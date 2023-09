Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie gut ist das Netz für Stromtankstellen im Kreis Miltenberg?

Klimaschutz-Check Teil 2

Eine von wenigen Schnellladeeinrichtungen: Hinter der Obernburger bft-Tankstelle bleiben die Ladeplätze oft leer, während an den Zapfsäulen Hochbetrieb herrscht.

Im zweiten Teil unseres Klimaschutz-Checks nehmen wir das Netz für E-Mobilität unter die Lupe. Laut dem Deutschlandatlas besteht hier noch Luft nach oben im Kreis Miltenberg. Im Vergleich mit den Nachbarkreisen gibt es pro Kopf die wenigsten Stromtankstellen. Wir haben die Standorte recherchiert und mit den Standorten von normalen Tankstellen verglichen. Ein Blick auf die Karten (siehe Grafiken) zeigt entsprechende Löcher im ländlichen Raum.

Sie zeigt aber auch Orte, wo Menschen die Löcher stopfen. Zum Beispiel Egid Hennig im Neunkirchener Ortsteil Richelbach. Der Landwirt leaste sich ein E-Auto und errichtete zu dem Anlass kurzerhand auf seinem Hof eine öffentliche Stromtankstelle, betrieben von der Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach. Unterstützt habe ihn dabei sein Bruder, der mit einem Kleinunternehmen mehrere Ladesäulen betreibt. Es habe eine gehörige Portion Idealismus dazugehört, sagt Hennig: "Jeder redet, ich mach's."

Der Idealismus macht sich nicht bezahlt, weiß der Richelbacher inzwischen. Die Errichtung habe über 10.000 Euro gekostet. Wenn er etwa bei den jetzigen Strompreisen 50 Cent pro Kilowattstunde nimmt, braucht es viele Tankladungen, bis sich das rechnet. Doch die Nachfrage nimmt eher ab: "Am Anfang ist die Ladestation stärker genutzt worden, jetzt schläft es langsam ein", sagt er nach nur zwei Jahren.

Er habe gedacht, er schließe eine Lücke im ländlichen Raum. Doch Bedarf herrsche offenbar vor allem entlang der Autobahnen. Zu ungewöhnlichen Zeiten hilft ihm das. "Nachts um 3 Uhr kommen manchmal Leute." Da sind wohl die Anlagen in der Umgebung der Autobahn besetzt. "Dann sehen die E-Autofahrer: Bei uns ist frei und tanken hier."

Aktuell außer Betrieb: Die E-Station in Obernburg wird laut ihrem Betreiber, der EZV, gerade modernisiert.

Ein anderes Beispiel für einen solchen Lückenschluss ist die Gemeinde Altenbuch. Laut Bürgermeister Andreas Amend gibt es die E-Auto-Ladestation bereits seit sieben Jahren im Ort. Sie sei im Zuge des Projekts "Wald erfahren" entstanden. Damit wollten die kommunalen Allianzen im Spessart eigentlich ein Netz an Ladesäulen für E-Bikes aufbauen. "49 Ortschaften haben Lademöglichkeiten für Fahrräder geschaffen", sagt Amend und ergänzt stolz das Alleinstellungsmerkmal seiner Gemeinde: "Altenbuch hat als einzige Gemeinde auch einen Anschluss für E-Autos gebaut." Mehrkosten für das geförderte Projekt: gerade einmal rund 1.800 Euro.

Das gab freilich dennoch Diskussionen: "Damals haben Kritiker gesagt: Es gebe doch gar keine E-Autos in der Region. Oder: Ladende Autos verringerten die Stellplätze für die Feuerwehr." Dennoch habe sich der Gemeinderat für den Bau in der Nähe des Feuerwehrhauses entschieden. Und ihn bisher nicht bereut. Laut Amend werde die Ladestation immer stärker genutzt. "Zwei Drittel sind örtliche Nutzer, ein Drittel sind Touristen und Fremde", schätzt der Altenbucher Rathauschef.

Für andere Bürgermeister im Kreis ist angesichts der Kosten-Nutzen-Rechnung keineswegs selbstverständlich, dass Kommunen den Ausbau übernehmen. So sieht zum Beispiel Großwallstadt die Auto-Industrie in der Verantwortung, etwa den erfolgreichen E-Autobauer Tesla. Mömlingens Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) sieht nicht ein, warum Kommunen die Bundespolitik bei ihren E-Auto-Plänen finanziell unterstützen sollen, wenn die Gemeindekassen doch knapp sind. "Kommunen sind keine Tankstellenbetreiber", stellt er klar.

