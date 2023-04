Wie Weilbach die Energiewende umsetzen will

Mobilitätskonzept, Energiemanagement und Klimaanpassung

Von Mitte bis Ende Januar fand eine Umfrage zum Thema Mobilitätskonzept statt. 297 Besucher haben sich die Webseite angeschaut, 114 haben an der Umfrage teilgenommen, was schriftlich oder per online möglich war. Drei Anliegen standen dabei im Fokus. Gewünscht wurde zur Verbesserung des Fahrradkonzeptes ein Fahrradweg Weilbach-Weckbach, die Erhöhung der Sicherheit durch Geschwindigkeitskontrollen und Tempo 30 innerorts, ein Parkverbot im Ortskern und die Umgestaltung des Kreisverkehrs. Busse und Bahnen würden häufiger frequentiert, wenn das Angebot etwa durch Rufbusse verbessert werde, was im Rahmen der Odenwaldallianz angegangen werden könne. Außerdem sollten Ladestationen für Elektroautos und -fahrräder errichtet werden.

Beim kommunalen Energiemanagement sollen die Verbrauchsdaten detailliert für jedes Gebäude bis Ende des Jahres erfasst und analysiert sein, um zu erkennen, wo und womit dort am meisten eingespart werden könne. Werde an einer Stelle plötzlich mehr Energie verbraucht, solle dem künftig direkt nachgegangen werden. Der Maßnahmenkatalog sieht eine Aufschlüsselung vor, die in den betreffenden Gebäuden auch auf die verwendeten Verbraucher, etwa bei der Wärmeerzeugung oder Elektrogeräte, reicht und Abhilfen und Verbesserungsvorschläge in der Reihenfolge der Einsparmöglichkeiten aufzeigt. Das sei wichtig für die Berücksichtigung bei den Haushaltsberatungen.

Auch auf die Klimaveränderung sollte die Gemeinde reagieren, denn auf Starkregenereignisse mit über 100 Liter pro Quadratmeter in zwei Stunden, Hitzesommer und Sommer mit geringen Niederschlägen müsse man sich einstellen. Durch die hohen Temperaturen sei auch der Schulunterricht beeinträchtigt, sollten keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. Auch Senioren seien besonders durch die Auswirkungen auf die Psyche und das Herz-Kreislaufsystem gefährdet. Auf die damit verbundene steigende Waldbrandgefahr müssten die Feuerwehren reagieren, indem sie ihre Alarmierungspläne daraufhin abstellen, entsprechende Übungen abhalten oder Brandschneisen anlegen. Mehr Niederschlag im Winter und trockene Sommer führen zu einer Ertragsminderung von bis zu 30 Prozent in der Land- und Forstwirtschaft, wo auf neue Getreidesorten und Baumarten gesetzt werden müsse. Um wieder verstärkt Grundwasser zu bilden, müsse einiges für die Regenwasserrückhaltung und Versickerungsmöglichkeiten getan werden. Alle diese Parameter sollen bei den weiteren Überlegungen berücksichtigt werden.

hjf

Gemeinderat Weilbach in Kürze Weilbach. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Weilbach sind weitere Themen beraten worden: Kindertagesstätte: In Abstimmung mit der Kindergartenleitung stellte der Gemeinderat die Bedarfsplanung für die Kindergartengruppen mit 76 Plätzen im Kindergartenjahr 2022/2023 und 78 Plätzen im darauffolgenden Jahr fest. Bei der Kinderkrippe sind es jeweils zwölf Plätze in beiden Jahren. Informationen Bürgermeister: Bürgermeister Robin Haseler informierte darüber, dass sich zwei Personen im Ort bereit erklärt haben, künftig als Feldgeschworene aktiv zu werden. Er berichtete über Neuerungen bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung und darüber, dass die Gebühren für den Unterhalt des Tierheimes des Landkreises auf 80 Cent pro Einwohner angehoben wurden. hjf