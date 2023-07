Kon­zen­trier­tes Schwei­gen herrscht im Ga­le­rie­saal des Land­ho­tels Ad­ler in Bürg­stadt, nur ge­le­gent­lich bre­chen »Pik weg«- und »Bit­te Kö neun«-Zwi­schen­ru­fe die Stil­le. Kar­ten­spie­ler ha­ben sich an drei Ti­schen mit je vier Per­so­nen ver­teilt. Da­von tre­ten je­weils zwei Paa­re als Mann­schaft ge­gen­ein­an­der an.