Während Großwallstadt und Mömlingen noch nicht das Glück hatten, dass private Investoren Ladesäulen errichtet haben, zeigt sich in anderen Kommunen bereits ein breites Angebot. Andreas Fath-Halbig (FW) berichtet etwa aus Wörth: Die bft-Tankstelle, der kommunale Energieversorger EZV und Mercedes Kunzmann haben bereits Stromtankstellen in der Stadt errichtet, da müsse das Rathaus nicht nachlegen. Ähnliche Lage in Obernburg und Miltenberg, wo Tankstellen, Banken, Supermärkte sowie die ansässigen Energieversorger EZV und EMB bereits Angebote schaffen.

Hintergrund: Wie hilft E-Mobilität beim Klimaschutz? Der Verkehr macht in unserer Region einen erheblichen Teil des CO2-Ausstoßes aus. In der Klimabilanz der Kreise Miltenberg, Aschaffenburg und der Stadt Aschaffenburg aus dem Jahr 2016 entfallen mehr als ein Viertel aller Emissionen auf den Verkehr. Hauptgrund: Der Sprit, der im Verbrennermotor verpuff, stößt klimaschädliche Gase unmittelbar in die Luft aus. Das entspricht über 1,1 Millionen Tonnen CO2 oder umgerechnet rund drei Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Doch weisen Elektroautos nicht unbedingt eine besonders saubere Klimabilanz auf. Ein wichtiger Faktor ist der Strom, der für die Ladung verwendet wird. Stammt er aus erneuerbaren Energien wie der eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Carport, steigert das die Klimabilanz der E-Autos massiv. Stammt er aus Steckdosen, aus denen hauptsächlich Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken fließen, fällt die Bilanz nicht mehr so gut aus aus. Im Verkehrsbereich gelten Einsparungen durch den Verzicht auf Autos - etwa mithilfe besserer Radwege oder Busanbindungen - als aussichtsreicher. Die Region hatte sich deshalb 2011 in ihrem Klimakonzept auch lediglich vorgenommen, "an vereinzelten öffentlichen Plätzen, nicht flächendeckend" Ladestationen für E-Autos aufzubauen, die idealerweise mit grünem Strom betrieben würden. Es ging darum, das "Interesse in der Bevölkerung für Elektromobilität" zu steigern. (kim/kev)

Wie die Lage zudem auf Parkplätzen von Privatfirmen ist, kann unser Medienhaus nicht abschließend beurteilen. Im Kreis Miltenberg gibt es aber auch gerade da wohl mittelfristig ein großes Potenzial für die E-Mobilität. Laut Bundesagentur für Arbeit pendeln 13.876 Menschen aus anderen Landkreisen in den Kreis Miltenberg. Aus dem Landkreis hinaus pendeln demnach 23.746 Menschen. Die engsten Pendlerverbindungen gibt es in Richtung Aschaffenburg. Dazu kommen viele Binnenpendler im Kreis: Über 30.000 Einwohner des Kreises pendeln von ihrem Wohnort zu einem anderen Arbeitsort. Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 250 bis 300 Kilometern können Arbeitspendler die Strecke aber normalerweise auch mit einem gut geladenen Auto von daheim bewältigen.

Stromtankstellen im Kreis Miltenberg: Wo gibt es im öffentlichen Raum Ladesäulen für E-Autos?

Doch der öffentliche Ausbau der Ladestationen soll absehbar nicht stoppen, mehrere Kommunen wollen nachziehen. So ist Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) das bereits vorhandene Angebot etwa beim Lidl noch nicht genug. Er will entsprechende Anschlüsse bei der Planung der Parkflächen der neuen Kulturhalle der Stiftung Susanne und Joachim Schulz sowie am geplanten Gesundheitszentrum bedenken. Und auch andere Gemeinden wollen nachlegen. Eschau rechnet etwa beim geplanten Neubau einer Tankstelle fest mit einer Ladestelle für E-Autos. Der Bau verzögerte sich zuletzt, weil die Firma mit gestiegenen Energiepreisen zu kämpfen hatte.

Kim Bachmann, Kevin Zahn