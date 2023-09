Wie eine Ärztin vegane Ernährung beurteilt

Rebecca Itta über Vorteile und Risiken

Obst und Gemüse sind wichtige Bestandteile gesunder veganer Ernährung.

Fehlt es meinem Körper an wichtigen Nährstoffen, wenn ich mich vegan ernähre? Worauf muss ich achten, wenn ich nur noch pflanzenbasierte Lebensmittel zu mir nehme? Fragen wie diese hat Nicole Hein der in Essen praktizierenden Allgemeinärztin und Ernährungsberaterin Rebecca Itta gestellt.

Sie sind Fitnesscoach, zertifizierte Ernährungsberaterin, Ärztin für Allgemeinmedizin - und leben selbst seit acht Jahren vegan. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Ernährung umzustellen?

Über Ernährung habe ich mir im Medizinstudium noch keine großen Gedanken gemacht, obwohl ich selbst schon seit früher Kindheit Vegetarierin bin. Im Studium wird das Thema leider stark vernachlässigt, was mir aber erst klar wurde, als ich im achten Semester zunächst aus rein ethischen Aspekten Veganerin wurde. Dadurch begann ich, mich mit der Materie auseinanderzusetzen und habe mich in die Literatur eingelesen. Da die pflanzliche Ernährung zwar inzwischen in aller Munde ist, es aber noch einiges an Aufklärungsbedarf gibt, habe ich mich entschlossen, dieses Wissen weiterzugeben.

Welche gesundheitlichen Vorteile bringt die vegane Ernährung?

Eine pflanzenbasierte Ernährung ist oft reich an Ballaststoffen, Antioxidantien und ungesättigten Fettsäuren, die die Herzgesundheit unterstützen können. Der hohe Ballaststoffgehalt in pflanzlichen Lebensmitteln kann die Verdauung fördern und Verstopfung vorbeugen. Pflanzliche Lebensmittel sind oft reich an wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Phytonährstoffen (Anmerkung der Redaktion: Phytonährstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe, denen eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben wird), die die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden fördern. Eine pflanzenbasierte Ernährung, die auf Vollwertkost basiert und kalorienarme Optionen wie Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte betont, kann das Gewichtsmanagement unterstützen.

Gibt es auch Nachteile oder gesundheitliche Risiken?

Die vegane Ernährung kann wie jede andere Ernährungsform ungesund sein, wenn sie einseitig ist. Hinzu kommt, dass die Lebensmittelauswahl eingeschränkt ist. Dadurch schaut man sich aber anderweitig um und ich benutze zum Beispiel eine viel größere Bandbreite an Lebensmitteln als zu Mischkostzeiten. Dennoch gibt es potenzielle Risiken, allen voran verschiedene Formen von Nährstoffmangel. Menschen, die eine vegane Ernährung in Erwägung ziehen und selbst keine Literatur lesen möchten, sollten am besten mit einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin sprechen, um sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten.

Sie haben den potenziellen Nährstoffmangel angesprochen. Welche Vitamine und Spurenelemente sollten Veganer im Blick haben?

Vitamin B12, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Eisen, Zink, Calcium, Jod und Selen. Da Vitamin B12 nur in tierischen Produkten vorkommt, sollten Veganer es ersetzen. Vitamin D kann durch Sonneneinstrahlung auf die Haut produziert werden, aber in der dunklen Jahreszeit kann eine Vitamin-D-Ergänzung ratsam sein. Vorstufen der langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind in Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen enthalten. Ein Mikroalgenöl ist zusätzlich zu empfehlen, um die Omega-3-Versorgung sicherzustellen. Für die Abdeckung von Eisen und Zink sind Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen wichtig. Calciumreiche pflanzliche Lebensmittel sind grünes Blattgemüse, angereicherte Pflanzenmilch, Mineralwasser sowie Tofu. Den Jodbedarf nur über jodiertes Salz zu decken, könnte andere gesundheitliche Nachteile mit sich bringen. Selen ist ebenfalls problematisch, da die Böden in Deutschland selenarm sind. Am einfachsten ist es daher, Jod und Selen zu supplementieren. Ernährungsberater und Beraterinnen können bei der Gestaltung einer gesunden veganen Ernährung und der Auswahl geeigneter Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein.

Sind Nahrungsergänzungsmittel nicht ungesund?

Nahrungsergänzungsmittel können sowohl Vor- als auch Nachteile haben und sind nicht per se ungesund. Sie haben schon lange eine hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Angefangen mit der Vitamin K-Prophylaxe direkt nach der Geburt. Fortgesetzt von der Vitamin D- und Fluoridgabe an Säuglinge. In kritischen Lebensphasen wie der Schwangerschaft und der Stillzeit werden weitere Supplemente wie Folsäure und Iod empfohlen. Auch in der Medizin sind sie nicht mehr wegzudenken, da sich im Blutbild nachgewiesene Nährstoffmängel, allen voran Eisenmangel, schnell beheben lassen. Im Leistungssport wird ebenfalls schon lange auf Nahrungsergänzungsmittel gesetzt. Wichtig ist, dass Supplemente niemals eine gesunde und ausgewogene Ernährung ersetzen können.

Und welche Risiken bestehen bei mischköstlicher Ernährung?

