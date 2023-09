Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie früher in Recht gesprochen wurde

Weistum der »Zent zu Eich« auf Erlenbacher Gebiet

Erlenbach a.Main 15.09.2023 - 10:31 Uhr

Nicht im Freien, im Schatten einer alten Eiche, sondern in einem (Rat-) Haus, tagte das Memmelsdorfer Zentgericht, wie der Ausschnitt aus einer kolorierten Zeichnung (1589/96) zeigt (es gibt kein Bild vom Zentgericht "zur Eich"). Der Gerichtsherr eröffnete die Sitzung, indem er den Gerichtsstab in die Hand nahm und Ruhe gebot. Die Schöffen sitzen mit am Tisch, auf dem ein schriftlich fixiertes "verbrieftes" Weistum liegt. Die von Wolfram Becher gezeichnete Karte gibt alle überlieferten Details der Zent zur Eich wieder. Die 42 im Koppelfutterverzeichnis (13.Jahrhundert) angegebenen Orte sind mit der abzuliefernden Zahl von Maltern (Volumenmaß, ca 100 Liter) Hafer mit schwarzen Punkten markiert. In der Kirche von Rüdenau wurde diese Wandmalerei freigelegt, die mit Sensen und Spießen bewaffnete Bauern hinter einem Bretterzaun zeigt. Der Kupferstich von Albrecht Dürer mit den drei Bauern (um 1497) lässt etwas von der Unruhe und Kampfbereitschaft der Bauern ahnen, die 1525 zum Ausbruch kamen. Obwohl es ihnen bei Strafe verboten war, tragen die entschlossen blickenden Bauern neben dem Messer auch ein Schwert und Sporen.

Was ist überhaupt eine Zent?

Zenten waren Verwaltungseinheiten des Mittelalters, sind also, vereinfacht gesagt, »Gebietskörperschaften« (wie die heutigen Landkreise) unter den Bedingungen des ausgehenden Mittelalters.

Woher kommt die Bezeichnung »Zent«?

Der Begriff geht auf das lateinische »centum« (=100) zurück und lässt an »Hundertschaften« früherer (militärischer) Organisationsformen denken. Aber als Organisationsform sind die Zenten nicht römisch, sondern gehören ins Mittelalter. Wahrscheinlich waren die Zenten, die ab dem 12./13. Jahrhundert nachweisbar sind, Untergliederungen früherer Gaue. Die »Zent zur Eich« ist uns in einem Weistum von 1473 überliefert, also gegen Ende des Mittelalters vor 550 Jahren.

»Weistum«: Was ist das?

Es gibt Wörter mit einer besonderen Aura. »Weistum« ist ein solches Wort. Nicht nur die Endung »-tum« (=Gericht, Urteil) steht für Beständigkeit; das »Weisen« führt uns gar in eine längst vergangene Welt, in der Recht nicht geschaffen, sondern gefunden und gewiesen worden ist, und zwar aus der Tradition und schließlich aus einem religiös begründeten Weltbild heraus.

Das Besondere der Weistümer: Die Rechtsbestimmungen für die überschaubare soziale Gemeinschaft der Zent wurden nicht von herrschaftlichen oder staatlichen juristischen Institutionen codifiziert und von Richtern angewandt. Vielmehr legten die Schöffen, erfahrene und ehrbare Männer aus den einzelnen Gemeinden, die Grundregeln des Zusammenlebens fest und ließen es niederschreiben. Das Weistum wurde alljährlich an einem der drei üblichen Gerichtstage vorgelesen.

Woher kommt die Bezeichnung »Zent zur Eiche«?

Zur Abgrenzung von benachbarten Zenten (Aschaffenburg, Bachgau), mit denen sie zusammen ursprünglich eine Großzent bildete, erhielt die »Zent zur Eich« ihren Namen von einer alten ehrwürdigen Eiche, unter der ursprünglich Gericht gehalten worden ist. Deren Standort vermutet man in der Gemarkung Mechenhard, das eine Sonderstellung in der Zent eingenommen hat. Auch der Galgen stand an besonders exponierter Stelle im Bereich Mechenhard/ Streit. Die Waldbezeichnung »Galgenberg« erinnert daran.

Wie groß war diese Zent zur Eich?

Im Weistum von 1473 ist der genaue Umfang der »Zent zur Eich« überliefert (siehe beistehende Karte).

Was wurde auf dem Zent-Gericht besprochen?

Es war eine primäre Aufgabe der Zent, für Frieden und Ordnung zu sorgen. Besitzstreitigkeiten, Sachbeschädigungen oder Beleidigungen im Alltag der kleinen Leute sind dort ausgehandelt worden. So wird festgelegt, dass alle Angriffe, bei denen Blut fließt, vor das Zentgericht gebracht werden müssen, ebenso wie Diebstahl, Notzucht und Brandstiftung. Wer das Zusammenleben der Menschen und den Frieden in der Zent stört, wird empfindlich und demonstrativ bestraft. Strafe soll abschrecken: Gehenkte bleiben lange am Galgen hängen. Mörder werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Was, wenn Gefahr von außen drohte?

Neben der Friedenssicherung nach innen war im Mittelalter die Verteidigungsfähigkeit vor Ort eine ständige wichtige Aufgabe für die Bauern, die alle mit Messern und Spießen bewaffnet waren. Vor drohenden Gefahren wurden die Menschen durch »Lärmfeuer« gewarnt. Auf weithin sichtbaren Berghöhen waren Signalstationen eingerichtet, die jeweils aus meterhohen Holzstößen bestanden und deren Abbrennen als Alarmzeichen für die Bevölkerung der umliegenden Gebiete galten, besonders bei Kriegsgefahr.

