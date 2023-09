Wissenschaftler nehmen Erbacher Schloss unter die Lupe

Blick in den Odenwald: Erbach lädt zum Kerwemarkt mit Antiktag ein

Odenwaldkreis 06.09.2023 - 16:29 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Römische Zimmer zählt zu den wertvollsten Sammlungen von Schloss Erbach.

Wissenschaftlich: Der 200. Todestag Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754 bis 1823) ist Anlass einer interdisziplinären Tagung, die die Landesverwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) am 10. und 11. Oktober in Erbach ausrichtet. Wie es in der Meldung heißt, werden sich Fachleute verschiedener Disziplinen mit der Biografie des Grafen Franz I., der Baugeschichte, den bisher nur partiell erforschten Sammlungsbeständen sowie der Programmatik der Räume beschäftigen und geeignete Methoden zur wissenschaftlichen Erschließung dieser Themenkomplexe diskutieren. Zu den Referierenden zählen neben Mitarbeitern der SG externe und international renommierte Fachleute aus unterschiedlichen Gebieten. Die Tagung findet in Zusammenarbeit mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Fachbereich Kunstgeschichte), dem Rudolstädter Arbeitskreis zur Residenzkultur und dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte München statt.

"Die Tagung versteht sich als Forum zur Entwicklung neuer wissenschaftlicher Perspektiven auf einen für die deutsche Residenzkultur um 1800 einzigartigen Bestand", so Katharina Bechler, Leiterin des Fachgebietes Museen der SG und Initiatorin der Tagung. Zu Beginn stehen Vorträge auf dem Programm zu Graf Franz' "Impulsen für eine süddeutsche Residenz der Zeit um 1800". Am zweiten Tag behandeln die Vorträge Aspekte der "Sammlungen als Mittelpunkt und Mittler fürstlicher Erinnerungskultur und Herrschaft". Die Tagung "Kosmos Schloss Erbach: Sammeln als fürstliche Passion" findet in der Orangerie im Lustgarten in Erbach statt. Eine Teilnahme per Online-Live-Übertragung ist ebenfalls möglich gegen eine ermäßigte Teilnehmergebühr. Informationen zur Tagung und den Anmeldemodalitäten stehen im Internet unter https://www.schloesser-hessen.de. Anmeldeschluss ist 1. Oktober.

Vergnüglich: Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, finden im Rahmen des "Erbacher Herbstes" mehrere Veranstaltungen an zentraler Stelle in Erbach statt. Den Auftakt macht ein Fest der Freundschaft anlässlich des 153-jährigen Partnerstädtejahrestags, an dem die vier Partnerstädte beteiligt sind. Die Feier ist eingebettet in den Schlossmarkt, der am Samstag von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz ausgerichtet wird. Am Sonntag füllen von 12 bis 18 Uhr die Stände des Kerwemarkts den Marktplatz und die angrenzenden Straßen. Die Geschäfte beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die musikalische Begleitung übernehmen die Swing Fever Band und Gert Emig. Für Kinder werden eine Schminkstation und um 14 und 16 Uhr das Entenrennen auf der Mümling angeboten.

Ebenfalls am Sonntag richtet das Erbach Schloss einen Antikmarkt im Schlosshof aus, der von 11 bis 17 Uhr zum Stöbern, Bummeln und Einkaufen einlädt. Die Händler des Antikmarkts haben verschiedene Antiquitäten von Silber über Porzellan bis hin zu antiquarischen Büchern im Angebot. Im Rittersaal finden im gleichen Zeitraum die kostenfreien Expertenschätzungen der Spezialisten aus den Auktionshäusern Dr. Fischer aus Heilbronn und Schwab aus Mannheim statt. Besucher können sich ihre Erbstücke, Dachbodenfunde und Flohmarktentdeckungen bewerten lassen. Abgerundet wird der Antiktag mit verschiedenen Führungen durch die Gräflichen Sammlungen oder das Deutsche Elfenbeinmuseum.

mgi