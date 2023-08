Wie wir trotz Hitze einen kühlen Kopf bewahren

Zehn Ideen

Ab ins kühle Nass. Foto: dpa

Der Sommer hat uns in den vergangenen Wochen ganz schön im Stich gelassen und uns fast in einen frühen Herbstmodus versetzt. Doch glauben wir den aktuellen Wetterprognosen, steigen die Temperaturen bald wieder in ungeahnte Höhen und bescheren uns eine weitere Hitzewelle.

Da viele von uns vermutlich schon vergessen haben, wie sich Temperaturen jenseits der 20 Grad anfühlen und wie sie damit am besten umgehen, hier ein paar Tipps, mit denen sich die letzten Sommerwochen gut überstehen lassen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Kino statt Biergarten? Die Kinosäle im Kreis Miltenberg sind angenehm kühl und lassen die Hitze draußen wenigstens für ein paar Stunden vergessen. Auch Supermärkte bieten eiskalte Abwechslung an heißen Tagen, wenngleich manche Geschäfte fast schon zu kühl sind. Dann vielleicht doch lieber der Waldspaziergang oder ab in den Badesee.

Tipp 1: Ab ins Kühle Nass

Wer frei hat oder sich seine Arbeitszeit selbst einteilen kann, stürzt sich am besten ins kühle Nass. Freibäder gibt es in Amorbach, Bürgstadt, Erlenbach, Klingenberg-Trennfurt, Miltenberg und Mönchberg, Badeseen zum Beispiel in Niedernberg oder Freudenberg. Wer sich nicht zwischen Schwimmbecken und See entscheiden kann: In der Main-Auen Badewelt Großwallstadt liegt beides direkt nebeneinander. Tipp: Langsam ins Wasse gehen, um den aufgeheizten Körper an die Kälte zu gewöhnen. Ansonsten drohen Kreislaufkollaps oder Atemnot.

In Großwallstadt liegen See und Schwimmbecken nebeneinander

Tipp 2: Körperliche Anstrengung in der Mittagshitze vermeiden

Aus dem Urlaub in Spanien oder Italien kennen wir die Siesta - eine ausgedehnte Mittagspause, in der viele Geschäfte geschlossen haben. So passen die Bewohner südlicher Länder ihren Tagesablauf an die Hitze an. Auch wir sollten körperliche Arbeit oder Sport auf die Morgen- oder Abendstunden legen und die Mittagshitze am besten ohne große Anstrengung in kühlen Räumen verbringen.

Tipp 3: Trinken - Aber das Richtige

Weil wir bei Hitze mehr schwitzen ist es wichtig, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Trinken ist dabei aber nicht gleich Trinken. Zwei bis drei Liter Wasser oder ungesüßter Tee können helfen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Kreislaufproblemen vorzubeugen. Auch wenn es uns an heißen Tagen schwerfällt, sollten wir lieber zu lauwarmen als zu eisgekühlten Drinks greifen, um unseren Kreislauf nicht zusätzlich zu belasten. Und nicht jedes Getränk tut dem Körper gut: Alkohol oder Kaffee entziehen dem Körper Wasser und wirken sich daher eher kontraproduktiv aus.

Tipp 4: Ab ins Kino

Bei Sonnenschein in den dunklen Kinosaal? Warum nicht... Dort ist es wenigstens angenehm kühl. Sowohl das Miltenberger Kino Schloss-Theater als auch das Erlenbacher Kino Passage sind klimatisiert und laut Betreiber die perfekten Orte, um aus der Sommerhitze zu fliehen. »Wir haben eine Lüftungsanlage auf dem neuesten Stand« sagt Dieter Lebert vom Kino Passage. »So ist der Kinosaal immer angenehm kühl.«

Tipp 5: Wohnung kühl halten

Wer keine Klimaanlage hat, sollte nachts oder frühmorgens lüften und sobald es wärmer wird, alle Türen und Fenster schließen - am besten auch mit Jalousien abdunkeln. Elektrogeräte wie Fön, Computer, Fernseher, Wasch- oder Spülmaschinen produzieren Wärme und heizen die Räume zusätzlich auf. Verzichtbar ist an warmen Tagen zum Beispiel der Wäschetrockner, der ohnehin ein Stromfresser ist. Extra-Tipp: Mehrere Tongefäße mit kaltemWasser in den Zimmern verteilen, um die Raumluft abzukühlen.

Tipp 6: Sprühflasche mit Wasser

Nicht ganz so erfrischend wie der Sprung in den Badesee, aber eine gute Alternative fürs Büro, für Zuhause oder unterwegs: eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche. Einfach über Gesicht und Körper sprühen, schon lässt sich die Hitze besser ertragen.

Eine Frau erfrischt sich mit Wassernebel aus einer Sprühflasche. Foto: dpa

Tipp 7: Kaltmacher

Ebenfalls für vorübergehende Abkühlung sorgen ein kaltes Fußbad oder eine Wärmflasche, die wir zur Kühlflasche umfunktionieren. Solche Hausmittelchen lassen uns die Hitze zumindest kurzzeitig besser ertragen.

Tipp 8: Waldspaziergang

Wer trotz Hitze Zeit draußen verbringen möchte, ist im Wald gut aufgehoben. Am besten bei kühleren Morgentemperaturen, aber auch mittags ist es auf schattigen Waldpfaden recht angenehm. Bäume sorgen nicht nur für einen guten Sonnenschutz - sie kühlen auch die Umgebung herunter, indem sie Wasser von der Wurzel bis in die obersten Blätter transportieren. Das in der Baumkrone verdunstende Wasser senkt die Temperatur.

Tipp 9: Leichte Kost und viel Chili

Viel Obst und Salat, wenig Fett und Zucker, nichts, was zu schwer im Magen liegt. Klingt wie fade Diätkost, ist aber bei Hitze tatsächlich die bessere Wahl. Leichte, wasserhaltige Lebensmittel erfrischen den Körper statt ihn zu belasten. Zum Snacken zwischendurch eignen sich Wassermelonen, Zitrusfrüchte, Gurken oder Naturjoghurt. Scharf gewürzte Gerüchte helfen uns zu schwitzen und kühlen so die Körpertemperatur ab.

Tipp 10: Eiskaltes Intermezzo im Supermarkt

Man kann es auch übertreiben: In einigen Geschäften im Kreis braucht es auch im Hochsommer eine Jacke. Fast scheint es, als lieferten sich die Supermärkte ein Rennen um die niedrigste Innentemperatur. Nicht jedermanns Sache, aber definitiv eine Möglichkeit, sich schnell abzukühlen.