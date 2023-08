Wie Menschen aus der Region den Weg ins Ausland finden

Beratungsstelle Internationaler Austausch

Großwallstadt 02.08.2023 - 12:04 Uhr 2 Min.

Im Juni 2022 hat Sabine Lenk ihr Büro im Großwallstädter Industriering bezogen - und ist quasi von Null gestartet, erinnert sie sich. Eine vergleichbare Anlaufstelle habe es zuvor nicht gegeben, EU-Gelder, die Auslandsaufenthalte fördern, seien nicht abgerufen worden, »weil viele Menschen die Möglichkeiten gar nicht kennen«, so Lenk. Die vom europäischen Informationsnetzwerk zum Thema Auslandsaufenthalte Eurodesk ausgebildete Mobilitätsberaterin hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Lenk war zuvor bei Reiseveranstaltern tätig und hat Kulturwissenschaften studiert - mit ihrer neuen Aufgabe verbindet sie ihre Erfahrungen.

Sabine Lenk leitet die Beratungsstelle internationaler Austausch (BIA) und gibt Tipps für Wege ins Ausland.

Vereine und Privatpersonen

Zum einen unterstützt sie im Kreis Miltenberg Schulen, Vereine und Betriebe, internationale Programme zu erstellen. Sie berät bei der Antragsstellung, informiert zu Förderprogrammen, hilft bei der Suche nach Partnerorganisationen. Zum anderen können Menschen aber auch für eine individuelle Beratung kommen. Freiwilligendienst in einem anderen Land, Berufsbildung, Work and Travel oder Au pair - bei Lenk gibt es Antworten auf Fragen rund um die vielseitigen Möglichkeiten. Über Instagram will sie junge Leute zusätzlich aufmerksam machen. Als »Einstiegsalter« für Auslandserfahrungen hält sie 13 Jahre für sinnvoll. »Da gibt es Jugendbegegnungen in Gruppen zu verschiedenen Themen, beispielsweise Fotoworkshops«, weiß sie. Aber auch für Erwachsene gibt es zahlreiche Angebote. Zum Beispiel Workcamps für die ganze Familie auf dem Bauernhof: Gegen Arbeit bekommt man Kost und Logis. Die Projekte stehen meist unter den Aspekten von Nachhaltigkeit oder Miteinander. Auch Rentner können das passende Angebot finden, mit dem sie nach dem Abschluss ihres Arbeitslebens noch einmal ihren Horizont erweitern und Wissen weitergeben können.

»Bei Erwachsenen sind dann die Fördermittel unter Umständen nicht ganz so hoch«, so Lenk - das hänge von der finanziellen Situation ab. Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern bräuchten die Kosten für einen Auslandsaufenthalt aber nicht als Hemmschwelle zu betrachten. Heutzutage gebe es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die oft sogar eine Förderung von hundert Prozent ermöglichen. »Wir helfen auch beim Anträge ausfüllen, falls Eltern Sprachbarrieren haben«, so Lenk.

England schwierig geworden

Befürchtungen, die Sprache nicht gut genug beherrschen zu können, brauchen Jugendliche übrigens nicht zu haben. »In der Regel lernt man schnell, zu kommunizieren. Und bei gemeinsamen Sportprojekten ist Sprache ohnehin zweitrangig«, weiß die Beraterin. Welches Land es sein soll - auch da sind generell wenig Grenzen gesetzt. Egal ob Niederlande, Spanien oder Georgien, in der Gruppe oder individuell, für jeden gebe es ein passendes Angebot. »Nur England ist etwas schwierig geworden seit dem Brexit«, sagt Lenk - EU-Förderprogramme wie Erasmus greifen hier nicht mehr.

Sabine Lenk war selbst längere Zeit in Prag und hat im Studium Ausgrabungen in Israel begleitet. Ihre Begeisterung für Auslandsaufenthalte hofft sie nun, an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben. Gefördert wird die BIA-Stelle zunächst bis Ende 2024 - wenn alles gut läuft, dann länger. Lenk will vor allem die Schulen stärker ins Boot holen, selbst dort Werbung für Auslandsaufenthalte machen. »So ein Aufenthalt stärkt immer das Selbstbewusstsein und ist unglaublich bereichernd.«

Infos und Kontakt: https://www.main4eck.de/bia

MIRIAM SCHNURR