Seit drei Jah­ren gibt es an den Pf­le­ge­schu­len in Er­len­bach am Main kei­ne kei­ne Spe­zia­li­sie­rung mehr in Al­ten-, Kran­ken- oder Kin­der­kran­kenpf­le­ge. Zum ers­ten Mal ha­ben die­ses Jahr al­le Ab­sol­ven­ten die glei­che Prü­fung ab­ge­legt. Wie lau­tet das Fa­zit von Schü­l­ern und Schul­lei­tung zur ge­ne­ra­lis­ti­schen Pf­le­ge­aus­bil­dung?