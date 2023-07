Wie man aus einer Wabe flüssiges Gold gewinnt

Zum Schleuderfest kamen über interessierte 500 Besucher zum Lehrbienenstand des Kreisimkerverbands in Mönchberg

Mönchberg 17.07.2023 - 14:21 Uhr 1 Min.

Landrat Jens Marco Scherf war zusammen mit Thomas Zöller auf dem Schleuderfest und brachten von dort aus Bienenhonig für Eisenbach mit. Konzriert verfolgt er die Ausführungen des ersten Vorsitzenden Matthias Meidel.

Mit dem süßen Geschenk und dem Besuch in Mönchberg wolle er dem wichtigen Thema Bienen und Natur Ausdruck verleihen, so Scherf.

Nach drei Jahren Pause gab es endlich wieder das kleine romantische Fest am Lehrbienenstand und die Menschen strömten bei Traumwetter in Scharen. Weit über 500 Menschen, vor allem Familien mit Kinder, zog es zu den fleißigen Bienen, die sich von der großen Besucherschar völlig unbeeindruckt zeigten.

Veranstalter war der Kreisverband der Imker mit Vorsitzendem Matthias Meidel, der an diesem Tag gleich mehrfach vor interessierten großen und kleinen Besuchern vorführte, wie aus einer Wabe Honig geerntet wird und den Schleuderprozess erklärte.

Feier in freier Natur

Beliebt ist das Fest auch wegen der Lage. Die Besucher sitzen unter Bäumen mitten in der Natur direkt neben dem Heim des Kreisverbands. Das Essen und Trinken sind nicht weit weg. »Normalerweise sind nach dem Fest noch einige Honiggläser da, aber in diesem Jahr waren wir komplett ausverkauft. Frischer geht Honig auch nicht mehr, direkt aus der Schleuder«, so Matthias Meidel glücklich am Ende dieses langen Tages.

Wer wollte, konnte sich an den neuen, schön gestalteten Schautafeln auf dem Festplatz ganz genau über das Thema Biene und Honig informieren. Die über 30 Helfer und Mitglieder gaben für die Festbesucher alles. Sogar stechen lassen haben sie sich. Für eine Vorführung rief Meidel nach einer besonders schönen Wabe. Die hat Johann Prokesch auch gefunden, seine Beute aber mit drei Bienenstichen bezahlt - und damit sind keine Kuchenstücke gemeint. Er nahm es mit Humor.

Zu Gast waren auch die Kinder vom neuen Naturkindergarten, deren Leiterin Romy Zoll auch Kinderschminken organisierte. Imkerverband und Naturkindergarten unterstützen sich gegenseitig bei Festen.

Anja Keilbach