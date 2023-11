Wie Elsenfeld den Verkehr an der Grundschule beruhigen will

Elsenfeld 14.11.2023 - 11:47 Uhr 3 Min.

Elsenfeld, Georg-Keimel-Schule: Nach der Neugestaltung des Areals sollen hier keine Autos mehr durchkommen können.

Zunächst lässt der Rat das Areal zwischen den Schulen sperren. Hier regeln Poller künftig die Durchfahrt. Nur für Schulbusse lassen sich diese absenken, Autos müssen umkehren. Wer mit dem Auto vom Elsavapark kommt, wird künftig nur noch höchst umständlich vor den Schulen drehen können. Im Anfahrtsbereich des Mühlwegs zu den Schulen beruhigt die Gemeinde den Verkehr unter anderem mit der Pflanzung von Bäumen. Laut Jörg Suffel vom Aschaffenburger Ingenieurbüro FKS soll ab der Abzweigung in den Adam-Zirkel-Weg eine "Torwirkung" entstehen.

Das Ziel des Gremiums ist es, dass Eltern künftig ihre Kinder schon am Parkplatz am Elsavapark absetzen und abholen. Doch die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte, dass das kaum jemand macht. Und auch mit der Beruhigung dieser Strecke gibt es noch einen zweiten Weg über die Pfarrer-Keith-Straße zu den Schulen. An der bisherigen Abbiegung zu den Schulen am Vorplatz der Christkönigkirche sieht die Planung von Suffel einen "Mini-Kreisverkehr" vor, für dessen Bau die Kirche auch ein Stück ihres Grunds als Gehweg bereitstellt.

Hintergrund: Campus-Arbeiten Die Arbeiten am Campus-Gelände zwischen den Schulen kosten die Gemeinde voraussichtlich rund 2,4 Millionen Euro. Das schätzte Jörg Suffel vom Ingenieurbüro FKS in der Sitzung. Weitere Arbeiten in Richtung Elsavapark und Pfarrer-Keith-Straße belaufen sich demnach auf etwa 770.000 Euro. Für die Erneuerung des Areals an den Schulen rechnet die Gemeinde mit Fördergeldern in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro. Laut Suffel soll das Areal zwischen den Schulen möglichst schnell nach dem Bau des neuen Mensa- und Betreuungsgebäudes fertig werden. Das Ende dieser Arbeiten prognostiziert er auf September 2024. Mit Arbeiten an Parkplatz und Straßen soll im Juli 2024 begonnen werden, sie sollen sich dann in Richtung Schule hocharbeiten. "Wir werden aber nicht ganz mit den Außenanlagen fertig sein, wenn das Gebäude steht." Der Gemeinderat will den Bereich zwischen den Schulen wie den Vorplatz der Christkönigkirche pflastern, einige neue Bäume pflanzen und eine Bushaltestelle errichten. Für den Fußweg zwischen den Schulen signalisierte das Gremium Bereitschaft, etwas mehr Geld für optisch ansprechende Leuchten aufzuwenden. Außer den Parkplätzen ist das Gelände nicht versickerungsfähig, wie Jörg Suffel auf Nachfrage von Kilian Ballmann (CSU) erklärte. Grund: Busse brauchen einen stabilen Untergrund zum Fahren. "Wir haben uns Gedanken über ein Rückhaltesystem gemacht", versicherte Suffel. Warum es die Gemeinde nicht weiterverfolgt hatte, erriet Ballmann selbst: hohe Kosten. Das bedeutet, das Regenwasser wird im Kanal abgeleitet und nicht für trockene Sommer etwa zur Bewässerung der neu zu pflanzenden Bäume gespeichert. (kev)

Die Straße um die Kirche bleibt offen als Anfahrt für Anwohner, Kirchenbesucher und unter Umständen Sportler, die abends in die Turnhalle wollen. Die Abzweigung der Schule braucht es außerdem weiterhin, damit Lehrer einen Parkplatz an der Schule erreichen können, auf dem zwölf Stellplätze für sie mit einer Schranke reserviert sind.

Elsenfeld, Mühlweg: Von der Christkönigkirche bleibt eine Abbiegung zu den Schulen offen - hier entsteht ein Parkplatz für Lehrer.

Für Werner Billmaier, Annette Weis und Anna Becker (alle SPD/Grüne) ist die Regelung nicht zufriedenstellend. Sie sahen den Kreisel im Anfahrtsbereich kritisch, geradezu als Einladung für Elterntaxis zum Absetzen und schnellen Drehen. "Da herrscht jetzt schon Chaos", sagte Billmaier und warnte: "Bevor Eltern vom Elsavapark zur Schule hochlaufen müssen, werden sie die Pfarrer-Keith-Straße zuparken, wenn wir sie lassen." Annette Weis berichtete von ihren Erfahrungen, wenn sie Enkel an die Schule bringe: "Ich erlebe das gerade: Die drehen mit ihren Autos in der Sackgasse, in der die Kinder laufen."

Annette Weis und Anna Becker regten deshalb eine Regelung des Verkehrs mit Straßenschildern an. Zum Beispiel ein Anwohner-Frei-Bereich mit zeitlicher Begrenzung, sodass Besucher nach den Schulzeiten auch problemlos die Anwohner und Kirche erreichen können. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) und Rudi Thorwart (UBV) hielten entgegen, dass das jemand kontrollieren müsse. "Die Polizei kann's nicht machen und die Verkehrswacht auch nicht", erinnerte Hohmann daran, dass das Problem lange bekannt, aber schwer in den Griff zu bekommen ist.

Grundsätzlich zeigte sich das Gremium aufgeschlossen für einen Vorschlag von Andreas Hohm (CSU): Am sinnvollsten wäre aus seiner Sicht ein Halteverbot, das die Elterntaxis zum Weiterfahren zwingt. Angesichts von insgesamt 38 Parkplätzen im Schulumfeld schien das verkraftbar. Das Halteverbot müsste zwar auch die Polizei kontrollieren, gäbe dieser aber eine Handhabe, ohne die Zufahrt für Anwohner und Kirchenbesucher einzuschränken. Begleitet war aber auch dieser Vorschlag vom Grundzweifel, ob sich Autofahrer an Schilder halten.

Das Gremium hob sich eine Entscheidung für einen späteren Zeitpunkt auf. Bis dahin muss es auch noch eine Denksport-Aufgabe lösen, die Karl-Anton Kullmann aus dem Publikum nach der Debatte den Räten aufgab: Das Mitglied des Pfarrgemeinderats berichtete von der Firmung donnerstagmorgens, also einem Zeitpunkt mit vielen Kirchenbesuchern, zu dem keine nahen Parkplätze für Menschen mit Behinderung mehr bereitstanden. Es schließt sich eine Grundsatzfrage an, die auch Jörg Suffel ans Gremium formuliert hatte: Wann und wie sollen die für Lehrer reservierten Parkplätze für die Öffentlichkeit geöffnet werden?

Von der Debatte unbenommen war aber der einstimmige Beschluss: Der Rat legte sich auf die bauliche Planung fest, die Gemeinde stellt nun einen Förderantrag.

