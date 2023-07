Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wildbienen auf der Spur in Kleinwallstadt

Naturfreunde auf Exkursion im Streuobstgebiet

Kleinwallstadt 14.07.2023 - 15:25 Uhr 2 Min.

Zum Abschluss der Veranstaltung konnten die Teilnehmer ein Bienenhotel bauen.

Geführt und informiert wurde die Gruppe von Steffen Scharrer, der in diesem Gebiet auch einige der Daten seiner Diplomarbeit zu diesem Thema gesammelt hatte. Bei dem Spaziergang über den Feldweg erfuhren die Teilnehmer, wie einfach es ist, dieser Tiergruppe zu helfen und wie wichtig es ist, ihre Lebensräume zu schützen. Schon nach kurzer Wegstrecke wurden die ersten Nistplätze entdeckt, erkennbar an den kleinen Erdhaufen mit einem Loch in der Mitte. Dort gräbt sich die Erdbiene ein und legt zweimal im Frühling und im Sommer ihre Eier ab.

Scharrer erklärte, dass es in Deutschland etwa 560 Wildbienenarten in unterschiedlicher Größe von vier bis zu 30 Millimeter gibt. Dazu gehören auch die Hummel und eine Vielzahl von kleinen und unscheinbaren Arten, die man leicht mit Fliegen oder Wespen verwechseln könne. Bienen seien von sich aus nicht angriffslustig. Selbst wenn sie stechen, könnten die Stachel der kleinen Wildbienenarten die menschliche Haut gar nicht durchdringen

Bienen unterscheiden sich von Wespen dadurch, dass sie Vegetarier sind, die sich ausschließlich von Pollen ernähren, während Wespen tierische Kost wie etwa Schädlinge zu sich nehmen. Immer häufiger finde man auch in privaten Gärten Bienenhotels, aber zwei Drittel der Bienenarten nisten gar nicht dort, sondern im Boden, wobei auch die sandigen Feldwege wichtige Lebensräume seien.

Anhand großformatiger Bilder erläutert Steffen Scharrer das Lebensumfeld der Wildbienen.

Viele solcher Bodennester konnten während der Exkursion bestaunt werden. Scharrer erklärte den Aufbau dieser Nester, erläuterte aber auch die Maßnahmen, die zu deren Schutz vermieden oder gefördert werden sollen. Kontraproduktiv sei es, wenn Feldwege gedankenlos verfestigt, gepflastert oder geschottert werden, obwohl dies in den meisten Fällen nicht dringend notwendig wäre. Ziel der Veranstaltung sei es auch, die Lebensgrundlagen der wilden Verwandten der Honigbiene den Landwirten oder Gemeindeverantwortlichen näher zu bringen, da diesen vielfach das Wissen um die Lebensräume in den Sand- oder Erdwegen fehle.

Durch kleine zusätzliche Maßnahmen können ihre Lebensräume leicht zum Wildbienenparadies aufgewertet werden. Bienen fliegen nicht sehr weit von ihren Nestern. Daher ist es wichtig, intensiv genutzte Wegränder wieder einer naturnahen Nutzung zuzuführen und dort auf einer Pufferfläche von sechs bis neun Meter auf Dünger, Insektizide und Pflanzenschutzmittel zu verzichten oder zumindest deutlich zu reduzieren. Dort sei es auch wichtig, ein vielfältiges Blütenangebot von Frühling bis zum Herbst zu bieten. Mehr als ein- bis zweimal pro Jahr sollte die Fläche nicht gemäht werden und wenn, dann am besten mit Balkenmäher oder Sense. Altholz und Stauden sollten über mehrere Jahre belassen werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch dem Totholz, den Baumstümpfen und den Wurzeltellern zu. Sie sollten unbedingt in dem Gebiet verbleiben.

Am Ende der Tour hatten dann die Teilnehmer die Möglichkeit, unter Anleitung des Bienenexperten Dietmar Kampfmann ein Bienenhotel zu fertigen. Dabei erfuhren sie sehr viel Wissenswertes über die Nützlichkeit der Bienen und ihr Lebensumfeld.

Hans-Jürgen Freichel