Ein übermäßiger Verzehr von rotem oder verarbeitetem Fleisch ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall - Darmkrebs, Diabetes, Fettleibigkeit und erhöhten Cholesterinspiegeln verbunden. Der hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin in einigen Fleischsorten kann sich negativ auf die Herzgesundheit auswirken. Ein hoher Fleischkonsum kann zu Verdauungsproblemen führen, da Fleisch schwerer verdaulich ist als pflanzliche Lebensmittel. Fleisch ist aber nicht per se ungesund. Die empfohlene Menge und die Art des Fleischkonsums können einen erheblichen Unterschied machen.

Was halten Sie von Ersatzprodukten wie Fleisch, Käse oder Milch auf Pflanzenbasis?

Das kann man leider nicht so einfach und pauschal beantworten, da die Bandbreite an Produkten inzwischen riesig ist. Zunächst einmal können einem diese Produkte den Übergang bzw. Zugang zur pflanzlichen Ernährung sehr erleichtern. Werden diese Produkte aber regelmäßig in den Speiseplan eingebaut, sollte schon auf die Zutatenliste geachtet werden. Die schlechten Produkte können weiterhin als Genussprodukte im Speiseplan zu finden sein. Als tägliche Basis zum Beispiel für die Proteinabdeckung sollten hingegen die gesunden Ersatzprodukte gewählt werden.

Wie gesund sind vegane Ersatzprodukte?

Und wie erkenne ich gesunde Ersatzprodukte?

Um gesunde Ersatzprodukte zu identifizieren, sollte man den Salzgehalt, die Menge an gesättigten Fettsäuren sowie die Anzahl an Zutaten im Auge behalten. Zum Beispiel gibt es viele Produkte, die nur mit Erbsen- oder Sojaprotein, Rapsöl und Gewürzen auskommen. Das sind sehr gute Produkte. Noch besser ist texturiertes Pflanzenprotein (meist aus Soja oder Erbse), welches gar keine weiteren Zutaten hat, aber sehr viel Proteine. Bei Milchersatz sollte man darauf achten, dass wenig zugesetzter oder fermentierter Zucker enthalten ist und am besten Calcium, Vitamin D und Iod zugesetzt sind.

Was gehört auf einen gesunden veganen Teller? Beschreiben Sie doch mal einen beispielhaften Tag vom Frühstück bis zum Abendessen.

Ein gesunder veganer Teller sollte eine Vielzahl von Nährstoffen enthalten. Dabei ist es aber nicht notwendig, dass immer alle Nährstoffe auf einem Teller zu finden sind. Viel wichtiger ist, dass die Zusammenstellung über den Tag und die Woche hinweg stimmt. Ein Beispieltag könnte folgendermaßen aussehen: Zum Frühstück gibt es als süße Variante Haferflocken - am besten eingeweicht über Nacht - mit Obst, einer Handvoll Nüsse oder Samen, optional mit Zimt oder Kakao. Eine herzhafte Alternative wäre ein Vollkornsauerteigbrot und Tofu-Rührei mit Rohkost. Für ein schnellen Mittagsnack empfiehlt sich ein Vollkorn-Wrap mit Hummus, Gemüse und Salat. Als zusätzliche Proteinbeilage bieten sich noch Döner- oder Gyros-Alternativen aus Soja- oder Erbsenprotein an. Proteinriegel, Studentenfutter, Obst, Trockenfrüchte oder Linsenwaffeln mit Mandelmus oder herzhaftem Aufstrich eignen sich als Zwischensnacks. Natürlich darf es auch mal ein Stück Kuchen sein. Zum Abendessen wäre ein schnelles Linsen-Dal mit Kokosmilch und (Vollkorn-)Reis oder Quinoa eine gute Option. Dazu kann optional gebratenes oder gedämpftes Gemüse serviert werden.

Was empfehlen Sie Menschen, die vegane Ernährung ausprobieren möchten, aber nicht wissen, wie sie das angehen sollen?

Es gibt viele Bücher, Websites, Blogs und soziale Medien, die Informationen zur veganen Ernährung bieten. Lerne die Vielfalt der pflanzlichen Lebensmittel kennen, die du in deine Ernährung integrieren kannst. Experimentiere mit neuen Rezepten und probiere dabei neue Gemüse-, Obst-, Hülsenfrüchte-, Nuss- und Getreidesorten. Denke daran, dass die Umstellung auf eine neue Ernährungsweise Zeit braucht und es normal ist, dass es anfangs eine steilere Lernkurve gibt. Durch sorgfältiges Planen und Experimentieren kannst du eine ausgewogene und gesunde vegane Ernährung aufbauen, die deinen Bedürfnissen entspricht.

Nicole Hein

Zur Person: Rebecca Itta Rebecca Itta ist für das Medizinstudium vom Bodensee nach Nordrhein-Westfalen gezogen, wo sie noch heute lebt und arbeitet. Die 32-Jährige ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Triathlon-, Lauf- und Fitnesscoach sowie zertifizierte Ernährungsberaterin. Sie ernährt sich selbst seit ihrer Kindheit vegetarisch und seit 2015 vegan. Rebecca Itta ist Fitnesscoach, zertifizierte Ernährungsberaterin und Ärztin für Allgemeinmedizin