Wie Menschen mit Sehbehinderung und im Rollstuhl die Michaelismesse erleben

Messe-Check

Auf die Messe nur mit Begleitung (von links): Claus Albert wird von Reporterin Julie Hofmann geführt, Margit Giegerich von Martina Christ.

Für den dritten und letzten Teil unseres Messe-Checks haben wir Menschen mit Behinderung begleitet. Mit Giegerich ist Claus Albert auf die Messe gekommen. Der 56-Jährige aus Goldbach hat einen Tunnelblick. Er sieht circa zwei Grad vom normalen Gesichtsfeld. Doch auch er genießt die Fahrt mit dem Riesenrad: die Bewegung, die abwechselnde Geräuschkulisse - unten laut, oben ruhig.

Videoreporterin Annika Kickstein (von links) hält für ein Video fest, wie Margit Giegerich und ihre Begleiterin Martina Christ Riesenrad fahren.

Mit keinem der Messe-Fahrgeschäfte fahren kann dagegen Süleyman Oers. Der Bürgstädter sitzt seit einem Autounfall vor knapp 20 Jahren im Rollstuhl. Am Mittwoch ist er mit Frau und Tochter auf die Messe gekommen. Seine Familie fragt für ihn an der Kasse des Riesenrads. Denn in den vergangenen Jahren hatte die Attraktion teils eine Gondel für Menschen mit Behinderung. Doch Mutter und Tochter kommen kopfschüttelnd zurück. Dieses Jahr gibt es keine solche Gondel. Einerseits kann Oers das nachvollziehen, aber schade sei es schon.

Die Sehbehinderten Giegerich und Albert hatten beim Einstieg in die Gondel jedoch auch große Probleme. Zwar assistiert zum Beispiel Giegerichs Begleiterin und Freundin aus Kindheitstagen, Martina Christ. Doch die schwankende Kabine, die in der Luft hängt und die schmale Lücke, durch die man sich hindurchquetschen muss, sind eine Herausforderung. Das Personal des Riesenrads zeigt sich überfordert mit der Situation. »Ernüchternd«, fasst Albert zusammen. »Sie haben sich gar nicht groß gekümmert.«

Generell betonen die beiden, wie wichtig eine Begleitung auf der Messe ist: »Ohne geht gar nicht.« Alles sei neu, eine Orientierung kaum möglich. »Wir sind mehr aufs Hören ausgelegt«, erklärt es Giegerich. »Wenn man dann beschallt wird wie bei den Karussells ist das schwierig.« Auch Albert sagt, er habe keine Anhaltspunkte auf dem Gelände. »Ohne Begleitung keine Chance«, findet er und setzt mit einem Lachen dazu: »Oder man muss sehr mutig sein.«

Die beiden Sehbehinderten nutzen auch Blindenstöcke, um Hindernisse zu entdecken. Sehen Messebesucher Giegerich und Albert kommen, machen ihnen die meisten sofort Platz. »Ich mache den Weg frei«, schmunzelt Albert.

Im Gedränge hält sich Süleyman Oers gerne in der Nähe des Gegenverkehrs auf, damit ihn die Messebesucher kommen sehen.

So ähnlich formuliert es auch Rollstuhlfahrer Oers. Er erklärt einen Trick: »Ich fahre an der Grenze zum Gegenverkehr, damit die Leute mich sehen. Sie haben hinten ja keine Augen.« Bei den Verkaufsständen im hinteren Bereich kommt der 37-jährige Bürgstädter gut alleine zurecht. Hier sei die Messe ziemlich barrierefrei aufgebaut. »Das ist ja auch der Radweg«, sagt Oers, der gelernter Bürokaufmann und mittlerweile Rentner ist. Nur an manchen Ständen verlaufen Metallstangen auf dem Boden. »Viele helfen aber auch, daran scheitert's nicht«, weiß Oers über die Schausteller zu berichten. Nur sei es manchen Rollstuhlfahrern eben unangenehm, um Hilfe zu bitten.

Oers besucht mit seiner Familie gerne das Weindorf. Doch hier stößt er auf ein Hindernis: Die hölzernen Kabinen erreicht man nur über eine hohe Stufe. Oers fährt mit seinem Rollstuhl dort hin und demonstriert, dass er alleine nicht drüber kommt. Das sind für ihn »unnötige Barrieren«, denn die Hütten hätten ja auch auf Teer gebaut werden können.

Hindernis am Weindorf: Über diese Stufe kommt Suleyman Oers nicht von selbst.

Ins Ausstellungszelt kommt der 37-Jährige dagegen ohne Probleme. Ein paar Meter weiter ist an einem Spielstand zwar auch eine Rampe angebracht. Doch: »Das ist eine gut gemeinte Rampe, nur viel zu steil«, schätzt Oers ein. Und seine Frau Eugenia bekräftigt: »Selbst ich hätte Probleme, ihn da hochzuschieben.« Auf Höhe des Autoscooters begegnet Oers einem anderen Mann im Rollstuhl. Die beiden geben sich zur Begrüßung eine Faust.

