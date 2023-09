Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie steht es um den Radwege-Ausbau im Kreis Miltenberg?

Klimaschutz-Check Teil 3

An dieser Stelle am Ortsausgang von Erlenbach nach Klingenberg ist der Radweg zu Ende. Der Radfahrer muss auf der vielbefahrenen Klingenberger Straße weiterfahren

Unsere Umfrage für diesen dritten Teil unseres Klimaschutz-Checks lässt das hoffen. Dazu einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: Zwischen Amorbach und Weilbach wurde ein neuer Radweg gebaut, ebenso in Mönchberg von Schmachtenberg nach Röllbach. Zwischen Miltenberg und Kleinheubach ist die Mudbrücke entstanden, in Bürgstadt die Erfbrücke. Weitere Wege sind längst in Planung.

Weitere Radwege erwünscht

Auf der anderen Seite gibt es zahllose Wünsche nach Lückenschlüssen: Die Gemeinde Hausen besitzt laut Bürgermeister Michael Bein (HBB) noch keinen Radweg, habe jedoch bereits Grundstücke für einen solchen gekauft. Erlenbach kämpft seit Längerem für einen Radweg nach Klingenberg. Rainer Kroth (CSU), Bürgermeister von Stadtprozelten, schreibt: »Gerne hätte ich Radwege zu weiteren Nachbarortschaften.« Auch Leidersbach wünscht sich einen neuen Radweg, der das lange Sacco Valley mit Nachbarorten verbindet, teilt Rathaus-Mitarbeiter Alexander Kullmann mit.

Radpendler Armin Hartlaub geht es besonders um überregionale Radwege. »Am besten wäre ein Radschnellweg, bei dem man nicht durch jedes Dorf fahren muss.« Auch die Beschilderung der Radwege müsse verbessert werden. »Für Fremde ist es manchmal echt schwer, sich zurecht zu finden.« Wirkliche Verbesserungen an Radwegen seien ihm noch nicht aufgefallen, sagt er. Den fehlenden Radweg zwischen Erlenbach und Klingenberg erachtet er als sehr gefährlich. »Mit den Kindern dort entlangzufahren ist eine Katastrophe.«

Gefahren und Schotter

Gefahrensituationen gebe es immer mal wieder, sagt der Großwallstädter, der die Strecke zum Arbeitsplatz von etwa 60 Kilometern mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb fährt. »Als Radfahrer wird man halt gerne mal übersehen.« Aber nicht nur das bremst den Radverkehr. »Wenn ich von Großwallstadt nach Miltenberg fahre, gibt es teils Schotterwege oder ich muss durch Ortschaften fahren«, sagt Hartlaub. »Dann muss ich an jeder Kreuzung und jeder Ampel halten.«

Freigabe des neuen Radwegs zwischen Miltenberg und Kleinheubach durch Bürgermeister Bernd Kahlert und Landrat Jens Marco Scherf.

Der Landkreis hatte bereits im Jahr 2016 ein Planungsbüro beauftragt, Lücken im Radwegenetz zu entdecken, aussichtsreiche Strecken für den Umstieg aufs Rad zu ermitteln, kurzum ein Radverkehrskonzept zu erstelle. Es ging dabei vorrangig um Alltagsfahrten wie zum nächsten Supermarkt, zur Bank oder zur Apotheke. Das Potenzial ist demnach vorhanden. Vor allem in der Talachse entlang des Mains, wo etwa 60 Prozent der Landkreisbewohner leben und nicht gegen steile Steigungen anstrampeln müssen.

E-Ladesäulen und Abstellplätze

Das Problem mit Steigungen im Spessart hat sich die Region aus touristischen Gründen schon vorgenommen. Mit dem Projekt Wald-erfahren mehrerer kommunaler Allianzen ist ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen für E-Bikes entstanden. Im Kreis Miltenberg machen einige Kommunen mit: Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Elsenfeld, Eschau, Faulbach, Klingenberg, Leidersbach, Miltenberg, Mönchberg, Niedernberg, Obernburg, Röllbach und Stadtprozelten.

