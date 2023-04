Wenn es brennt, zählt je­de Mi­nu­te. Um­so bes­ser, wenn Feu­er­wehr­leu­te mög­lichst na­he am Ge­rät­e­haus woh­nen. Dann kön­nen sie Men­schen in Not sch­nel­ler zu Hil­fe ei­len. So kon­zen­triert wie in Hof­s­tet­ten (Kreis Mil­ten­berg) dürf­te es al­ler­dings nur in we­ni­gen Or­ten der Re­gi­on sein.