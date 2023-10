Wie Reporter Eberhard Schellenberger ins Visier der Stasi geriet

Lesung in Miltenberg über »Weltgeschichte vor der unterfränkischen Haustür«

Miltenberg 10.10.2023 - 13:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der "Erfassungsbeleg" aus der Stasi-Akte im Jahr 1988, nachdem man erkannt hatte, dass er nicht "weiblich" ist. Das Buchcover. Eberhard Schellenberger mit einer DDR-Flagge, die er nach der Grenzöffnung bekam.

Die Beziehung zwischen den beiden deutschen Staaten, besser zwischen den Menschen in der BRD und der DDR war und blieb bis heute das »journalistische Lebensthema« Eberhard Schellenbergers, 25 Jahre lang Redaktionsleiter im BR-Studio Mainfranken in Würzburg und auch in Miltenberg kein Unbekannter. Das zeigte sich, als er am Montagabend als Referent zum Montagsforum ins Franziskushaus kam und viele Hände schütteln musste.

»Deckname Antenne«

Gut 50 Besucher konnte Bildungsreferent Burkhard Vogt begrüßen, die hören wollten, was der 66-Jährige über das Thema »Als Journalist im Visier der Stasi« zu sagen hatte - zum 42. Mal übrigens schon seit Erscheinen seines Buches mit dem Titel »Deckname Antenne«. Das war die Bezeichnung, unter der seine Akte bei der »Stasi« lief, einer im Ministerium organisierte Überwachungs- und Bespitzelungseinrichtung in der DDR mit fast 200 000 informellen Mitarbeitern (IMs) im Land mit den knapp 17 Millionen Einwohnern.

Der gut 90-minütige Vortrag wurde angereichert mit spannendem Bildmaterial und mit Tondokumenten aus der Zeit Schellenbergers als BR-Journalist seit dem ersten privaten Besuch der Familie bei einer Familie in der Oberlausitz. Das begann mit einer Brieffreundschaft und entwickelte sich zu einer langjährigen persönlichen Freundschaft. Schon damals geriet Schellenberger ins »Visier der Stasi«, wurden zwei Akten über ihn angelegt, die Akte »Journalist« in Cottbus zu den privaten Reisen und die Akte »Antenne« in Würzburgs Partnerstadt Suhl. Damals ahnte er das noch nicht, nennt sich aus heutiger Sicht »unvorsichtig und naiv«, weil er aus Überzeugung offen mit den Menschen redete, denen er in der DDR begegnete und von denen einige alles, was er sagte, prompt an die Stasi weiterleiteten. 1991 erfuhr er, dass es über ihn zwei Akten gibt, und konnte dann mit ungläubigem Staunen in den 400 (!) Seiten nachlesen, was man alles über seine Besuche aufgeschrieben und gemeldet, dass man Persönlichkeitsprofile über ihn angefertigt und notiert hatte, wie mit ihm umzugehen sei.

Menschliche Enttäuschungen

Erfreulich sachlich und uneitel, und als erfahrener Radiomann pointiert und mit einer Stimme, die im Franziskussaal kein Mikrofon erfordert hätte, verband Schellenberger immer persönliche Erfahrungen mit politischen, historischen Bezügen, verzichtete auf Dramatisierungen, wenn es um ihn selbst ging. Sein Fazit: »Ich wurde zwar wie ein Staatsfeind behandelt, gab dazu aber keinen Anlass.« Und er stellt auch klar: »Ich persönlich habe durch die Spitzeleien keine Nachteile erlebt.« Enttäuschungen schon, wenn er in der Akte lesen musste, dass Leute IMs waren, mit denen er fast freundschaftliche Begegnungen hatte.

Tatsächlich fand er in den Spitzelberichten, wie es in der Ankündigung des Martinushauses hieß, »neben skurrilen Nichtigkeiten und Belanglosem auch viel Perfides«. Welche fast schon komischen Erlebnisse es in diesen 16 Jahren gab, wie wichtig viele Begegnungen mit den Menschen im Grenzgebiet, aber auch in Dresden, in Suhl und vielen anderen Gegenden der damaligen DDR für den Radiomann mit dem ganz besonderen »Lebensthema« waren, machte er in Lesungen aus dem Buch, in lebendigen Erzählungen und auch immer wieder mit O-Tönen aus seinen BR-Sendungen oder seinen authentischen Interviews mit den Menschen vor Ort in den Jahren vor dem 9. November 1989 deutlich.

»Hätte ganz anders kommen können«

Ein Sendeausschnitt ließ spüren, dass damals auch östlich der Grenze sehr viele auf eine Öffnung, auf Reisefreiheit und auf Begegnungen mit Deutschen aus dem Westen hofften, dass aber nur wenige glaubten, das noch zu erleben. Ein Höhepunkt war die authentische, hautnahe Reportage Schellenbergers im BR von der Grenzöffnung mit all ihren dramatischen und bewegenden Momenten. Für ihn sehr wichtig klarzumachen, dass »es auch ganz anders hätte kommen können« und dass wir alle in dieser Situation »unglaublich viel Glück« hatten - auch mit den Politikern, die damals in Ost und West das Sagen hatten.

Der Platz reicht nicht, um auch nur die wichtigsten Passagen des Abends zu skizieren. Die Lösung ist einfach: Man sollte das Buch lesen, sollte erkennen, welche Rolle die Städtepartnerschaft Würzburg-Suhl spielte, dass der Arm der Stasi auch bis tief in die BRD reichte. Und man darf hoffen, dass Schellenberger mindestens noch die 100 vollmacht mit seinen Lesungen - gerade auch vor Schülern, denen oft diese Zeit fast so weit entfernt scheint wie das Mittelalter. So ein Zeitzeuge kann das ändern und auch deutlich machen, dass wir trotz allem heute in einer Zeit leben, für die wir dankbar sein sollten.

Zur Person: Eberhard Schellenberger Eberhard Schellenberger wurde 1957 in Zeil am Main geboren, absolvierte nach dem Abitur ein Volontariat beim "Haßfurter Tagblatt" und wechselte 1980 in das frisch gegründet Regionalstudio des BR in Würzburg. Nach zwei Jahren als freier Mitarbeiter arbeitete er dort ab 1983 als Redakteur, ab 1996 als Redaktionsleiter. 2020 trat er in den Ruhestand. Schellenberger ist Mitorganisator des Internationalen Kinderfestes in Würzburg und erhielt unter anderem als Auszeichnungen 2018 den Frankenwürfel und 2022 die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold. Mit großem Erfolg veröffentlichte er 2022 seine Erinnerungen an die Jahre 1984 bis 1992 unter dem Titel "Deckname Antenne. Als Journalist im Visier der Stasi", das inzwischen in zweiter Auflage erschienen ist und bis heute in 42 Lesungen vorgestellt wurde. Die Termine für rund 20 weitere Lesungen sind schon festgelegt. Das Buch: Eberhard Schellenberger, Deckname Antenne. Echter-Verlag Würzburg, 2. Auflage 2023, gebunden, ISBN 978-3-429-05769-5.