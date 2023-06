Expertin informiert: 20 Hinweise auf Wildkatzen am Untermain

Nicht mit Hauskatze zu verwechseln

Miltenberg 29.06.2023 - 14:07 Uhr < 1 Min.

Eine Wildkatze streift durch einen Wald. Ausgerechnet die Hauskatze ist die größte Feindin der Wildkatze.

Von 2017 bis 2023 hat die Wildtierstation im südlichen Nordrhein-Westfalen - in Bayern gibt es bislang keine Wildtierstation speziell für Wildkatzen - kontinuierlich Meldungen und Hinweise auf Wildkatzen am bayerischen Untermain erhalten. Die Referentin präsentierte einen Kartenausschnitt mit 20 blauen Fundpunkten, davon sechs im Kreis Miltenberg. Kartiert wurden Totfunde - meist dem Straßenverkehr zum Opfer gefallene Tiere -, Lebendfunde, Sichtungen und Fotobelege.

Die Europäische Wildkatze unterscheidet sich von der Hauskatze vor allem durch ihren buschigen Schwanz mit der dunklen Spitze. Sie ist kaum größer und wiegt im Schnitt vier bis fünf Kilo.

Ein Jungtier wurde bereits im Jahr 2017 in der Nähe von Großheubach entdeckt, darüber hinaus wurden Nachweise für Wildkatzen-Nachwuchs im benachbarten Landkreis Aschaffenburg erbracht. 2021 wurde in Trennfurt ein Totfund gemeldet, 2022 sichtete ein Jäger eine Wildkatze in Großostheim. Ganz aktuell ist die Meldung vom Februar 2023 über einen weiteren Totfund einer Wildkatze in Röllfeld. Auch Michael Mendel von der Greifvogelstation meldete einen Totfund im Juli 2020 in Eichenbühl sowie mehrere Wildkamera-Fotos seit 2019 im ausgedehnten Waldgebiet zwischen Kleinheubach, Mainbullau und Weckbach. Hinzu kommen Funddaten bei Unterer Naturschutzbehörde, Jagdbehörde oder Veterinäramt, die der Referentin nicht zugänglich sind.

Neues von der Wildkatze: Stefanie Huck berichtet in der Greifvogelstation Klingenberg.

»Wildkatzen werden nicht zahm«, betonte Huck abschließend. Die Haltung dieser streng geschützten Tiere sei ohne behördliche Genehmigung verboten.

Informationen im Internet unter https://www.retscheider-hof.de; Wildkatzen-Notfall-Telefon: 0151 566 563 60; Wildtier-/Totfundmonitoring: Jutta Kraus, Aschaffenburg, Tel. 0177 202 840 3