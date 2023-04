Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie sich zahlreiche Veranstaltungen im Obernburger Bürgerhaus B-OBB etabliert haben

Von Familiencafé bis Doppelkopf

Obernburg 04.04.2023 - 11:00 Uhr 4 Min.

Eindrücke vom Familiencafé, das hauptsächlich von Müttern mit kleinen Kindern genutzt wird.

Das zwanglose Beisammensein mit Frühstück und Kaffee hat sich vor allem als beliebter Treff für Mütter mit kleinen Kindern unter einem Jahr etabliert, die - so wie Lisa-Marie Reus - aus dem ganzen Landkreis kommen. Die junge Mutter aus Sommerau bei Eschau ist mit ihrer sechs Monate alten Tochter hier und findet vor Ort Austausch, Rat und einfach nur nette Gespräche mit anderen Müttern. Von einer Freundin hat sie davon erfahren. »Das ist wie eine Oase hier.« Warum ist das Café so beliebt bei Frauen mit Babies? »Die Kinder sind noch zu klein für die Kita, deshalb kommen die Mamas mit ihnen gern hierher«, so Sozialarbeiterin Vieth. Es dürfen aber auch Väter kommen - und ältere Kinder bis zum Grundschulalter, betont sie. Das Frühstück ist kostenlos.

Große Nachfrage

Das Familiencafé ist nur eines von vielen Angeboten der Einrichtung in der Oberen Wallstraße 24. Seit der offiziellen Eröffnung im Oktober 2022 hat sich viel getan im Obernburger Bürgerhaus B-OBB. Jugendpflegerin Lena Giegerich, die das Projekt federführend begleitet, ist zufrieden: Zahlreiche Angebote hätten sich etabliert, die Nachfrage sei groß. Immer wieder kommen Bürger mit neuen Vorschlägen. Denn im B-OBB können sich alle einbringen: Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen. »Hauptsache, die Idee fördert die Gemeinschaft und das kulturelle sowie soziale Miteinander«, so Giegerich. Nur kommerziell darf es nicht sein.

Im B-OBB sind auch alle willkommen: egal ob in einer festen Gruppe oder zu Einzelangeboten. »Wir haben gefühlt jeden Monat etwas Neues«, sagt Koordinatorin Giegerich. Neu dazugekommen seien im Februar ein Gesprächskreis für Geflüchtete aus der Ukraine und eine offene Gruppe für Eltern, die Kinder mit Down-Syndrom pflegen. Letzteres sei aus einer Initiative von Betroffenen entstanden, die sich zu Corona-Zeiten regelmäßig online zusammengefunden haben und sich jetzt auch mal persönlich treffen wollten.

Viel los: Seit der offiziellen Eröffnung des Obernburger Bürgerhauses B-OBB im Oktober 2022 haben sich schon zahlreiche Angebote etabliert.

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen zählen unter anderem die Doppelkopf-Runde, die es schon von Anfang an gibt. Die Kartenspieler treffen sich jeden ersten Montag im Monat. »Da sind tatsächlich auch ein paar Männer dabei«, so Giegerich mit einem Augenzwinkern. Die meisten Angebote würden hauptsächlich von Frauen in Anspruch genommen, hat sie beobachtet. Dazu gehört natürlich das Frauenfrühstück, das es seit Oktober gibt und allen Frauen offen steht. Ein ehrenamtliches Team aus acht Helfern kümmert sich ums Vor- und Nachbereiten, alles läuft auf Spendenbasis. »30 bis 40 Frauen kommen da schon, auch viele ältere alleinstehende Damen«, so Giegerich.

Auch für die Senioren hat das B-OBB viel zu bieten: den Treff, der einmal im Monat vom Seniorenbeirat angeboten wird oder einmalige Aktionen wie die Weihnachts- oder Faschingsfeier. »Es ist eine Mischung zwischen Spaß und Bildung«, erklärt Lena Giegerich. Kürzlich habe ein Referent der Polizei übers Thema Trickbetrug informiert. Ergänzend dazu gibt es die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige.