Auch Giegerich trifft auf Bekannte. So bleibt sie bei einer Frau mit Sehbehinderung stehen, die mit ihrem Mann unterwegs ist. Man plaudert ungezwungen. Generell sind Giegerich und Albert durchaus zu Späßen aufgelegt. Da fragt die Obernburgerin den Goldbacher im Scherz: »Willst du Dosenwerfen machen?« Und Albert sagt etwas später: "Gebrannte Mandeln finde ich 'blind'."

Von ihrer Begleitung werden die beiden ins Messezelt geführt. Vor der Bühne bleiben sie stehen und lauschen. Beim Lied »Wir Musikanten« schunkeln sie ein bisschen mit, Albert pfeift die Melodie. »Ich habe fast 35 Jahre lang Musik gemacht«, erzählt er. Er spielte Klarinette und Saxofon, bis ihm die Krankheit Retinitis pigmentosa dies unmöglich machte. Giegerich zieht ein positives Fazit zum Zelt: »Es ist schöner, angenehmer. Im alten Zelt war eine Hitze drin und es war extrem laut. Das Holz strahlt was aus, auch wenn man's nicht so sieht.«

Gute Stimmung: Margit Giegerich und Claus Albert freuen sich über die Blasmusik im Zelt.

Oers macht auch einen Abstecher ins Holzzelt. Doch für ihn ist es nicht immer leicht, die Holzrampe zum Biergarten hochzufahren. Denn dort stehen teils einige Besucher und unterhalten sich, weiß der Rollstuhlfahrer aus Erfahrung. Außerdem findet er die Rampe zu schmal: »Wenn zwei Rollstuhlfahrer kommen - dann ist es vorbei.« Der Bürgstädter wundert sich, warum nicht über die komplette Breite eine Rampe installiert wurde.

In der Gruppe mit den Main-Echo-Reportern und dem Fotograf kommt da die Idee auf, Festwirt Mathias Hofmann mit dieser Frage zu konfrontieren. Kurzerhand schlägt Oers den Weg zum Büro des Wirts ein, das sich im ehemaligen Schuh Meyer befindet.

Hofmann nimmt sich Zeit für den unangekündigten Besuch. Er erklärt, der Wunsch nach einer breiten Rampe bestehe schon länger. »Wenn es dieses Jahr wieder nicht gut gelaufen wäre, hätte ich gesagt, ich muss einen anderen Standort suchen«, sagt Hofmann. »Aber die Tendenz sieht ganz gut aus, dass es nächstes Jahr breite Rampen gibt.«

Nimmt sich spontan Zeit für die Anliegen des Rollstuhlfahrers: Festwirt Mathias Hofmann (links) im Gespräch mit Süleyman Oers.

Der Bürgstädter will auch wissen, wie das mit Reservierungen ablaufe. Der Lechnerwirt antwortet, man könne ihn per Mail anschreiben und dann könnten Bänke abgeschraubt werden. Was Oers noch schade findet, ist, dass er nicht in die höheren Etagen kommt, auch wenn Freunde dort reserviert hätten. Doch da kann ihm Hofmann nicht wirklich weiterhelfen. Das sei wegen der Rettungs- und Fluchtwege nicht möglich. Es bestehe die Gefahr, dass Menschen über die Rollstuhlfahrer fielen. »Von daher bräuchte man eine komplette Aufzugsanlage«, sagt Hofmann. »Das ist unbezahlbar.«

Süleyman Oers zeigte sich dennoch zufrieden mit den Antworten des Festwirts: »Er sagte wieso, weshalb, warum. Das ist verständlich.« Dann bricht er mit seiner Familie auf, um die Messe weiter zu genießen. Denn, so drückt es Claus Albert aus: »Man will ja auch am Leben teilnehmen.« Und das trotz Behinderung.

Julie Hofmann

Fazit: Nicht unterkriegen lassen Beim Messe-Check durfte ich dem Sehbehinderten Claus Albert als Begleiterin helfen. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gemacht und lotste ihn auch einmal schlecht. Da lief er in einen anderen Messegänger hinein. Anfangs ging ich auch aus zu gut gemeinter Rücksicht sehr langsam. Später wurde es besser, ich bekam ein Gefühl für meine Rolle. Ich fing dann auch an, ihm zu beschreiben, was ich sah, um mein Erlebnis mit ihm zu teilen. Mir ist beim Messe-Check aufgefallen, dass wir sehr wenig bis gar nicht an Menschen mit Behinderung denken. Vor allem beim Rollstuhlfahrer Süleyman Oers war es traurig, dass er zusammen mit seiner Familie kein einziges Fahrgeschäft nutzen kann. Aber es war auch positiv zu sehen, mit welcher Lebensfreude Margit Giegerich und Albert über die Messe liefen. Alle drei Teilnehmer des Checks bewiesen: Sie lassen sich so schnell auch von Hindernissen nicht unterkriegen. Julie Hofmann

