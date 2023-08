Wieso sich der Steinkauz in Kleinwallstadt wohl fühlt

Untergwegs auf dem Streuobstwiesenerlebnisweg

Ein junger Steinkauz bei einer Beringungsaktion auf einer Streuobstwiese in Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Junge Steinkäuze bei einer Beringungsaktion auf einer Streuobstwiese in Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Schilder markieren den Verlauf des Erlebniswegs in Kleinwallstadt. Matthias Staab erläutert eine der Infotafeln, die am Kleinwallstädter Streuobsterlebnisweg angebracht sind.

»Es geht von der Blattlaus bis zum Specht«, sagt der Experte vom Bund Naturschutz und vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Ein ganz prominenter Bewohner ist aber auch der Steinkauz. Deswegen ist er das Maskottchen, das Besuchern auf Tafeln am Kleinwallstädter Streuobstwiesenerlebnisweg viel Wissenswertes vermittelt.

Alte Obstbäume wie dieses Exemplar, das Matthias Staab präsentiert, sind wichtig für das Ökosystem.

2006, so berichtet Staab, habe es eine Erfassung gegeben, wie alt die Bäume in der Gemeinde sind. »Dabei kam heraus: In Kleinwallstadt gab es mehr Obstbäume als Menschen«, schmunzelt der Naturexperte. Fünf bis sechs Brutpaare des Steinkauzes gebe es am Kleinwallstädter Erlebnisweg. »Wir haben die maximale Population in Kleinwallstadt erreicht«, sagt er. Wo genau sie sich aufhalten, verrät Staab bei einem Rundgang allerdings nicht. Damit die Tiere auch weiterhin ihre Ruhe haben.

Würmer und Käfer

Die Tiere sind in etwa so groß wie Amseln und jagen in der Dämmerung. »Der Steinkauz braucht möglichst niedrig gemähte Wiesen, wo er gut jagen kann«, schildert der Natur-Liebhaber, der auch Umweltbeauftragter von Kleinwallstadt ist und sich im dortigen Aktionsbündnis Streuobst engagiert. Zur Beute des Steinkauzes zählen Würmer und Käfer, vor allem im Winter aber auch Mäuse. Im Rahmen von Naturschutzprogrammen werde deswegen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr gemäht. Der Vogel hält sich nicht gern in der Nähe des Waldes auf. Denn dort wohnt der größere Waldkauz, der den kleinen Verwandten gerne frisst. »Das weiß der Steinkauz und hält Abstand«, schildert Staab.

In den 1960er Jahren sei die Steinkauz-Population stark zurückgegangen, vor allem wegen Frost. »Momentan ist es eine ganz gute Entwicklung, der Steinkauz breitet sich sogar etwas aus«, weiß der Experte zu berichten. So gebe es in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg zusammengenommen 160 Brutpaare. Früher sei er in Deutschland bejagt worden, auch weil man den Vogel abergläubisch mit dem Tod in Verbindung brachte. Denn der Ruf des Steinkauzes klingt mit etwas Fantasie wie »Komm mit!«. Somit galt der Steinkauz als Todesbote.

Heute bemühen sich Naturschützer dagegen, den Steinkäuzen zu helfen, wo sie nur können. Ein Problem ist, dass dem Kauz teilweise die passenden Bäume fehlen, um darin zu brüten. Deswegen hängen Privatleute und Helfer des LBV spezielle Röhren auf, in denen die Vögel leben können. Doch dabei gilt: gewusst wie. Die Röhren müssen nämlich auf eine bestimmte Art und Weise angebracht werden, da die jungen Steinkäuze am Baumstamm hinunter wandern, um unten im Gras zu jagen. Später krabbeln sie am Baumstamm wieder hoch. Ist die Röhre falsch angebracht, können sie herunterfallen und sich verletzen.

Angriffe gestartet

Matthias Staab gibt etwa zwei- bis viermal im Jahr Führungen am Streuobsterlebnisweg. Aber auch bei einer Erfassung der Brutpaare war er schon mit dabei. Damals erlebte der Mann vom Bund Naturschutz Kurioses: Er wollte Steinkäuze mit einem speziellen Lockpfeifchen rufen. Kurz darauf kam ein Steinkauz angeflogen und startete Angriffe auf Staab und die anderen Naturschützer. »Er hat sich gestört gefühlt und wollte uns vertreiben«, erklärt Staab. Deswegen sei die Pfeifchen-Methode mit Vorsicht zu genießen. Auch, weil Steinkäuze ihr Revier verlassen können, weil sie denken, ein anderes Männchen sei dominanter als sie selbst.

Für Groß und Klein gibt es am Erlebnisweg Spielmöglichkeiten.

Der Naturexperte findet es gut, dass auf den Streuobstwiesen neue Bäume gepflanzt werden, so wie die Marktgemeinde Kleinwallstadt das vor zwei Jahren finanzierte. Denn Obstbäume können nur maximal 140 Jahre alt werden. Staab plädiert aber auch dafür, alte Bäume nicht zu fällen, sondern stehen zu lassen. »Viele sagen: Hau weg! Oder: Pflanz da einen neuen hin!«, sagt der Naturschützer aus eigener Erfahrung. Das sei aber zum einen nicht so einfach möglich, da zum Beispiel die Wurzeln der Apfelbäume Botenstoffe aussenden. Diese verhindern, dass an der gleichen Stelle wieder ein Apfelbaum wächst. Zum anderen ist Totholz eben nicht so tot, wie der Name einen glauben macht. Es ist vielmehr eine Wohnstätte für Fledermäuse, Hornissen, Siebenschläfer, Gartenschläfer und auch für die Haselmaus.

Julie Hofmann

Hintergrund: Der Erlebnisweg Der Streuobstwiesenerlebnisweg beginnt an der Kleinwallstädter Wallstadthalle. Er wurde 2011 eröffnet und ist mit Schildern ausgewiesen. Mehrere Tafeln vermitteln auf einer Strecke von zwei Kilometern Informationen an die Besucher. Matthias Staab vom Bund Naturschutz ist es wichtig, zu betonen: "Es ist kein Lehrpfad, wir wollten einen Erlebnisweg." Deswegen gibt es auch Mitmach-Stationen, an denen zum Beispiel der richtige Riecher getestet wird: Interessierte können an einer Duftprobe riechen und müssen dann erraten, um welche Pflanze es sich handelt. Oder sie können versuchen, ein Tierstimmenrätsel zu lösen. Es gibt auch eine Schaukel für Kinder, die jedoch auch Erwachsene nutzen können. "Damit man sich wieder wie ein Kind fühlen kann", sagt Staab mit Augenzwinkern. Die möglicherweise größte Insekten-Orgel der Welt steht in Kleinwallstadt am Erlebnisweg. Zu erwähnen ist noch eine "Insektenorgel". Sie besteht aus Baumstämmen, in die die Naturschützer zum Beispiel Bambusröhrchen eingesetzt haben. Darin können Insekten nisten und überwintern. Die "Insekten-Orgel" steht am Rundweg und ist vielleicht sogar das größte Insektenhotel der Welt. (juh)