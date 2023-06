Wildensteiner Straße in Eschau fertig erschlossen

Gemeinderat in Kürze

Rettungsdienst: Der Stellplatz in Hobbach wird voraussichtlich 2024 nach Heimbuchenthal verlegt. Eschau hat nach Angaben der Verwaltung keine Möglichkeit, auf den Fortbestand des Stellplatzes in Hobbach hinzuwirken.

Fußweg saniert: Die Sanierung des Fußweges zwischen der Spessartstraße und dem Friedhof Eschau ist abgeschlossen. Der Ausbauzustand und der Asphaltaufbau des weiterführenden Fußweges auf Höhe des Eingangs zum neuen Friedhof und des Eingangs zum alten Friedhof befinden sich ebenfalls in einem schlechten Zustand. Das Gremium hat beschlossen, die Entscheidung über eine Instandsetzung im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2024 zu treffen. Kosten: 42.000 Euro.

Hof Wildensee: Die Firma Engelhaupt aus Mittelsinn hat mit den Arbeiten am Hof Wildensee begonnen. Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) betonte, dass von den Anliegern die Wünsche geäußert wurden, die Maßnahme auf einer Länge von rund 40 Meter zu erweitern. Gesamtkosten: knapp 70.000 Euro). Das Gremium werde die Wünsche erfüllen. Das Wasserwirtschaftsamt hat Förderungen und Zuwendungen in Höhe von 70 Prozent der tatsächlichen Ausgaben der sanierten Wasserleitung in Aussicht gestellt.

Areal Kreuzgasse: Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen zu den Bauanträgen der Firma Deutsche Bauwelten (Isernhagen). Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider hatte die Pläne vorgestellt. Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Es entstehen sechs Wohnhäuser. Für alle Vorhaben liegt ein Stellplatznachweis mit jeweils zwei Stellplätzen pro Wohnhaus vor.

Tankstelle Oest: Der Baubeginn der neuen Tankstelle verzögert sich. Die Firma Oest Tankstellen hat mitgeteilt, dass das Unternehmen mit 100 Tankstellenstandorten aktuell die Verantwortung habe, dass alle Geschäftsbereiche der Oest Holding durch die Phase mit sehr hohen Energiekosten gut durchkomme, bevor Neuinvestitionen vorgenommen werden.

Wasserversorgung: Eschau erhält staatliche Förderungen aus dem Härtefallprogramm für Maßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hat für die Neustrukturierung der Wasserversorgung eine Gesamtförderung in Höhe von zwei Millionen Euro bewilligt und in Aussicht gestellt. Bislang wurden 1,2 Millionen Euro ausgezahlt.

Kita-Neubau: Die Regierung von Unterfranken hat für den Neubau der Kindertageseinrichtung eine Förderung in Höhe von 1,7 Millionen Euro erstbewilligt. 1,5 Millionen Euro können im Haushaltsjahr 2023 und weitere 200.000 Euro aus Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 abgerufen werden.

Glasfasernetz: Die Bauarbeiten für den flächendeckenden Glasfaserausbau durch das Unternehmen GlasfaserPlus beginnen im Herbst. Ab 3. Juli gibt es Informationsschreiben, Informationsstände sowie Hausbesuche. Am Mittwoch, 19. Juli, findet ab 16.30 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung statt.

Starkregen- und Sturzflutenmanagement: Am Montag, 26. Juni, um 19 Uhr findet im Gemeinschaftshaus Sommerau die Auftaktveranstaltung des Projektes "boden.ständig" für die betroffenen Landwirte und Grundstücksbewirtschafter statt. Das Planungsbüro Geo Team Gesellschaft für umweltgerechte Land- und Wasserwirtschaft aus Bayreuth stellt die Grundzüge des Projekts, den geplanten Ablauf und die Chancen und Möglichkeiten der Handlungsfelder vor.

Ausbau Neuhammer: Die Baumaßnahme Neuhammer soll baldmöglichst umgesetzt werden. Allerdings sind laut Verwaltung noch einige wenige Grunderwerbsfälle ungeklärt, deren Klärung noch einige Zeit in Anspruch nehmen können. Der Baubeginn könne wegen notwendiger Kanalbaumaßnahmen im Kreuzungsbereich frühestens 2024 erfolgen.

Auszeichnung Digitales Amt: Der Markt Eschau darf sich "Digitales Amt" nennen. Die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach hatte eine Auszeichnung für besonderes Engagement bei der Digitalisierung überreicht. Die Verwaltung hat mindestens fünfzig kommunale und zentrale Online-Verfahren im "Bayernportal" verlinkt. Zusätzlich wird zeitnah ein kommunales Rats- und Bürgerinformationssystem installiert.

Landtags- und Bezirkstagswahlen: Bei den Landtags- und Bezirkswahlen am 8. Oktober gibt es fünf allgemeine Wahlbezirke, zwei in Eschau, sowie jeweils einen in Sommerau, Hobbach und Wildensee und zwei Briefwahlbezirke. Die Wahlhelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro.