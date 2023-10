Bundesbauministerin Geywitz besucht auch Erlenbacher Start-up bei Münchner Immobilienmesse

Expo Real

Erlenbach a.Main 06.10.2023 - 10:48 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zehnminütiger Austausch: Stefan Wüst, Geschäftsführer von Wüst Ingenieure (Erlenbach), informiert Bundesbauministerin Klara Geywitz auf der Expo Real in München über das Know-how der Tochterfirma BIMension. Foto: Florian Winter

Eine solche gab es für Klara Geywitz (SPD) am Donnerstag beim Besuch der Münchner Immobilienmesse Expo Real am Stand von BIMension. Die Ausgründung der Erlenbacher Firma Wüst Ingenieure weist mit selbst entwickelten Software-Konzepten der Immobilienbranche den Weg in die digitale Transformation.

»Die Wucht der Daten«

BIMension wurde 2020 gegründet. Doch erste Überlegungen, »die Wucht der Daten« künftig für die Immobilienwirtschaft, Ingenieurbüros und Industrie nutzbar zu machen, gab es bei Geschäftsführer Stefan Wüst schon lange zuvor. »Ab 2016 wurde mir immer klarer, dass das Thema Building Information Modeling (siehe Kasten, d. Red.) in unsere Branche Einzug halten wird«, so Wüst.

Mit Hilfe von sechs Mitarbeitern lässt BIMension Baustellen und Bestandsgebäude im 3D-Verfahren scannen. Die Daten werden dann auf die hauseigene Plattform BIMforge geladen, wo sie sich mit weiteren wichtigen Meta-Daten verknüpfen lassen. Von dort können unterschiedliche Anwendungen abgeleitet werden. Wüsts Ingenieure, aber auch Kunden können sich auf virtuelle Rundgänge begeben. Das ist gleich mehrfach von Vorteil. »Wir haben auf diese Weise die Gebäude immer bei uns, bei Besprechungen und Meetings zum Beispiel. Wir haben überall und jederzeit Zugriff auf die Daten, die wir brauchen«, so Wüst.

Spart Zeit, Personal, Energie

Längst nutzt Wüst Ingenieure die Technologie selbst, etwa bei der Elektro-Planung für einen Berufsschulcampus in Stralsund, der aus drei alten Standorten entsteht, oder für die digitale Erfassung von rund 50 Rechenzentren in Europa. »Diese digitale Anwendung bietet einen enormen Mehrwert in der gesamten Lebenszykluskette von Gebäuden«, sagt Wüst. Und sie spart Ingenieuren und Dienstleistern viel Zeit sowie Personalaufwand. Ganz wichtig ist Wüst der Beitrag zum Klimaschutz: »Weil man nicht mehr durch die Welt fahren oder fliegen muss, senkt das auch den CO2-Fußabdruck.« Dass sich mit Klara Geywitz beim zweiten Messeauftritt von BIMension eine Bundesministerin am Stand der Firma zehn Minuten Zeit genommen hat, macht den Geschäftsführer »schon stolz«. Zumal der Besuch eines Polit-Promis bei einem Start-up-Unternehmen kein Zufall ist. Wüst im Gespräch mit unserem Medienhaus am Donnerstagabend: »Das Ministerium recherchiert ja vorher. Man schaut sich im Internet den Firmenauftritt an, die Posts, Social Media. Man wird quasi durchleuchtet. Schließlich stellt sich eine Ministerin ja nicht an jeden x-beliebigen Stand.«

Laut Stefan Wüst - in der Region auch als Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten Großwallstadt bekannt - ist Europas größte internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen ideal für nachhaltiges Networking. Mit den Referenten des Bundesbauministeriums, die Geywitz im Schlepptau hatte, werde man in Kontakt bleiben.

Und eine nicht ganz überraschende Gewissheit hat Wüst mit zurück an den Untermain genommen: »Bei den Bundesimmobilien herrscht bei der Digitalisierung großer Bedarf.«

MANFRED WEISS

Stichwort: Building Information Modeling Building Information Modeling (BIM) bedeutet übersetzt Bauwerksdatenmodellierung und beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert (Computermodell). BIM findet Anwendung sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung (Architektur, Ingenieurwesen, Haustechnik, Tiefbau, Städtebau, Eisenbahnbau, Straßenbau, Wasserbau, Geotechnik) als auch im Facilitymanagement. (mw)