Zu den Beratungs- und Hilfsangeboten zählt auch die Integrationsberatung, die Menschen aus der Ukraine, aus arabischsprachigen Ländern und anderen bei Papierkram und Co. hilft. »Das wird alles sehr gut angenommen«, so Giegerich. Derzeit stehe das Angebot daher nur Menschen aus Obernburg zur Verfügung. »Wir haben lange Wartelisten.« Speziell für Frauen gibt es das Integrationsprojekt »Leben in Bayern«, bei dem es nicht nur um Heimatspezifisches, sondern auch darum geht, Kultur zu vermitteln.

Dann gibt es noch die offene Selbsthilfegruppe für Abhängige, die der Kreuzbund nun auch in Obernburg anbietet.

Spaß beim Kartenspielen im Seniorentreff.

Fairtrade und Foodsharing

Gut angekommen ist ebenfalls der Kleidertausch, der von der Fair Trade-Steuerungsgruppe unterstützt wird. Daraus entstand die Idee zum Foodsharing - Nachhaltigkeit wird also groß geschrieben.

Etwas spiritueller wirds bei den Veranstaltungen zum Jahreskreis, der bestimmte Feste und Rituale beinhaltet. Geleitet werden die Veranstaltungen von einer Wildnispädagogin.

Weiterhin gibt's im B-OBB noch Tanzworkshops und Trommelkreise sowie verschiedene Vorträge zu Themen wie Klimawandel oder Heimat. Fleißig waren auch die Teilnehmer der Wimpelaktion: Mit den bunten Fähnchen aus ausrangiertem Stoff soll im Sommer die Römerstraße verschönert werden.

Jugendtreff unterm Dach

Im Dachgeschoss hat der Obernburger Jugendtreff einen neuen Raum gefunden, die Jugendpfleger David Klimmer und Lena Giegerich haben hier bereits Ende Juli ihre neuen Büros bezogen. Unterstützt werden sie seit kurzem von Dirk Mecking, der sich um die offenen Jugendtreffs kümmern wird. Auch die Mitarbeiter des Pflegestützpunkts Miltenberg und der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige haben im B-OBB bereits seit August ihre neuen Diensträume.

»Es ist schön, dass sich so viele einbringen und dass Interessen aufgegriffen werden«, sagt Giegerich. Besonders gut liefen die offenen Formate wie das Frühstück. »Essen geht immer, da kommt man schnell ins Gespräch.« Bei spezifischeren Veranstaltungen wie Politisches oder Tanzen seien die Leute noch zurückhaltender, weil es nicht so greifbar ist. »Wir versuchen alles so niedrigschwellig wie möglich zu halten.« Und: »Man merkt, dass die Menschen nach der Corona-Zeit wieder das Bedürfnis nach Gesellschaft haben. Das soziale Miteinander hat gelitten.«

MIRIAM SCHNURR

Im Überblick: Weitere Einrichtungen im Kreis Neben dem Bürgerhaus B-OBB in Obernburg finden sich im Kreis Miltenberg noch weitere soziale Angebote. Ein Überblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Senioreneinrichtung der Johanniter in Miltenberg fungiert seit 2008 als Mehrgenerationenhaus. Auch hier gibt es jede Menge für Jung und Alt: vom Bastelkurs für Kinder und Erwachsene über Computer- und Handykurse, Gedächtnistraining, Kinderbetreuung, Familiencafé, Singen und Skat spielen, offener Mittagstisch bis hin zum Englischkurs. In die Einrichtung integriert ist das stationäre Seniorenheim. Zwei Familienstützpunkte hat der Kreis Miltenberg: einen in Miltenberg selbst, nämlich im Franziskushaus. Der Familienstützpunkt Nord hat seinen Sitz in Erlenbach und ist ans Jugend- und Familienzentrum angegliedert. Dieses bietet einen offenen Treff für Kinder und Jugendliche, einen Mädchentreff und Barbershop-Chor. Im Familienstützpunkt gibt's neben vielen Angeboten auch solche des Vereins Frauen für Frauen. Die offene Jugendarbeit in Erlenbach hat 2022 ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Angebote für Kinder, Teenager und junge Erwachsene hat auch das Jugendzentrum Miltenberg. Hier wird gemeinsam gekocht, gebowlt und gebastelt - und vieles mehr. Der Jugendtreff Mars Kleinheubach ist eine Einrichtung der Caritas. Hier gibt es Angebote für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche ab zwölf. Eine städtische Einrichtung ist der Jugendtreff in Wörth, der allen von zwölf bis 21 Jahren offen steht. mir