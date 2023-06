Sulzbacher Combo "Lene Wood" überzeugt bei überregionalem Band-Wettbewerb

Auftritt beim Miltenberger Mainfest

Sulzbach 21.06.2023 - 11:26 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Band Lene Wood ist seit 2008 unterwegs. Neben Frontfrau Charlene Holzgreve sind Schlagzeuger Felix Wöber (links), Bassist Thomas Amrhein (Dritter von links) und Gitarrist Andy Umscheid (rechts) dabei.

Neben ihr stehen drei bekannte und erfahrene Musiker aus der Region: Gitarrist Andy Umscheid, Bassist Thomas Amrhein und Schlagzeuger Felix Wöber. "Die innerbandliche Chemie passt wunderbar", schwärmt Wood, die inzwischen über 100 Kilometer Anfahrt für die (meist) wöchentlichen Proben in ihrem Sulzbacher Elternhaus auf sich nimmt.

Sandhasenrock, Woodrock, Kommz

Die Band hat sich über die Jahre neu gefunden. "2008 bin ich mit Freunden ins Studio gegangen und habe mein erstes Album "Take me on a journey" aufgenommen", erzählt sie. Live hat sie ihre Freunde gleich als Band eingespannt. Lene Wood war geboren und spielte sich durch die lokalen Auftrittsmöglichkeiten und Festivals: Jukuz, Juz, Akustik Nights, Sandhasenrock, Woodrock, Kommz tauchen in der Liste auf.

Die Musik war damals schon ein Mix aus verschiedenen Stilen: rockig, poppig, groovig. "Bei mir kommt immer erst die Musik, für die Texte brauche ich länger", berichtet die Künstlerin. Sie wägt ihre Worte ab, schwankt zwischen Alltagsbeobachtungen und inzwischen auch gesellschaftskritischen Analysen. Textsprache ist Englisch.

Lene Wood

Pop-Rock-Funk kommt heute am ehesten als Beschreibung hin - Strömungen, die sie auch den Mitmusikern zu verdanken hat. Auch privat hört sie eine bunte Mischung, allerdings kann man ihren Hang zur 70er-Jahre Musik gut raushören. Die musikalischen Strukturen sind komplex, eingängig, gerne auch treibend.

Andy Umscheid bereichert die Lieder durch seine virtuosen Soli, viel Funk ist bei ihm zu hören. Thomas Amrhein spielt einen sehr punktuellen Bass - und Schlagzeuger Felix Wöber unterstützt und treibt die Musiker. Von der Anfangsbesetzung ist niemand mehr dabei: Das Leben ist dazwischen gekommen. Die heutige Besetzung seien alles "Glückszufälle", wie Holzgreve schwärmt. Trotz weit gestreuter Wohnorte, familiären und beruflichen Aufgaben freuen sich alle auf die kreativen Proben, schreiben an Liedern und bestreiten viele Auftritte gemeinsam.

Auftritte in Erlenbach und Niedernberg

In diesem Jahr nimmt die Combo an einem Wettbewerb teil: die SPH Music Masters. Die Vorrunde in Frankfurt haben sie mühelos überstanden. Je weiter sie kommen, desto höher dotierte Preise und Auftrittsmöglichkeiten winken. Doch Lene nimmt das Motto der Veranstaltung "Deine Gigs. Dein Netzwerk. Deine Chance." ernst: "Wir freuen uns auf die Kontakte zu den Musikern und der Jury", sagt Holzgreve.

Sie denkt gerne an ihre gesamte Bandzeit zurück, an lustige Fahrten zu weit entfernten Auftritte, an legendäre Konzerte, an Zuhörer, die ihr seit Anfang an folgen. Drei Alben hat Lene Wood bereits veröffentlich, das vierte ist in Arbeit. Dieses Jahr stehen wieder einige regionale Konzerte auf der Liste: das Miltenberger Mainfest am 1. Juli, das Straßenfest Weingut Waigand & Kraut und Rübe in Erlenbach am 3. September und Niedernbergs Rock im Rathaushof am 10. September.

Wo die Reise die nächsten Jahre hingeht? Da sind die Musiker offen. "Der beste Song ist der, der gehört wird", sinniert Holzgreve - und setzt mit der Band genau das um: die selbstgeschriebene Musik in die Welt bringen, vielleicht auch mal garniert mit einigen ausgewählten Covern, aber immer mit "Spaß, Herzblut und Leidenschaft" - und darum geht es doch bei Musik, oder?

Weitere Informationen auf der Bandseite www.lenewood.com sowie auf der Seite des Band-Wettbewerbs www.sph-music-masters.de.

lir