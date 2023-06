Wirtschaftlicher Nutzen kontra Kosten

Großheubacher Rosenbergweg bleibt Thema für den Gemeinderat

Großheubach 23.06.2023 - 11:58 Uhr 2 Min.

Soll in den Großheubacher Weinbergslagen (Foto) am Bischofsberg parallel zur Staatsstraße Richtung Röllfeld der viel diskutierte Rosenbergweg gebaut/ausgebaut werden oder nicht? Diese Frage beschäftigt Gemeinderäte, Winzer und Bürger seit langem. Aufwertung der Steillagen und gesteigertem Nutzwert steht die Kostenfrage gegenüber.

Die angedachte Trasse führt am Hang des Bischofsbergs entlang. Die Befürworter argumentieren, der Weg werte die Weinbergslagen auf und erschließe sie nicht nur für Winzer, sondern auch für Spaziergänger und Wanderer. Auf der anderen Seite stehen die immensen Kosten zwischen 1,36 und 1,93 Millionen Euro je nach Ausbauvariante abzüglich der zu erwartenden Zuschüsse.

Philipp Grümpel, Baurat des Sachgebietes Land- und Dorfentwicklung beim Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, war als Fachreferent in der öffentlichen Versammlung im Gemeinschaftshaus am 2. Mai geladen. Auch in der Sitzung des Gemeinderats am 6. Juni war der Rosenbergweg Thema, denn es lagen Anträge der CSU-Fraktion, der Heimat mit Zukunft-Fraktion und des Weinbauvereins Großheubach vor. Bei drei Gegenstimmen wurde beschlossen, dass das Thema erneut behandelt wird. Bürgermeister Gernot Winter teilte auf Nachfrage unseres Medienhauses mit, dies soll in der nächsten Sitzung des Gemeinderats der Fall sein.

Bis zu eine Million Euro Zuschuss

In der Bürgerfragestunde der Ratssitzung am 6. Juni hatte die ehemalige Gemeinderätin Brigitte Bick dafür plädiert, dass das Projekt verwirklicht wird. »Solch ein Weg wird nicht nur für ein Jahr gebaut«, unterstrich Bick dessen langfristigen Nutzen und appellierte an das Gremium, das Thema erneut zu behandeln. Dies beschloss der Rat an diesem Abend. Allerdings wurde damit auch der Austausch von Argumenten auf den Juli vertagt.

Winter informierte auf Nachfrage unseres Medienhauses, nach aktuellem Sachstand könne bis zu 75 Prozent Förderung, maximal aber eine Million Euro abgerufen werden. Nun komme es auf die Ausbauvariante an, denn dies verändere den gemeindlichen Kostenanteil gravierend. Eine Präsentation vom Baurat Grümpel nennt die Kosten der verschiedenen Varianten und geht dabei von einer Förderung in Höhe von einer Million Euro aus. Die teuerste Version liegt bei 1.930.000 Euro, der Gemeindeanteil betrüge demnach 930.000 Euro. Zudem liegen Berechnungen für vier »abgespeckten« Varianten vor, bei denen der geschätzte Gemeindeanteil abzüglich der maximalen Fördersumme zwischen 880.000 und 360.000 Euro läge. Die Ausbaumodelle unterscheiden sich unter anderem in Wegbreite, Ausbauart (Schotter- oder Grünweg) und ob ein Wanderparkplatz angelegt wird oder nicht.

Nun muss der Gemeinderat entscheiden, ob der Weg realisiert wird und wenn ja in welcher Form. In der Versammlung am 2. Mai war berichtet worden, nach Ende der Flurbereinigung 2025 sei im genannten Bereich kein Wegebau mehr umsetzbar. Der Vorsitzende des Weinbauvereins, Stefan Kremer, war diese Woche verhindert und somit nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Diese werden wir bei passender Gelegenheit im Zuge der Neuberatung des Themas nachreichen.

Marco Burgemeister