Wieso die MS Malo in Dorfprozelten einen neuen Motor bekommt

Einblicke in die MSG-Werft

Dorfprozelten 21.07.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Rainer Bauer (links) von der MSG und Schiffsbesitzer Mario Reitz stehen im Inneren der MS Malo. Reitz lehnt sich an den neuen Dieselmotor, über den Männern sind der Katalysator und der Rußfilter zu sehen. Rund fünf Männer arbeiten fünf Wochen lang an der Modernisierung der MS Malo. Der Katalysator und der Rußfilter werden per Kran in die MS Malo gehoben.

Be­o­b­ach­tet wer­den die Män­ner von Ma­rio Reitz. Ihm ge­hört die MS Ma­lo, ein Schiff, das im Jahr 1898 ge­baut wur­de und das jetzt ei­nen neu­en Mo­tor mit Ruß­f­il­ter und Ka­ta­ly­sa­tor be­kommt. »Ich muss ja wis­sen, wie das funk­tio­niert und was die al­les ver­baut ha­ben«, sagt der 54-Jäh­ri­ge aus Rhein­land-Pfalz. »Da­mit ich weiß, wo ich zu gu­cken ha­be, wenn es mal ir­gend­wo hakt.«

Reitz vertraut bei der Modernisierung auf die Kompetenz der Mainschifffahrts-Genossenschaft (MSG, siehe Hintergrund), die ihre Werft in Dorfprozelten hat. An der 235 Meter langen Anlegestelle direkt am Main können bis zu acht Schiffe festmachen. Insgesamt vier solcher Motorumbauten macht die MSG im laufenden Jahr. Das berichten das MSG-Vorstandsmitglied Manfred Mohr und der Leiter des Dorfprozeltener Werftbetriebs, Rainer Bauer. Sie machen sich an diesem Tag ebenfalls ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten.

»Eine reife Leistung«

Schiffsbesitzer Reitz ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit: »Die Betreuung und der Ablauf funktionieren wunderbar. Wir sind voll im Zeitplan. Bei so einem Riesen-Projekt ist das schon eine reife Leistung.« Insgesamt dauert der Umbau fünf Wochen. Der Besuch der Redaktion erfolgte in der vierten Woche.

Gut eineinhalb Jahre lang hat Reitz hin- und herüberlegt, was er machen soll: Ein anderes Schiff kaufen? Gar nichts machen? Oder doch umrüsten? Er entschied sich dann doch für Letzteres, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Denn nur noch die Außenhaut des Schiffs von 1898 sei original, alles andere bereits modernisiert. Und so wurde der alte Antrieb von 1961 durch einen Mitsubishi-Motor ausgetauscht, der 950 PS hat - und eben auch einen Rußfilter und Katalysator. Die sind natürlich viel größer als bei Autos und wiegen zusammen zwei Tonnen. Ummantelt sind sie von Hitzeisolierung, denn der Katalysator soll später bei einer Temperatur von 400 Grad arbeiten.

Ein bisschen Wehmut scheint bei Reitz dennoch mitzuschwingen, als er davon erzählt, wie er bei seinem alten Motor alle zweieinhalb Stunden zum Beispiel die Ventile abschmieren musste. »So wie es in einem U-Boot-Film immer zu sehen ist«, sagt er gut gelaunt.

Rainer Bauer und Manfred Mohr von der MSG stehen auf der MS Malo. Vor ihnen befinden sich der neue Katalysator und Rußfilter.

Weniger Stickoxide

Bauer von der MSG beschreibt, welche Vorteile der Umbau auf der MS Malo bringt: Das Schiff werde danach 90 Prozent weniger Rußpartikel und über 80 Prozent weniger Stickoxide ausstoßen. Bauers Kollege Mohr betont, wie wichtig die Binnenschifffahrt für die Verkehrswende ist: »Die Binnenschifffahrt ist traditionsgemäß ein umweltfreundlicher Verkehrsträger.« Er ist der Überzeugung, dass die Verlagerung der Güter von der Straße weg ohne die Binnenschiffer nicht funktionieren wird. »Die Bahn wird das nicht alleine stemmen können.«

Mario Reitz ist Schiffsbesitzer aus Rheinland-Pfalz. Er lässt sein Schiff in Dorfprozelten erneuern.