Viele Gemeinden haben laut unserer Umfrage zudem in der jüngeren Vergangenheit Abstellplätze für Räder geschaffen: Collenberg, Dorfprozelten, Großwallstadt, Klingenberg, Miltenberg, Niedernberg, Obernburg, Stadtprozelten, Sulzbach und Wörth haben uns in unserer Umfrage darauf hingewiesen. Großwallstadt verfolge bei der Stadtplanung grundsätzlich das Ziel, etwa vor Geschäften Fahrradabstellplätze zu schaffen, erklärt Geschäftsleiter Markus Hartmann. Deshalb seien Gehwege teils extra breit geplant worden.

Hintergrund: Wie hilft der Radwegebau beim Klimaschutz? Kurze Strecken unter drei Kilometern Länge zu Fuß, mittlere bis acht Kilometer mit dem Fahrrad und längere oder hu?gelige mit dem E-Bike: So könnten Menschen in unserer Region von A nach B kommen, ohne sich ins Auto zu setzen. Das ist zumindest die Hoffnung, die im Klima-Konzept der Region im Jahr 2011 festgehalten worden ist. Auf dem Weg dorthin ist aber schon ein großes Problem erkannt worden. Es braucht an vielen Stellen dafür bessere Radwege. Selbstredend kann der Verzicht aufs Auto den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden. Das ist laut Institut für Urbanistik aber nicht der einzige Vorteil: Durch mehr Radfahrer und Fußgänger werden Gemeinden belebt, das könne die Attraktivität eines Ortes steigern. Etwa so: Je mehr Menschen auf dem Rad unterwegs sind, desto weniger Parkplätze würden benötigt und desto weniger Autos versperren Straßenränder. Das sorgt für mehr Raum für Begegnungen mit Nachbarn oder Bekannten. Und für ruhigere Orte zum Verweilen für Touristen. Es gibt viele Ideen, wie Kommunen fahrradfreundlicher werden können. Je weniger Radfahrer sich mit Autos die Fahrbahn teilen müssen, desto seltener komme es zu schweren Unfällen. Wo das nicht möglich ist, sorge die Entschleunigung des Autoverkehrs mit Tempolimits oder der Ausbau von Spielstraßen für mehr Sicherheit. Das Radfahren werde auch attraktiver, wenn es an manchen Stellen im Gegensatz zum Auto bevorzugt wird. Zum Beispiel könnten Altstädte für Autos gesperrt oder Einbahnstraßen für Fahrradfahrer in beide Richtungen geöffnet werden. (kim/kev)

Andere Beispiele: Am Kleinwallstädter Bahnhof seien neben herkömmlichen Abstellplätzen acht Fahrradboxen installiert worden. Das ermöglicht es Zugpendlern, ihr Fahrrad mit Equipment abzuschließen, sagt Bürgermeister Thomas Köhler (CSU). Am Miltenberger Bahnhof gebe es neben vielen neuen Fahrradständern entsprechende Schließfächer, so Geschäftsleiter Andreas Weber. Auch ganz ohne Bahnhof setzt Niedernberg das Konzept »Park and Ride« um, berichtet Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU): Die Gemeinde habe inzwischen einige Bushaltestellen mit Fahrradständern und -bügeln ausgestattet.

Kosten bremsen Radwegbau

Davon sind laut unserer Umfrage viele, aber längst noch nicht alle Bürgermeister überzeugt. Sie sehen teils auch in größeren Kommunen keinen Bedarf für Abstellplätze für Fahrräder. Und beim Bau von Radwegen geht es teilweise auch deshalb nicht so schnell voran, weil das schlichtweg teuer ist. Die Gemeinden erhoffen sich dafür nun aber mehr Fördergelder, die vom Freistaat Bayern in die Umsetzung des Radverkehrskonzept des Kreises fließen könnten.

Kim Bachmann