Windpark Wörth auf dem Prüfstand

Stadtrat setzt sich am Mittwoch mit Einwänden auseinander

Wörth a.Main 18.04.2023 - 14:28 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Wirtschaftlichkeit des geplanten Windparks an diesem Standort wird bei Eingaben aus der Bürgerschaft bezweifelt, der Verlust an Natur wiege deutlich höher als der Nutzen dieser Anlagen. Die Bilanzen des Windparks Bayerischer Odenwald in ähnlicher Lage wiesen in fast jedem Jahr einen erheblichen Fehlbetrag aus, der damit begründet wird, dass die Erlöse aus dem Stromverkauf aufgrund des schwachen Windaufkommens unter der Prognose liegen. Die neue Anlage solle in einem ausgewiesenen Erholungsgebiet errichtet werden, das von der Bevölkerung ausgiebig genutzt werde.

Dauerhafte Rodung

Durch den Betrieb der Windräder, der mit einer dauerhaften Rodung von fast vier Hektar Wald, Bodenverdichtungen und Ausbau/Befestigung der Waldwege verbunden sei, gehe die Erholungswirkung gänzlich verloren, argumentiert die Bürgerinitiative »Bündnis Wörther Wald«. Gerade in Zeiten von Klimawandel und Flutkatastrophen müsse das Ökosystem »Wald« besonders geschützt werden, da es sehr wichtige Schutzfunktionen übernehme. Zudem seien die vielen windkraftsensiblen Vögel und Fledermäuse der Gefahr von tödlichen Kollisionen mit den Rotorblättern ausgesetzt.

Generell begrüßt auch das Bündnis Wörther Wald die Idee der regionalen Stromerzeugung. Fraglich sei dabei, ob hierzu ein Windpark im Erholungsgebiet Wald mit den schönsten Wanderwegen mit all seinen Konsequenzen der geeignete Weg sei. Geprüft werden solle ein alternativer Standort. Bezweifelt wird auch grundsätzlich die Notwendigkeit von Windkraftanlagen. Es gehe insgesamt nur um eine Ersparnis von 0,07 Prozent der globalen Emissionen durch 30.000 Windräder. Die Ersparnis durch die geplanten fünf Windräder sei nicht wahrnehmbar und das bei einem dauerhaften Verlust an wertvollem Wald, Natur, geschützten Tieren und Landschaft.

Der Landesbund für Vogelschutz, Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg weist darauf hin, dass eine der geplanten Windkraftanlagen den empfohlenen Mindestabstand von 1500 Meter zum nächstgelegenen Rotmilan-Brutplatz unterschreitet und deshalb eine Abschaltung der Anlage bei besetztem Horst wegen des signifikant erhöhten Tötungsrisikos wichtig wäre.

Klingenberg und Lützelbach dagegen

Der Stadtrat der Stadt Klingenberg hat den Planungen nicht zugestimmt. Er untersagt, dass Wege der Stadt für den Bau und die Erschließung der geplanten Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden. Die nachteiligen Wirkungen des Windparks gingen überwiegend zu Lasten Klingenbergs, seien daher nicht akzeptabel. Der nördlichste Standort auf dem Hauberg liege weniger als 2000 Meter vom westlichen Ortsrand des Ortsteils Trennfurt entfernt. Bei einer Höhe von 250 Meter werde der vom Gesetzgeber geforderte Mindestabstand deutlich unterschritten. Der hier geplante Windpark wird das Landschaftsbild massiv verändern und über Jahrzehnte prägen, von Betrachtern als landschaftsfremd wahrgenommen. So sei auch die Burganlage in Klingenberg als prägender Landschaftsbestandteil durch den Windpark beeinträchtigt.

Die Gemeinde Lützelbach bemängelt die bereits jetzt absehbare Überkonzentration an Windkraftanlagen in ihrem Gemeindegebiet. Der geplante Windpark Wörth zusammen mit der vorhandenen Vorbelastung durch den Windpark Hainhaus stelle einen schwerwiegenden Eingriff in die Schutzgüter Mensch und Landschaft dar, denn er werde in Kürze um eine zehnte Windkraftanlage erweitert, zwei weitere Anlagen seien zusätzlich beantragt. Entsprechende Rodungsarbeiten haben bereits in den vergangenen Wochen im fürstlich Löwensteinschen Forst Laudenbach auf hessischem Gebiet unweit der Wörther Waldabteilung »Dreistein« stattgefunden. Der geplante Windpark sei daher insbesondere den Einwohnern von Haingrund nicht zumutbar.

Ausführlich geäußert haben sich auch die Regierung von Unterfranken, das Landratsamt Miltenberg, das Staatliche Bauamt, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das Wasserwirtschaftsamt, der Odenwaldkreis, das Regierungspräsidium Darmstadt. Ihre Stellungnahmen benennen die bestehenden gesetzlichen und bürokratischen Vorgaben. Deren Einhaltung muss nach aktueller Gesetzeslage bei jeder Umsetzung größerer Baumaßnahmen überwacht werden, verzögert dadurch aber die schnelle Umsetzung durch geforderte Gutachten, weitere Nachweise und Genehmigungen, die die Maßnahmen deutlich verteuern und in die Länge ziehen werden.

Hans-Jürgen Freichel