Wie Eva Brockmanns Unterstützer der Wahl entgegenfiebern

Fränkische Weinkönigin auf dem Weg zur deutschen Krone

Miltenberg 03.09.2023

Großheubach, Weingut Kremer, Mühlgasse 12 Portrait der fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann (im Weinberg), die Ende September ins Rennen um die Krone der deutschen Weinkönigin geht. Foto: Petra Reith

Dass Eva Brockmann beim Vorentscheid am 23. September weiterkommt, ist ihr Herzenswunsch. Das entscheidet zunächst allein die Jury - aber im Finale kommt es auf die Menschen vor den Bildschirmen an. "Wir haben nur sechs Minuten Zeit", sagt Reichwein - gemeint ist das knappe Zeitfenster, in dem die Zuschauer am Samstag, 29. September, aus drei verbliebenen Kandidatinnen mit ihrer Stimme die Weinkönigin wählen können. Der SWR überträgt die Wahl in Neustadt an der Weinstraße ab 20.15 Uhr. "Die Kandidatinnen aus den rheinland-pfälzischen Weinregionen haben natürlich einen Heimvorteil", so Ralf Reichwein. Deshalb komme es auf jede Stimme aus der Heimat an.

"Wir haben bestimmt hundert Redaktionen bayernweit mit Informationen versorgt, sind auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unterwegs", sagt Brigitte Duffeck. Natürlich unterstütze der Tourismusverein Churfranken Eva Brockmann auf ganzer Linie: Nicht nur, weil sie aus Sicht des Vereins schon als fränkische Weinkönigin die Weinregion angemessen repräsentiere. Sie habe das nötige Fachwissen, aber auch die richtige Ausstrahlung und sei modern, sind Duffeck und Klaus Giegerich überzeugt. Sollte Eva Brockmann tatsächlich gewinnen, wird es sicher auch wieder einen Empfang in Großwallstadt geben, dort, wo ihre Winzerkarriere quasi angefangen hat. "Wir rufen alle auf, für Eva Brockmann zu stimmen, sollte es soweit sein", so Ralf Reichwein. Sie zu unterstützen sei für sie alle "eine Herzensangelegenheit."

Miriam Schnurr