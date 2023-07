Wirtschaftsministerin eröffnet »Popup-Labor« in Buchen

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 18.07.2023 - 17:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (im roten Blazer) informiert sich am Stand der Dualen Hochschule Baden-Württemberg über Robotik. Diakon Gerhard Gramlich spendet bei der Rochus-Prozession an der Mariensäule in Buchen den Segen.

Wirtschaft: Kleinen Unternehmen bei Innovationen helfen ist das Ziel des Popup-Labors. Die zwölfte Veranstaltung dieser Art wurde am Montag in der Stadthalle mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut eröffnet. Sechs Unternehmen aus der Region sowie sechs weitere Institutionen informieren derzeit in der Stadthalle Buchen über Innovation. Außerdem werden bis Freitag insgesamt 14 Workshops online oder in Präsenz angeboten zu Themen wie künstliche Intelligenz, Ausbildung und Digitalisierung.

»Wir wollen vor Ort und in der Fläche Impulse für Innovation geben«, erläuterte die Ministerin den Zweck der Veranstaltung. Deshalb finden Popup-Labors zwei Mal im Jahr an anderen Orten statt, das nächste in Freiburg. Die Ministerin habe den Eindruck gewonnen, dass die Stadt Buchen sich der Tradition und ihrer Vergangenheit verpflichtet fühle, gleichzeitig aber auch zukunftsorientiert sei. »Deshalb sind wir sehr gern nach Buchen gekommen«, sagte sie. Bis 2021 habe man bei elf Popup-Labors insgesamt rund 4200 Menschen erreicht. Diese hätten sich bei Vorträgen und Workshops Impulse geholt und Ideen entwickelt.

Religion: Weit über hundert Gläubige sangen und beteten am Sonntagvormittag in der Buchener Innenstadt. Straßen waren teilweise festlich geschmückt. Mit der jährlich stattfindenden Prozession erfüllen die Buchener Bürger ein Gelübde, das ihre Vorfahren vor 388 Jahren abgelegt hatten. Sie gedenken damit der Opfer von Pest und Seuchen. 1635 grassierte eine Pestepidemie im Land. Man schätzt, dass dieser 1300 Menschen zum Opfer gefallen waren, darunter Bürger der Stadt und Flüchtlinge aus den umliegenden Dörfern, die ihr Heil hinter den Buchener Stadtmauern gesucht hatten.

Demonstration: Ein Zeichen dafür setzen, dass jeder im Neckar-Odenwald-Kreis seinen Lebensentwurf ohne Diskriminierung leben kann - das war das Ziel des ersten Christopher Street Day (CSD) in der Region. Er fand am Samstagnachmittag in Mosbach statt. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, nahmen an der Demo rund 200, an der Kundgebung auf dem Marktplatz etwa 300 Leute teil. Unter anderem Landrat Achim Brötel, Abgeordnete und der Mosbacher Bürgermeister Patrick Rickenbrot sprachen sich für Toleranz und eine bunte Gesellschaft aus.

Martin Bernhard