werden, die Interessierten einmal viel über die Natur in Mönchberg vermitteln sollen. Sander und Heider versichern, dass sich der Ort hervorragend für das Konzept Biodiversität eignet. »Wir haben hier Offenland, Heckenstrukturen, Feuchtstellen und Streuobstbestände«, erläutert Katja Sander. Auch viele Wiesenflächen seien vorhanden. Damit sei eine Vielzahl an unterschiedlichen Lebensräumen gegeben. »Wir haben hier tatsächlich eine Ansammlung verschiedener oder besonderer Arten.« Die Försterin nennt als Beispiele den Ölkäfer und den Sieben- und den Gartenschläfer (siehe Hintergrund). Dieser sei sogar Wildtier des Jahres 2023. »Auch dieses Mosaikartige, was sich viele Arten wünschen, haben wir hier«, sagt Sander.

Ein Gartenschläfer wird in einer Wildstation gehalten. Er ist wahrscheinlich auch in Mönchberg zu finden. Foto: A. Heinl (dpa)

Ein Tier, das eben diesen Mix benötigt, ist der Rotmilan. Der große Greifvogel, der elegant am Himmel segelt, soll später einmal von einer Ruhebank aus beobachtet werden können. Solche Bänke sollen an dem rund zwei Kilometer langen Rundweg aufgestellt werden. Rund eine Stunde sollten Spaziergänger dann für die Tour einplanen. Leider werde der Weg nur teilweise barrierefrei nutzbar sein, kündigen Heider und Sander an.

Am Lehrbienenstand vorbei

Vieles sei in Mönchberg jedoch schon vorhanden, erklären Sander und Heider. So etwa alte Obstbäume, in denen Steinkäuze leben. »Es ist ganz wichtig, dass man einen toten, alten Obstbaum stehen lässt«, betont Heider. Auch an einem Lehrbienenstand soll der Pfad vorbei führen. An der Hütte sind außen Bienenstöcke angebracht, weswegen es in ihrer Nähe munter summt und brummt.

Alte, große Eichen wie diese beherbergen eine Vielzahl an verschiedenen Tieren.

Und auch an alten, großen Eichen kommen die Mitarbeiter der Behörde vorbei. Manche der Bäume sind circa 30 Meter hoch und dementsprechend über 300 Jahre alt. In den Baumkronen zwitschert es. Sander ist begeistert. Sie erkennt viele Spechthöhlen in den Ästen. »Man sagt, die Höhlen werden im Nachgang von bis zu 40 Arten besiedelt«, schwärmt sie. Etwa von Wespen und Hornissen, aber auch von Fledermäusen. »Deshalb wird der Specht auch als Ökosystem-Ingenieur bezeichnet«, so die Expertin. Allerdings liege auch viel Totholz in den Kronen der Bäume. Bei Wind oder Trockenheit könne dies zur Gefahr werden. Deswegen werde der Erlebnispfad etwas weiter hinten am Mönchberger Waldrand verlaufen.

Feuchtbiotop anlegen

An einer anderen Stelle wird es matschig, denn in einer Senke ist es trotz der heißen Temperaturen feucht. Hier könnte sich Sander vorstellen, ein Feuchtbiotop anzulegen. »Das ist ganz wertvoll für eine Vielzahl unterschiedlicher Arten«, erklärt sie und denkt dabei auch an Amphibien. Heider sieht das Ganze jedoch kritisch. Er befürchtet, dass das Feuchtbiotop zur Wildschweinsuhle werden könnte. Hier macht er mit Augenzwinkern den Unterschied zwischen sich und Sander klar: »Ich bin ja Landwirt, sie ist Försterin. Wir mögen uns zwar sehr gerne, aber wir haben nicht immer die gleiche Meinung.« Beide finden jedoch die Idee gut, mehr Steinhaufen und Steinwälle zu schaffen, denn hier können sich Eidechsen und Schlangen verstecken und sonnen. Auch sollen mehr Hecken entstehen, die nicht nur gut für die Artenvielfalt sind, sondern auch einen Schutz gegen Erosion darstellen.

Eberhard Heider sucht nach seltenen Arten in einer Wiese oberhalb von Mönchberg.

In jedem Fall möchten die Mitarbeiter der Behörde später einmal Führungen am Erlebnispfad anbieten. Denn viele wüssten gar nicht, welche Schätze wir in der Region haben, so Heider. Sander erhofft sich derweil, dass die Besucher Anregungen für ihren Garten daheim mitnehmen. »Das heißt, auch mal wilde Ecken im Garten zu erhalten«, erläutert sie. Dort fühle sich etwa der Igel wohl. »Unordnung im Wald ist toll und wertvoll«, so die Försterin. Diese Unordnung sei genauso wichtig im heimischen Garten.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Der Gartenschläfer Es gibt Hinweise darauf, dass der Gartenschläfer oberhalb von Mönchberg zu finden ist. Tatsächlich ist das Nagetier "Tier des Jahres 2023" geworden. Auf der Webseite der Deutschen Wildtierstiftung ist deshalb viel Interessantes über ihn zu lesen. Er sei ein eher unbekanntes Familienmitglied der Bilche, zu denen auch der Siebenschläfer, die Haselmaus und der sehr seltene Baumschläfer gehören. Einst in vielen Landesteilen verbreitet, stehe das Nagetier inzwischen als "stark gefährdet" auf der Roten Liste Deutschlands. Der Gartenschläfer sei erkennbar an seiner schwarzen Augenmaske, die oft auch als "Zorro-Maske" bezeichnet werde, an einem langen Schwanz und großen Ohren. Der Pelzträger sei etwa faustgroß. Weiter heißt es im Netz: "Er ist ein Kletterkünstler, Winterschläfer und ein echter Allesfresser." (juh) Mehr Infos unter: https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/das-tier-des-jahres-2023-ist-der-gartenschlaefer