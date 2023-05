Willi und Emma, ein besonderes Pärchen auf Reisen

Abenteurer: Wilhelm Mützel (81) rastet mit Traktor und Wohnwagen eine Woche auf Amorbacher Campingplatz

Amorbach 11.05.2023 - 11:35 Uhr 1 Min.

Der 81-jährige Willi Mützel vor seinem Gespann, mit dem er drei Monate unterwegs sein will.

Normalerweise bleibt Mützel nicht lange an einem Ort, aber in Amorbach weilte er fast eine Woche. Er hat den Ort durch die Sendung "Fastnacht in Franken" gesehen und wollte unbedingt dorthin und es gefiel ihm sehr gut. Vor allem der Campingplatz der Familie Landzettel sei toll. Der sei noch richtig schön natürlich belassen. Bürgermeister Peter Schmitt und der erste Vorsitzende des Carnevalclubs Amorbach, CCA, Ulrich Etzel, haben Mützels Aufenthalt auch schon mit einem Brief, Eintrag in sein Reisebuch und einem Faschingsorden gewürdigt, was er stolz der Reporterin zeigte.

Mützels Reisegewohnheit ist eher das langsame, gemütliche Reisen. Mit 20 Kilometern pro Stunde ist er wahrlich nicht schnell. "So sehe ich auch was von Leute und Landschaft", sagte er. Er würde sehr oft fotografiert werden. Seit vielen Jahren reist er schon mit seinem Traktor Emma durch die Lande, bevorzugt durch Deutschland, aber auch Nachbarländer wie Frankreich, Schweiz und Österreich besucht er mit seinem Gespann, wie auch jetzt auf seiner mehrmonatigen Tour. Seit vergangenem Jahr hat er jetzt auch einen kleinen schicken Wohnmobilanhänger, in dem er "sehr bequem" schlafe, so Mützel.Den habe er sich zu seinem 80. Geburtstag gegönnt.

Am 1. Mai ist er um Punkt zwölf Uhr gestartet, begleitet mit örtlichem Glockenklängen und Zuschauern aus seinem Ort. Drei Monate soll die diesjährige Tour dauern. Er steuert dabei verschiedene Traktortreffen oder Feste an und schaut sich mit Vorliebe Städte oder Dörfer an. Er hat einen kleinen Fotoapparat bei sich und hält seine Routen und das, was er erlebt hat, in einem Reisetagebuch fest. Für seine Abenteuer erhält er viel Zuspruch, vor allem von seinen drei Kindern. Die finden es toll, dass ihr Vater sowas macht. Jeden Abend werden sie unterrichtet, wo ihr Papa weilt und wie es ihm geht. Nach Amorbach fährt er jetzt weiter Richtung Michelstadt. Weitere Reiseziele sind unter anderem Bingen, Kaiserslautern, Straßbourg, der Bodensee und irgendwann über Biberach wieder zurück nach Bad Kissingen.

Anja Keilbach