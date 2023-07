Wie verändert die neue Brücke den Gabelbach?

Kirchzell. In der Gemeinderatsitzung am Freitag in Kirchzell sind weitere Themen beraten worden:

Vergaben: In nichtöffentlicher Sitzung erhielt die Firma AKS aus Miltenberg die Aufträge eine Photovoltaikanlagen ohne Batteriespeicher auf dem Vereinsheim zum Bruttoangebotspreis von 46.000 Euro, auf dem Schul- und Kindergartengebäude zu je 44.000 Euro und auf der Unterstellhalle in der Kläranlage zum Bruttopreis von 52.000 Euro zu errichten.

Forstwirtschaft: Über die Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" wurde in der Sitzung noch kein Beschluss gefasst. Mit dem Förderprogramm hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine langfristige Förderung eingeführt, mit der zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen der Kommunen unterstützt werden. Um die Gelder zu erhalten, müssen insgesamt zwölf unterschiedliche Kriterien erfüllt werden. Die Verwaltung geht von einem jährlichen Förderbetrag von etwa 80.000 bis 90.000 Euro aus. Aus Sicht der Verwaltung überwiegen die nachteiligen Begleiterscheinungen des Programms, unter anderem wegen der Ausweisung von Habitatbäumen sowie der geforderten Stilllegung von fünf Prozent der Fläche.

Zuschussantrag: Der Gemeinderat unterstützt den FC Kickers Kirchzell bei Investitionen mit einem Zuschuss in Höhe von 1934 Euro unter dem Vorbehalt, dass in 2023 ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Kosten sind durch einen Verwendungsnachweis zu belegen. Der Verein möchte in der Soccerhalle den Boden/Rasen, die Fenster zwischen Wirtschaft und Halle sowie die Lüftung und Tore/Netze (Kosten etwa 24.000 Euro) renovieren, eine neue Küchenrichtung anschaffen und die Türen erneuern (7000 Euro) und eine neue Schließanlage (7140 Euro) einbauen lassen.

Grundstückspreise: Laut einstimmigem Beschluss des Gemeinderates soll künftig der Bodenrichtwert als Grundlage für den Grundstückspreis für kleinere Abtretungen und Grenzregelungen im innerörtlichen Bereich dienen, nicht mehr der Baulandpreis. Der Bodenrichtwert wird von den Gutachterausschüssen auf Grundlage der Kaufpreissammlung und unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands flächendeckend ermittelt und somit laufend aktualisiert. Dies stellt aus Sicht der Verwaltung die fairste und transparenteste Variante für jeden Einzelfall dar. Die aktuellen Bodenrichtwerte schwanken in Kirchzell zwischen 60 und 80 Euro, in Buch zwischen 20 und 50 Euro, in den Ortsteilen Preunschen, Ottorfszell, Watterbach und Breitenbuch liegen sie bei 40 Euro pro Quadratmeter.

Informationen: Bürgermeister Stefan Schwab informierte, dass die Photovoltaikanlage auf dem Wasserwerk Ottorfszell in Betrieb ist und die Pumpzeiten überprüft und angepasst wurden. Da es aktuell keinen Nachtstromtarif gibt, wurden diese auf Tagbetrieb umgestellt. Die Pumpzeiten werden vom Wassermeister beobachtet und, falls notwendig, im Rahmen einer Feinsteuerung nochmals angepasst. Der Fußsteg zwischen Pfarrgasse und ehemaligem Kindergarten wurde zwischenzeitlich abgebrochen. Das alte Geländer des Stegs wird künftig als Absperrung Richtung Bach verwendet. Ab 1. August werden zehn ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Hauptstraße in Kirchzell untergebracht. Die Bedenken der Verwaltung, dass die Belegungszahl für dieses Gebäude zu hoch sei, entkräftete das Landratsamt mit Verweis auf bestehende Vorgaben und Richtlinien.

Totenweg: Auf Vorschlag der Firma BS Hoch- und Tiefbau werden die Entwässerungsrinnen des Totenwegs am Friedhof Kirchzell mit der kostengünstigeren HGT-Alternative erneuert. Die Kosten belaufen sich bei vier Entwässerungsrinnen auf zirka 5000 Euro.

Glasfaserausbau: Die Glasfaser Plus hält an ihren Glasfaser-Ausbauplänen für Kirchzell, allerdings modifiziert, fest. Es soll allerdings nur noch der Kernort Kirchzell mit einem Maßnahmenbeginn voraussichtlich noch in diesem Jahr eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. In den Ortsteilen dagegen sei ein eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht rentabel für das Unternehmen. Über das weitere Vorgehen soll voraussichtlich im September ein gemeinsamer Besprechungstermin stattfinden.

Friedhof: Die Stand- und Bruchsicherheit des rechten Berg-Ahorn-Baumes auf dem alten Friedhof ist nicht mehr gegeben, er muss gefällt und der Nachbarbaum danach um zwei bis drei Meter gekürzt werden. Da es sich hier um eine Baumgruppe aus zwei Bäumen handelt, muss auch der verbleibende Baum nach der Maßnahme als stand- und bruchgefährdet eingestuft werden. hjf