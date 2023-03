Was "Zuhör-Bänke" im Kreis Miltenberg bewirken sollen

Hintergrund: "Zuhör-Bänke"

Deutschlandweit gibt es derzeit zwölf Standorte, an denen die mobilen "Zuhör-Bänke" vom Verein Erlebnisraum MenschNatur von momentan 14 ausgebildeten ehrenamtlichen Zuhörern regelmäßig angeboten werden. Das Angebot, das allein durch Spenden finanziert wird, soll der zunehmenden Vereinsamung entgegen wirken und richtet sich an alle Altersklassen. Bis zu 30 Minuten hören die Ehrenamtler aktiv in einer wertschätzenden, offenen und achtsamen Atmosphäre einfach nur zu. Haben ein offenes Ohr ohne Wertungen und ohne Ratschläge. Bei dringendem Bedarf verweisen sie an professionelle Anlaufstellen. Hierzu haben sie stets eine sogenannte Notfallliste parat. In ihrer Ausbildung lernen die Zuhörer eine wertschätzende Gesprächsführung samt Fragetechniken, wertschätzender Unterbrechung und dem richtigen Verhalten in besonderen Situationen, in denen beispielsweise jemand randaliert.

Über die Webseite (www.zuhoer-bank.org) können Gesprächstermine im Voraus gebucht werden. Aber auch spontan können Interessierte vorbei kommen. Einmal im Monat bauen die Ehrenamtler ihre Bänke samt Fahne und Infomaterial an festen Terminen für zwei bis vier Stunden auf. So auch die vier regionalen Zuhörer. Jeden dritten Freitag im Monat ist die "Zuhör-Bank" an der Miltenberger Mainpromenade gegenüber des Minigolf-Platzes, jeden zweiten Freitag im Monat in Erlenbach auf dem Saint-Maurice-Platz, jeden dritten Samstag im Wertheim vor dem Krankenhaus und am 17. April das nächste Mal am Mehrgenerationenhaus in Goldbach zu finden.

Die Idee stammt laut Carsten Gans, ersten Vorsitzenden von Erlebnisraum MenschNatur, von der Fernsehproduktion "Beim Pelzig auf der Bank". Diese wiederum beruht auf der bereits seit 2007 erfolgreich umgesetzten "Freundschafts-Bank" in Zimbabwe. Nach einer Umfrage im Verein, wer denn Lust habe, bei der Idee der "Zuhör-Bank" mitzumachen, hätten sich direkt 14 Personen gemeldet. Im Herbst 2022 fanden dann die ersten erfolgreichen Testläufe in Essen und Hamburg statt. Nun geht es bundesweit weiter. Doch auch an Aktionen und Festen, beispielsweise vom Spessartbund will Gans mit der mobilen "Zuhör-Bank" teilnehmen oder sich Mal ganz spontan beispielsweise an einem belebten Radweg setzen.

Carsten Gans lebt mit seiner Frau und den beiden 17 und 21 Jahre alten Kindern in Stadtprozelten. Der 51-Jährige ist Naturcoach und Seminarleiter für Naturcoaching. Coacht in und mit der Natur Menschen in verschiedenen Lebenskrisen. jel