Im Ernstfall waren gegenseitige Abstimmung notwendig. So bestimmte das Weistum von Mönchberg aus dem Jahre 1396, dass sich die drei Orte Streit, Ober- und Unterschippach und der Vor-Ort Mönchberg gegenseitig »warnen, es seye Tag oder Nacht« und dann nach Mönchberg kommen, »und den Flecken helfen bewahren«.

Für die äußere Sicherheit ist ja heute nicht mehr der Landkreis zuständig. Gab es noch andere Aufgaben der Zent, die es heute nicht mehr gibt?

Die Aufgaben einer Gebietskörperschaft ändern sich mit der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung. Spielen im modernen Landkreis Gesundheitsschutz, Schulen, Straßenbau oder Müllbeseitigung eine wichtige Rolle, so waren die Aufgaben in der Zent zur Eich, einem Waldgebiet mit geringer Besiedlung, wesentlich von der Arbeit im Wald und auf der Flur bestimmt. So wurden die Waldnutzung und die Schafhaltung, die für die Ernährung der Menschen eine große Rolle spielte, geregelt. Auffällig ist, dass die Bauern große Teile des Waldes für Waldweide nutzen konnten.

Warum ist das auffällig?

Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich die Rechte der Bauern bald verschlechtert haben. Im Bauernkrieg (1525) oder in der Revolution von 1848 haben sich die Bauern und Bürger beschwert, weil die Nutzung des Waldes und das Recht, die Vögel und die Fische zu fangen, ausschließliches Privileg des Adels waren.

Im Weistum von 1473 ist von großen Unterschieden zwischen Herr und Bauer noch nicht viel zu spüren. So war die Herrschaft als ordnende Funktion (und gottgegebene) Funktion zwar anerkannt, hatte aber auch Grenzen: Der Zentgraf, der in der Regel mit Helm und Harnisch angetan, dem Gericht vorsaß, war nur der Frager, das Urteil fällten jedoch die Schöffen.

Die Bauern verteidigen alte Nutzungsrechte. Woher stammen diese?

Die Zenten wurden seit dem 12./13. Jahrhundert überliefert. Früher war das Waldgebiet königlicher Bannforst (9. Jahrhundert), danach Jagdrevier der Mainzer Erzbischöfe, das nur punktuell um einige Jagdhöfe erschlossen worden war. Im beginnenden Spätmittelalter änderte sich die Situation: Die rivalisierenden Mainzer (Erzbischöfe) und Rienecker (Grafen) versuchten, ihre jeweiligen Stützpunkte durch Rodung und Ansiedlung von Bauern zu vergrößern. Das ging nur, wenn man den Neusiedlern bestimmte Vorteile und Rechte einräumte.

Wie ging es nach 1473 weiter?

Die Herrschaft erscheint geteilt zwischen »vnser Her(n) von Rieneck« und »vnser herre von Bickenbach«(auf Mainzer Seite). Wolfgang Hartmann (Burgenrätsel, 129, 189) hat die Vorgeschichte rekonstruiert. Die vormals von den Hennebergern (als Vögte des Stifts Aschaffenburg) geführte Gerichtsherrschaft in der Zent war von Barbarossa im Jahre 1156 geteilt worden. Die eine Hälfte erhielten die Rienecker, die andere die Reichsministerialen von Schüpf (mit ihren Burgen in Stadtprozelten und Klingenberg). Dieses Kondominium wurde im Verlauf des 13./14. Jahrhunderts durch den Konflikt der beiden Parteien um die Vorherrschaft im Spessart ausgehöhlt.

Die Folge: Beide Seiten ziehen sich aus der Zent zurück und schaffen sich ihren eigenen Bereich. Bei der Abfassung des Weistums im Jahre 1473 gab es eigene Zentgerichte in Klingenberg und in Eschau; das Zentgericht »zur Eiche« hat seine Bedeutung bereits verloren.

Die Zentgenossen wiesen 1473 noch einmal auf ihr gutes altes Recht hin, denn sie waren in Sorge. Während der im 14. Jahrhundert beginnenden »kleinen Eiszeit« führten lange, schneereiche Winter und nasse Sommer zu Ernteausfällen. Die Abgabenlast der Bauern wurde immer drückender, die Adligen schränkten die traditionellen Nutzungsrechte der Bauern ein.

Mit der Niederschlagung des Bauernaufstandes von 1525 änderten sich die Strukturen zu Gunsten des Fürstenstaates; die Zenten gingen in herrschaftlichen Behörden auf und fanden, wie das Weistum-, keinen Eingang in das Geschichtsbild, das in der Schule unterrichtet wird.

Werner Trost

Hintergrund: Redewendungen Einige Redewendungen stammen übrigens aus der Zeit der Zente. Zum Beispiel: - "Aller guten Dinge sind drei": In der Regel gab es drei Gerichtstage, im Frühjahr (Petri Cathedra 22.2.), Sommer (Walpurgis, 1. Mai) oder Martini (11.11.). - "Unter Umständen": Die beim Gerichtstag anwesenden Bauern, seit dem 16. Jahrhundert nur die Schöffen, bildeten den "Umstand" - "Jemanden aufs Dach steigen": strafrechtliche Maßnahme. Den Verbrecher durfte kein Dach mehr schützen; er war "vogelfrei", das heißt: den Raubvögeln ausgesetzt. (wt)