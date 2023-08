Wie gut eignet sich die Michaelismesse für kleine Kinder?

Unterwegs mit Mathilda (3) und Adrian (4)

Das Riesenrad zählt zu Mathildas Favoriten auf der Michaelismesse. Im Kinderkarussell hätten Mathilda und Adrian am liebsten jedes Fahrzeug getestet

Dort oben könnten wir ewig bleiben. Sonne im Gesicht, Messe, Main und Miltenberg im Blick. Zu viert sitzen wir in unserer Gondel und hoffen, dass wir noch eine Runde drehen dürfen. Das "Wheel of Fame" - besser bekannt als Riesenrad - ist unsere erste Teststation auf der Michaelismesse. Adrian Hörber (4) und meine Tochter Mathilda Hein (3) nehmen neben dem Riesenrad auch die Eurorutsche, das Wasser-Labyrinth, das Kinderkarussell und den Angelstand unter die Lupe. Das Riesenrad bekommt von beiden einen Daumen nach oben. Am liebsten würden die Kinder ein zweites Mal einsteigen, doch verbietet uns unser Geldbeutel eine Wiederholung. 6 Euro kostet die kurze Fahrt für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.

Das Riesenrad zählt zu Mathildas und Adrias Favoriten auf der Michaelismesse.

Nicht viel günstiger ist das Wasser-Spaß-Labyrinth "Aqua Velis", das unsere Messetester als nächstes ansteuern. Hier wird deutlich, dass Mathilda fast zwei Jahre jünger ist als Adrian. Während der bald Fünfjährige auf allen drei Etagen über die Hindernisse und Wasserfontänen des Laufgeschäfts hüpft, wirkt meine Tochter, als würde sie am liebsten umkehren. Vorsichtig tastet sie sich voran, meine Hand fest umklammert, immer bedacht, nicht nass zu werden. Gar nicht so leicht, denn überall um uns heraum läuft und spritzt Wasser. Die Verzerrspiegel entlocken Mathilda dann doch ein kleines Lächeln, doch schon beim nächsten Hiindernisparcours kehrt ihre Anspannung zurück. Die größte Herausforderung wartet zum Schluss: Um den Ausgang zu finden, müssen die Kinder durch ein Glas- und Spiegel-Labyrinth. Adrian liebt es, alle Winkel des gläsernen Irrgartens zu erkunden und findet den richtigen Weg recht schnell. Mathilda knallt gleich zu Beginn mit der Stirn gegen eine Scheibe und will nur noch nach draußen. Leichter gesagt als getan. Wir landen immer wieder in Sackgassen. Neben uns weint ein älterer Junge bitterlich, weil er den Ausgang nicht finden kann. Die Schausteller müssen ihn letztendlich aus dem Labyrinth befreien. Wir hingegen schaffen es ohne Hilfe und atmen auf - nichtahnend, dass uns das Schlimmste noch bevorsteht. Im Ausgangsbereich warten nicht nur weitere Wasserspiele sondern auch laut zischende Luftdüsen, die Mathilda so erschrecken, dass sie in Tränen ausbricht. Unser Fazit: Für unerschrockene etwas ältere Kinder ist "Aqua Velis" ein Riesenspaß, für die ganz Kleinen ist es eher ungeeignet.

Riesenspaß auf der Riesenrutsche

Mathildas Tränen trocknen schnell, als wir an der Eurorutsche ankommen. Die Kinder schnappen sich ihre Väter und zwei Teppiche und rennen die Stufen hoch. Zwar ist der Spaß in wenigen Sekunden vorbei, doch zählt die Wellenrutsche definitiv zu Mathildas und Adrians Favoriten auf der Mess'.

Das Kinderkarussell gleich daneben macht den beiden zwar Spaß, kann aber mit Riesenrad und Rutsche nicht mithalten. Das zweite Kinderkarussell "Dschungelreise" lassen die beiden freiwillig aus und steuern stattdessen das Angelspiel an. Mit einem kleinen Kescher dürfen sie je zehn rote Plastikfische aus dem Wasser angeln und sich danach etwas aussuchen. Mathilda entscheidet sich für eine Plüschgiraffe, Adrian für eine Dinosaurier-Figur.

Mathilda liebt es, Fische zu angeln.

Der Rest des Festplatzes ist für kleine Kinder eher ungeeignet, weshalb unser Test am Angelstand endet. Mathilda und Adrian sind sich auf dem Heimweg einig: Das Riesenrad war das beste Fahrgeschäft. Dicht gefolgt von "Aqua Velis" - zumindest für Adrian.

Fazit der Eltern: Das Angebot ist überschaubar, aber ausreichend. Die Attraktionen gleichen denen der Vorjahre, was die Kinder jedoch nicht stört. Die Preise für die einzelnen Fahrgeschäfte findet Adrians Mama Jessika Hörber enorm, weshalb die Familie nur einmal auf die Michaelismesse geht. Bei vielen Fahrten müssen die Eltern dabei sein, was doppelt kostet. Mit Ausnahme des klassischen Kinderkarussells mussten wir für alle Fahrgeschäfte mindestens zwei Tickets pro Familie lösen. Ein teurer Spaß, vor allem wenn man zwei oder mehr Kinder hat.

Da lohnt es sich, auf den Familiennachmittag zu warten. Am Donnerstag, 31. August, gibt es auf dem Festplatz ermäßigte Preise und von 14 bis 16 Uhr Kinderprogramm im Biergarten des Lechnerwirts.

Nicole Hein

Im Überblick: Preise aud der Michaelismesse Unsere kleinen Messetester haben fünf Attraktionen ausprobiert. Das Riesenrad "Wheel of Fame" war das teuerste Fahrgeschäft: 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder unter zehn Jahren. Das Laufgeschäft "Aqua Velis" kostet 5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder unter 1,30 m. Die Euro-Rutsche kostet 2,50 Euro pro Fahrt - jedoch nur für Erwachsene. Die Kinder rutschen umsonst mit. Wer drei Tickets kauft, zahlt 6 Euro - bei acht Karten sind es 12 Euro. Das Kinderkarussell Köhler verlangt 3 Euro für eine Einzelfahrt, 8 Euro für drei Fahrten, 10 Euro für vier Fahrten und 20 Euro für zehn Fahrten. Das Angelspiel wird nach Anzahl der Fische abgerechnet. Fünf Fische kosten 3 Euro, 10 Fische 5 Euro, 20 Fische sind für 8 Euro zu haben. Am Familiennachmittag am Donnerstag, 31. August, gelten ermäßigte Preise.