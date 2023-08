Wieder Hochwasser in Leidersbach – Bürgermeister sieht Freistaat gefordert

Von der Ge­wit­ter­nacht am Mitt­woch war wie­der ein­mal die Ge­mein­de Lei­ders­bach be­son­ders schwer be­trof­fen. Der Bach hat­te die enor­men Re­gen­men­gen nicht fas­sen kön­nen, war über die Ufer ge­t­re­ten und hat­te Orts­stra­ßen und Kel­ler über­flu­tet. Schon lan­ge wird in Lei­ders­bach an ei­nen Hoch­was­ser­schutz­kon­zept ge­ar­bei­tet, als Re­ak­ti­on auf die er­neu­ten Schä­den hat Lei­ders­bachs Bür­ger­meis­ter Mi­cha­els Schüß­ler mehr Un­ter­stüt­zung vom Frei­staat ge­for­dert. Die bis­he­ri­ge För­de­rung kom­mu­na­ler Hoch­was­ser­schutz­maß­nah­men sei »mehr Ver­hin­de­rung als Hil­fe«, so Schüß­ler.