Neuer Verein will den »Islam in Deutsch präsentieren«

»Islamische Gemeinschaft am Main«

Elsenfeld 29.06.2023 - 13:46 Uhr 3 Min.

Das Interesse an den Zielen ihres neuen Vereins war beim "Fest der Nationen" in Erlenbach groß, hier ein Gespräch zwischen Landrat Jens Marco Scherf, dem neuen Erlenbacher Bürgermeister Christoph Becker und den Vorsitzenden der Islamischen Gemeinschaft am Main Isa Kolb und Zekeriya Circi (von links).

Das wurde vor zwei Wochen beim »Fest der Nationen« in Erlenbach deutlich, das der dortige Integrationsbeirat ausrichtete, als die beiden frisch gewählten Vorsitzenden über die Ziele der strikt regional ausgerichteten Gemeinschaft informiert hatten. An der Spitze stehen Isa Kolb aus Elsenfeld und Zekeriya Circi aus Erlenbach. Der Verein, der Anfang Juni gegründet wurde, zählt inzwischen bereits gut zwei Dutzend Mitglieder - neben einigen Deutschen auch Frauen und Männer aus der Türkei, aus Afghanistan, Algerien, Syrien, Tunesien und Marokko.

Liberal und integrativ

Dass die Frauen aktuell rund die Hälfte der Mitglieder stellen, zeigt schon, worin eine Besonderheit des Vereins liegt: Die Leitung und auch die Mitglieder wollen einen liberalen Islam vorstellen und leben, einen Islam, bei dem die Frauen gleichberechtigt sein sollen, bei dem nicht die Abschottung, sondern die Integration in der neuen Heimat wichtiges Ziel ist. Das bedeutet ganz und gar keine Distanzierung von ihrer Religion - im Gegenteil.

Isa Kolb, dessen Frau Alisa im Elsenfelder Quartierszentrum mitarbeitet, zitiert im Gespräch die Ziele: »Wir sind ein junger Verein mit engagierten Mitgliedern, die sich zum Ziel genommen haben, den Islam in der Gesellschaft, hier bei uns am Main, besser zu integrieren. Durch Aufklärungsarbeit soll gezeigt werden, dass der Islam keine Gefahr darstellt und durchaus einen Mehrwert für die Gesellschaft liefert.« Nicht als Blaupause, aber doch als eine Art Vorbild gilt ihm das Haus des Islam in Lützelbach. Dort wird seit langem praktiziert, was sich auch die neue »Islamische Gemeinschaft am Main« zum Ziel gesetzt hat: »Wir wollen durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Hilfsaktionen die muslimische Gemeinde vertreten und somit in der Region präsent sein, die Kommunikation suchen und letztlich ein >normaler

Auch folgende Sätze des Vorsitzenden werden viele sehr freuen, die sich lange Zeit im »Elsenfelder Dialog« (Infos: https://www.elsenfeld.de/media/40302/elsenfelder-dialog-treffen-2015.pdf) engagiert haben: »Besonders wichtig ist uns die Unabhängigkeit von jeglichen Verbänden oder Verbindungen zum Ausland. Wir präsentieren den Islam in Deutsch. Die Sprache des Vereins ist deutsch und soll somit gewährleisten, dass sich jeder Bürger bei uns informieren und uns auch um Hilfe bitten kann. Wir möchten mit den örtlichen Gemeinden und Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, um ein gutes Zusammenleben zu fördern.«

Ausschließlich Spenden und Beiträge

Mit der Resonanz sind Isa Kolb und Zekeriya Circi bisher zufrieden, auch wenn sie wissen, dass noch viel zu tun ist, und manchmal merken, dass gerade »aus den eigenen Reihen« auch »Gegenwind« kommt. Man ist inzwischen zwar schon auf Facebook präsent, arbeitet aber mittelfristig auch auf eine eigene Homepage hin.

Ganz wichtig: Man setzt zentral auf Spenden und Mitgliedsbeiträge, will sich nicht »von außen« finanzieren lassen und damit abhängig machen. Großen Wert legen die Verantwortlichen der Islamischen Gemeinschaft am Main darauf, konkrete Hilfe etwa bei Behördengängen, Briefen und Übersetzungen zu leisten, wenn bei den Betroffenen die sprachlichen Fähigkeiten noch nicht ausreichen oder die Unsicherheit in der neuen Heimat noch groß ist.

bWeitere Infos und Kontakt: Isa Kolb, Tel. 0151 41456817, Zekeriya Circi, 0170 5580716, E-Mail: IslamischeGemeinschaft@t-online.de.

Stichwort: Islam Der Islam ist eine Religion mit rund 1400-jähriger Geschichte, der sich rund 30 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed in zwei grundsätzliche Glaubensrichtungen spaltete. Die Schiiten, die vorwiegend im Iran, Irak, Bahrain und Aserbaidschan leben, bilden heute nur etwa ein Zehntel der weltweit geschätzten 1,2 bis 1,8 Milliarden Muslime. Der Großteil der Muslime gehört der Glaubensrichtung der Sunniten an.Der Koran, wichtigste textliche Grundlage des Islam, gilt als die vom Propheten offenbarte Rede Gottes. Der Koran ist in 114 Kapitel, die so genannten Suren, und 6236 Verse unterteilt.Die fünf wichtigsten Pflichten im Leben der Muslime werden »Säulen des Lebens« genannt. Die erste ist das Glaubensbekenntnis, die zweite das fünfmalige Gebet am Tag, die dritte die Armensteuer von 2,5 Prozent des Einkommens pro Jahr. Die vierte Säule ist das Fasten im Ramadan und die fünfte, die Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder Muslim wenigstens einmal im Leben unternehmen soll. Nach Hochrechnungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge lebten Ende 2015 rund 4,7 Millionen Menschen, die sich zum muslimischen Glauben bekennen, in Deutschland. Ihre Vertretung ist zersplittert. Unter anderem sind das der Islamrat, der Zentralrat der Muslime und die dem türkischen Staat unterstehende DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion). (riff)