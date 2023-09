Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erich Adami aus Kleinwallstadt ist fast taub - Kasse wollte bessere Hörgeräte nicht ganz bezahlen

Wie ein Behinderter sein Recht erstritt

Kleinwallstadt 13.09.2023 - 18:11 Uhr 3 Min.

Kleinwallstadt Erich Adami wird langsam taub, wie es ist, plötzlich sein Gehör zu verlieren und was es vielleicht auch für gute Seiten hat, erzählt er im Interview - hier mit seinem Hörgerät Foto: Petra Reith Hörverlust, gehör Hörgerät Bildunterschrift 2023-09-14 --> Hört fast nichts mehr auf beiden Ohren: Erich Adami aus Kleinwallstadt muss Hörgeräte tragen. Foto: Petra Reith

»Ich möchte mich nicht für dumm verkaufen lassen. Ich will keinen Luxus. Ich will nur anständig hören können«, sagt Adami.

Diskriminierung empfunden

Von seiner privaten Krankenversicherung wollte er einen Teilbetrag für die höherwertigen und teureren Hörgeräte, mit denen er seinen schlechter werdenden Hörverlust ausgleichen kann, zurückerstattet haben. »Nicht weil ich mir das nicht selbst leisten kann, sondern weil es mir um das Prinzip geht. Ich habe bei Versicherungsbeginn meine Hörbehinderung angegeben und einen höheren Beitrag deswegen bezahlt. Dann möchte ich auch eine anständige Versorgung haben«, sagt Adami. Denn mit den von der Kasse für ausreichend befundenen Geräten konnte er schon länger nicht mehr so gut hören. Seine Versicherung dagegen meinte, mit den höherwertigen sei er »überversorgt«. Adami fühlte sich diskriminiert und zog vor Gericht. Er hat kürzlich Recht bekommen.

Grundlage der gerichtlichen Entscheidung war auch ein über 100 Seiten starkes Gutachten eines Mediziners der Universitätsklinik Frankfurt, den der Richter am Amtsgericht Obernburg (Kreis Miltenberg) beauftragt hatte, Adamis Hörvermögen zu analysieren. »Weil er selber sich nicht in der Lage sah, meine extreme Taubheit zu erkennen«, meint Adami.

Professor Uwe Baumann hat den 75-Jährigen im April eingehend untersucht und ein audiologisches Gutachten angefertigt.

2017 bekam er von seiner Kasse zuletzt Hörgeräte bezahlt. Doch Adamis Hörvermögen verschlechterte sich danach schneller als gedacht und er hörte mit den alten Geräten nicht mehr richtig. Deswegen suchte er einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Obernburg auf, der ihm 2021 neue Hörgeräte verordnete und die er sich bei einem Hörgeräteakustiker in Obernburg anpassen ließ. Die Versicherung erstattete für die neuen Geräte nur einen Teilbetrag von 4000 Euro, nicht die Gesamtkosten. Was Adami als Diskriminierung empfand.

Denn selbst mit den neuen Hörgeräten sei das Hören anstrengend und eine Herausforderung. Auch sein HNO-Arzt bestätigt, dass sein Patient mit den neuen Hörgeräten keineswegs überversorgt, sondern allenfalls gut versorgt sei, da die alten Geräte »die Zunahme der Hörminderung nicht mehr ausreichend hätten ausgleichen können«.

Das Gutachten bestätigt Adami eine »beidseitige Taubheit mit Hörresten im Tieftonbereich«. Im Gutachten wird auch deutlich, dass die alten Hörgeräte seine schlechtere Hörleistung nicht mehr ausgleichen können. Baumann simulierte auch verschiedene Alltagsszenarien wie das Hören in einer gut besuchten, lauten Cafeteria und das Hören in einer großen Gruppe mit Stimmengewirr. Alles Situationen, die Adami mittlerweile meidet, weil er aufgrund von Störgeräuschen kaum mehr etwas versteht oder mitbekommt. Mit den neuen Hörgeräten aber ist er in beiden Situationen besser gerüstet als mit den alten Geräten. Fazit des Gutachtens: Die alten Geräte reichen als Versorgung nicht mehr aus. Die neuen »übersteigen nicht das Maß des Notwendigen«.

Cochlea-Implantat empfohlen

Aber das Gutachten kommt auch zu dem Schluss, dass der Hörverlust Adamis auch mit den teureren Hörgeräten nicht so ausgeglichen werden kann, dass er wieder vollumfänglich alles verstehen kann. Baumann schlägt als optimale Versorgung ein einseitiges Cochlea-Implantat vor. Weitere Untersuchungen müssten das bestätigen. Ein solches Implantat kostet rund 50.000 Euro. In ein paar Jahren sei Adami, ist sich der Gutachter sicher, auf ein solches Implantat angewiesen. Rechts habe er einen Hörverlust von 95 Prozent, links einen von 80 Prozent. Trotz Hörgeräteversorgung sei er auf das Mundablesen angewiesen.

Adami hat es selbst im Gerichtssaal erlebt, dass auf die Bedürfnisse von Hörbehinderten oder Tauben kaum eingegangen ist. »Man war wohl der Meinung, der Kläger hat ein Hörgerät und muss deshalb alles verstehen. Dem Richter war nicht klar, dass ein Hörgerät kein gutes Gehör ersetzt. Es war ihm auch nicht klar, dass schwerhörige Menschen immer Gesichtskontakt brauchen, um mit dem Hörgerät gut zu verstehen«, erzählt der 75-Jährige. Am Ende der Verhandlung stellt er fest, dass er höchstens 50 Prozent verstanden hat. »Ich hatte praktisch keine Möglichkeit, dem Prozess ordentlich zu folgen, um gegebenenfalls meine Sicht der Dinge darzulegen.«

»Es geht mir um mein Recht«

Adamis Krankenversicherung hat nach dem Gutachten durch den Frankfurter Mediziner inzwischen eingelenkt und zugestimmt, den Restbetrag von rund 1700 Euro für die neuen Hörgeräte zu erstatten. »Es geht mir nicht um das Geld. Es geht mir um mein Recht«, sagt er. Zwei Jahre hat der Prozess gedauert. Gekostet hat er insgesamt 10.000 Euro. Ungeachtet dessen wird Erich Adami sich aber auch zu Cochlea-Implantaten informieren - oder auf technisch noch ausgefeiltere Hörgeräte hoffen.

Hintergrund: Rund 17.000 erledigte Streitverfahren jährlich Von 1985 bis 2017 hat sich laut Statistischem Bundesamt die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Deutschland von 5,4 auf 7,8 Millionen um 45 Prozent erhöht. Insbesondere in der Altersgruppe ab 65 Jahre und älter stieg der Anteil der schwerbehinderten Menschen sehr stark an. Das Schwerbehindertenrecht nahm 2017 mit rund 12 Prozent aller Erledigungen (44.127 von insgesamt 354.590) in der Rechtsprechung der deutschen Sozialgerichte einen zahlenmäßig breiten Raum ein. Mit durchschnittlich rund 17.000 erledigten Streitverfahren jährlich ist es im Hinblick auf erledigte Verfahren - nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der Renten- und Krankenversicherung - das viertstärkste Rechtsgebiet bei den Sozialgerichten. ()