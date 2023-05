Wilder Westen trifft auf fetzigen Rock

Hintergrund: Wie der selbstgedrehte Film entstand

Alles fing mit einem Hinweis eines Besuchers an: »Ihr könnt ja einmal auf dem Konzert Winnetou spielen«, so erinnert sich Stadtkapellen-Vorsitzender Herbert Schwing. 2019 auf dem Jugendzeltlager an Pfingsten in Glashofen wuchs die Idee. 30 Vereinsmitglieder schmissen sich in Schale, ritten als wilde Cowboys mit gebastelten Steckenpferden über die Wiese, rauften sich vor einer selbst gebauten Saloonkulisse und rauchten eine Friedenspfeife mit den Indianern. Das sind nur einige Szenen des 15-minütigen Stummfilms, den die Stadtkapelle beim Frühjahrskonzert musikalisch umrahmte und der aufgrund von Corona erst jetzt Premiere feierte. Insgesamt packten 60 Personen mit an. Das Grundgerüst der bunten und turbulenten Szenen stammt von Petra Rechner. Die Feinheiten entstanden durch das Engagement der gesamten Truppe. Wer sich nun ärgert, das Frühjahrskonzert verpasst zu haben, den kann Herbert Schwing beruhigen: »Wir haben vor, den Film auf die Homepage zu stellen«. ()