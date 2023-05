Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wimpelketten verschönern jetzt die Obernburger Römerstraße

Freizeit: Von elf Frauen ehrenamtlich gefertigt

Obernburg 07.05.2023 - 14:58 Uhr < 1 Min.

Sommerlich bunt flattern die von elf ehrenamtlich tätigen Näherinnen gefertigten Wimpel in der Obernburger Römerstraße, Marketing-Geschäftsführer Matthias Kraus (links) und Bürgermeister Dietmar Fieger (Mitte) sowie Harald Müller als Mitorganisator (rechts) freuen sich mit den Näherinnen bei der offiziellen Übergabe.

Von März bis April schnitten, nähten und bügelten insgesamt elf Obernburger Frauen die Wimpel aus Stoffresten. Sie trafen sich dazu im Bürgerhaus B-OBB. Beworben wurde die Aktion von Stadtjugendpflegerin Lena Giegerich. Nur eine Dame, nämlich die Mutter von Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Bischof, hat sie von zuhause angefertigt. Ein Teil des Materials stammte aus eigenem Fundus, Stoffspenden kamen vom Rotkreuzladen und vom Stöberladen in der Miltenberger Straße. Die stabilen Kunststoffseile sind aus der Produktion eines namhaften Herstellers im Industriecenter Obernburg (ICO). Sie wurden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Mitarbeiter des Obernburger Bauhofs haben die Wimpelketten an zwei Tagen mittels eines Hubsteigers aufgehängt. »Ein sommerlich fröhliches Bild«, lobte Bürgermeister Dietmar Fieger, bedankte sich bei den fleißigen Näherinnen und überreichte je einen Einkaufsgutschein an die anwesenden Teilnehmerinnen bei der offiziellen Übergabe am Freitagnachmittag.