Schade finden sowohl Mohr als auch Bauer, dass die staatliche Förderung für den Einbau von modernen, umweltfreundlicheren Motoren nicht mehr gegeben ist. Ende vergangenen Jahres sei sie ausgelaufen. Doch genehmigte Anträge - wie der von Schiffer Reitz - würden noch bis Ende 2023 ausbezahlt. »Das ist natürlich schade, fast schon dramatisch für uns«, sagt Mohr vom Vorstand über das Auslaufen der Unterstützung. »In den Niederlanden läuft die Förderung zwei Jahre weiter. Und wenn man hört, wie die Bahn gefördert wird, fühlt man sich von der Politik verlassen.« Es seien also in der Binnenschifffahrt noch »dicke Bretter« zu bohren, so Mohr.

Probefahrt nach Freudenberg

Auf der MS Malo stehen in der vierten Arbeitswoche noch das Verrohren von Wasserleitungen zum Kühler an. Auch der Katalysator und Rußfilter müssen an den neuen Motor angeschlossen werden. Um das alles zu testen, steht danach noch eine Testfahrt auf dem Main an. Sie geht von Dorfprozelten aus bis zur Schleuse Freudenberg und wieder zurück. Laut Werft-Leiter Bauer ist dann auch jemand von der Firma Mitsubishi und von der Rußpartikel-Firma mit dabei. »Da werden komplett die Daten, Drücke und Temperaturen aufgenommen«, so Bauer.

Im Schiffsinneren arbeiten rund fünf Mann am neuen Motor.

Läuft dabei alles gut, kann Schiffsbesitzer Mario Reitz aus dem rheinland-pfälzischen Filsen schon bald wieder seine gewohnte Route einschlagen. In der Regel transportiert er Erde, Bodenaushub und Bauschutt auf dem Rhein. Das gefällt ihm sehr gut: »Es ist jeden Tag anders.« Und er sei sein eigener Herr. Der Job sei zudem mit der Familie kombinierbar, die er entweder am Wochenende sehe oder die mit an Bord komme. Immerhin ist Reitz gut 220 Tage im Jahr mit dem Schiff unterwegs. »Es ist wirklich sehr gut - mit der richtigen Ehepartnerin«, berichtet der 54-Jährige mit Augenzwinkern. Dass die Harmonie bei ihm und seiner Frau stimmt, zeigt auch der Name seines Schiffs. Denn »Malo« setzt sich zusammen aus »Mario«, seinem Vornamen, und dem seiner Frau, »Lorena«.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Die MSG Die Mainschifffahrts-Genossenschaft eGmbH (MSG) wurde 1916 gegründet. Auf der Webseite heißt es zu den Gründen: »Damals schlossen sich mehrere selbstständige Schiffseigner zusammen, um mit einer gemeinsam betriebenen Gesellschaft an größeren Transportaufträgen partizipieren zu können.« Der Hauptsitz ist in Würzburg, die Werft und Werkstatt befinden sich in Dorfprozelten. Die MSG hat auch Niederlassungen in Rotterdam, Bamberg, Nürnberg und Wien. Die MSG ist als Genossenschaft ein Zusammenschluss von Schiffseignern, die als Mitglieder auch die Anteilseigner der Genossenschaft sind. Das heißt, alle Schiffe, die für die MSG fahren, sind letztendlich selbstständig. »Wir akquirieren die Transportaufträge und steuern die gesamte Abwicklung bis hin zur Frachtauszahlung an unsere Mitglieder«, erläutert Manfred Mohr vom MSG-Vorstand. »Ein Rundum-Sorglos-Paket«, findet er. Insgesamt gibt es 65 Mitgliederschiffe, deren Heimathäfen über ganz Europa verteilt sind. So gibt es Schiffe aus Belgien, Frankreich, Rumänien und Ungarn. »In normalen Geschäftsjahren transportiert die MSG circa drei Millionen Tonnen Güter«, sagt Mohr. Transportiert werden Trockengüter wie Getreide, Futtermittel, Sand, Erz und Schwergüter, wie etwa Windräder. Die MSG betreibt zudem eine schwimmende Tankstelle. Am Standort in Dorfprozelten werden sowohl Schiffe repariert, die zur MSG gehören, als auch solche, die nicht der Genossenschaft zugerechnet werden. Vor Ort arbeiten 35 Personen, darunter Elektriker, Schlosser, Monteure und Büro-Angestellte. Insgesamt beschäftigt die MSG an ihren Standorten 80 Mitarbeiter. (juh)