Witzige Verse und kunstvolles Handwerk von Irmgard Acke Becker

FIA Amorbach zeigt Batikarbeiten der Künstlerin im »Eutopischen Stadtpalais« - Humorvolle Lyrik und Musik

Amorbach 20.06.2023

Irmgard Acke Becker trug ihre Verse frei und ausdrucksvoll vor. Eines der Batikbilder in der Ausstellung - Irmgard Acke Beckers Blick auf die traditionsreiche Stadt Trier.

Die 1936 im thüringischen Rudolfstadt geborene Künstlerin - unter anderem Schülerin des berühmten Karl Hubbuch - lebt und arbeitet in Watterbach. An den drei kommenden Sonntagen werden jeweils von 15 bis 18 Uhr kunsthandwerklich interessante, fantasievolle und ausdrucksstarke Batikbilder aus den Jahren 1990 bis 2010 zu sehen sein.

Interessant dürften auch die Gespräche mit Irmgard Acke Becker werden. Und vielleicht lässt sie sogar ein paar ihrer mal skurrilen, mal witzigen, mal nachdenklichen Verse hören. Dass diese außergewöhnlich und hörenswert sind, können die zahlreichen Besucher der Vernissage am Sonntag bestätigen, die Lyrik wie »Der Leu«, »Der Zwiespalt« oder »Die Vorwärtsverteidigung« mit spontanen Lachern und viel Beifall quittierten. Oft begeisterten blitzschnelle Wendungen und spannende Sprachspiele mit Wortwitz wie im »Herr Sander«.

Die Batikbilder in den unterschiedlichsten Formaten spiegeln die traditionelle Technik aus Indonesien, zeigen die oft auch religiös oder kulturell geprägten Muster und Farben, schaffen aber locker den Sprung ins 21. Jahrhundert, wie der ganz ungewöhnliche Blick auf Trier mit seiner langen und reichen Geschichte.

Indonesische Batik steht seit rund 14 Jahren auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Das Verfahren arbeitet mit mehreren Schichtungen. Der Begriff aus dem Indonesischen meint »Mit Wachs schreiben«, ist ein Textilfärbeverfahren, bei dem Muster in Handarbeit mit flüssigem Wachs auf das Gewebe - in Amorbach ist das Seide - aufgebracht werden und deshalb beim Färben des Stoffes ihre ursprüngliche Farbe behalten.

Die Vernissage war ein echtes Gesamtkunstwerk: Vor ihren Batikbildern trug die Künstlerin eine größere Auswahl ihrer Verse vor, dazu umrahmten ihre Tochter Olga Becker-Tkacz (Violine) und deren Mann Michael Tkacz (Kontrabass) Text und Malerei kongenial mit temperamentvoll und in perfektem Zusammenspiel inszenierten Musikstücken, die wie eine Spiegelung und Ergänzung dessen wirkten, was in der Ausstellung zu sehen ist. Das reichte von der Mischung aus Wiener Schmäh und Experimentierfreude eines Fritz Kreisler bis zu den Klängen eines russischen Komponisten, die den Stil der Becker'schen Verse überzeugend in pointierte Musik mit dominierenden Pizzikato-Elementen übertrugen.

Gute Stimmung und fröhliche Gesichter bewiesen: Die Vernissage rund um die Werke der 86-jährigen Künstlerin war eine gute Wahl.