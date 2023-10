Wie vegan sind die Bio-Läden im Kreis Miltenberg?

Meist nicht teurer als im Supermarkt

Sojamilch, Tofu und ungenießbare Grünkernbratlinge - so in etwa sah das vegane Angebot in Supermärkten früher aus. Heute gibt es quasi zu jedem tierischen Lebensmittel eine pflanzliche Alternative - egal ob Weißwurst oder Leberkäse, Mozzarella oder Parmesan, Omelette oder Eiersalat. Wer sich vegan ernährt, muss nicht mehr auf Fleisch- oder Käse-Geschmack verzichten. Wer zudem auf Bio-Qualität und gesunde Ernährung achtet, hat im Bio-Laden die Qual der Wahl. Dort gab es vegane Lebensmittel schon lange, bevor die Supermärkte ihre Regale damit füllten. Doch profitieren längst nicht alle Bio-Läden von der steigenden Nachfrage an veganen Produkten.

Im Gegenteil. "Bei uns im Fachhandel ist die Nachfrage im letzten Jahr generell um mehr als ein Drittel zurückgegangen, auch bei den veganen Produkten", sagt Katja Silberzahn, Inhaberin der Korntruhe Obernburg. Das liege daran, dass konventionelle Märkte immer mehr biologische und auch vegane Produkte anbieten. "Wir können dem immer größer werdenden Druck leider nichts mehr entgegensetzen." Aus Platz- und Kostengründen sei es kleinen Fachgeschäften nicht möglich, "diese riesigen Mengen in dieser oft sehr niedrigen Preissparte anzubieten". Außerdem wolle man so nachhaltig wie möglich wirtschaften und so wenig wie möglich wegwerfen.

Viele Menschen gehen laut Silberzahn automatisch davon aus, dass es im Biofachhandel immer teurer ist. "Oft liegen wir gerade bei Obst und Gemüse günstiger oder bei anderen Bio-Produkten gleich auf." Silberzahn ist sicher: Auf lange Sicht werden sich nur die großen Bio-Ketten halten können. "Kleine Läden werden vermutlich zahlreich schließen!"

Nicht nur gegen Supermärkte müssen sich Geschäfte wie die Korntruhe behaupten. Auch Drogerien wie Rossmann oder dm haben unzählige pflanzliche Lebensmittel im Angebot. Das dm-Sortiment umfasst aktuell mehr als 4000 vegane Produkte, informiert Alexander Strehlau, Verantwortlicher Sortiment im Ressort Marketing und Beschaffung. Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, entwickle man das pflanzenbasierte Sortiment stets weiter. Ebenfalls beliebt seien vegane Produkte im Bereich Beauty. Vor überhöhten Preisen müssten sich Kunden nicht fürchten. "Vegane Produkte sind bei dm nicht teurer als vergleichbare omnivore Produkte", versichert Strehlau.

Dies bestätigt Linda Klug, die vor drei Jahren den Bioladen Kraut und Rübe in Erlenbach eröffnet hat. Der Kilopreis für vegane Bio-Produkte liege meist unter dem mischköstlicher und nicht bio-zertifizierter Ware. "Dass wir mit einem Fleischkonsum, wie er in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden hat, nicht weitermachen können, ist ja längst kein Geheimnis mehr", sagt Klug. In ihrem Geschäft finden sich rund 6000 Artikel in Bioqualität, vieles davon ist vegan. Beliebt seien zum Beispiel Haferjoghurt, Milchalternativen, Tofu, die vegane Leberwurst von Hedi sowie Brotaufstriche im Allgemeinen. "Fake-Fleisch ist gar nicht so angesagt, wie man es meinen möchte."

Stefanie Wagner und Simon Kuhn, die Inhaber von Bio Wagner in Miltenberg, leben selbst vegan. Seit Jahren merken die beiden, dass pflanzliche Produkte immer häufiger nachgefragt werden. Neben Obst, Gemüse und Pflanzendrinks aller Art seien der Lassi auf Cashewbasis und das vegane Eis von Nomoo besonders beliebt bei ihren Kunden. Wagner und Kuhn ist es wichtig, eine breite Palette veganer Produkte anzubieten: "Eine Lebensweise, die größtenteils auf pflanzlicher Nahrung basiert, kann extrem viele Vorteile für Mensch, Tier und Umwelt haben."

Nicole Hein

