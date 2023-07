Wie die LAG Mainviereck die Region voranbringt

Aktionsgruppe vergibt Fördermittel für lokale Projekte

Großwallstadt 20.07.2023 - 14:35 Uhr 3 Min.

Elisabeth Kluin und Philipp Wollbeck von der LAG Mainviereck. Der Wasserturm, Wahrzeichen von Boxbrunn.

Die LAG Mainviereck hat sich im Rahmen der Bewerbung um die sogenannte Leader-Förderung für die Periode zwischen 2007 und 2013 zusammengefunden. Leader ist eine EU-kofinanzierte Maßnahme für die Entwicklung ländlicher Regionen unter Einbindung der lokalen Bevölkerung. 2008 hat sich die LAG als Verein gegründet, um Bürger eben besser in diese Entwicklung einzubeziehen und sie am Prozess zu beteiligen. Rund 40 Kommunen aus den Kreisen Miltenberg und Aschaffenburg sind Mitglieder.

Wofür werden die knapp zwei Millionen Euro für die neue Förderperiode verwendet? "Wir haben derzeit schon 15 Projekte auf der Liste", so Elisabeth Kluin. Dazu gehören beispielsweise eine Kooperation zwischen der Firma Zentec und der LAG Spessart-Mainland zum Thema Klimapfade, für das es in der vergangenen Förderphase keinen Zuschlag mehr gegeben hatte. Ziel ist die Entwicklung einer Strategie, mit der aufgezeigt wird, wie die Region Bayerischer Untermain mit ihren Verflechtungen von industri-ell geprägten Wirtschaftsbereichen und den ländlich geprägten Bereichen die Klimaneutralität bis 2045 erreichen kann. Die Sanierung und der Umbau des Wasserturms im Amorbacher Stadtteil Boxbrunn stehen ebenfalls auf der Liste. Rund 323.000 Euro würde die Ertüchtigung und der Bau einer Aussichtsplattform kosten. Auch der Bismarckturm in Miltenberg soll eine Aussichtsplattform und eine Schutzhütte bekommen. Antragsteller waren hier die Lechnerfreunde Miltenberg, die sich wünschen, dass der Turm ein attraktiver Verweilort wird. Mit LAG-Mitteln gefördert werden übrigens auch digitale Projekte wie das Fabuly-Programm. Diese Online-Plattform für außerschulische Bildungsangebote in der Region wird mit 300.000 Euro zu 90 Prozent unterstützt. Unter dem Motto "Rein ins Netz, raus ins Abenteuer" findet man auf einer interaktiven Karte spannende Orte im Mainviereck zu den Themen Geschichte, Technik und vielem mehr. Weiterhin ist geplant, Ideen aus den Bereichen Begegnungsräume und sozialen Zusammenhalt fördern umzusetzen, auch die Themen Natur erhalten und Umweltschutz hat die LAG auf dem Schirm.

Vorschlagen kann solche Projekte übrigens jeder. Die LAG ist quasi ein Sprachrohr und Motor für Bürgerideen und alles, was nicht unter die Grundaufgaben einer Kommune fällt. Wer ein Vorhaben gerne umgesetzt haben möchte, kann sich bei der LAG beraten lassen. Die Aktionsgruppe hat ihr Büro im Industriering in Großwallstadt. Zum Team gehören Geschäftsführerin Elisabeth Kluin und Philipp Wollbeck. "Ein typisches Beispiel für ein LAG-Projekt wäre der Dorfladen in Rück-Schippach", erklären die beiden. Dieses Projekt, das nun schon seit zehn Jahren läuft, hat die LAG begleitet und unter anderem die Gründung einer Bürgergenossenschaft auf den Weg gebracht. Auch der Grabhügel in Mechenhard sei eine Idee von Privatpersonen gewesen.

Die LAG arbeitet aber auch mit Vereinen und Organisationen zusammen wie Heimat- und Geschichtsvereinen, den Rotariern, der Vereinsgruppe Bund Naturschutz oder der Burglandschaft Burgen- und Schlössernetzwerk in Eschau. Man ist auch vernetzt mit anderen LAGs, unter anderem im Odenwald und Spessart. Brauchen die LAGs die Mittel nicht auf, kommen die "Reste" am Ende einer Förderperiode übrigens in einen großen "Topf" in München und werden dann unter allen LAGs in Bayern aufgeteilt. Bundesweit gibt es rund 400 solcher lokalen Arbeitsgruppen. Auch das Personal der Geschäftsstellen wird über die Fördermittel finanziert.

Nicht nur größere Projekte wie ein Dorfladen können mit Hilfe der LAG unterstützt werden. Dafür gibt es einen Kleinprojektfonds für Vorhaben bis zu 6000 Euro. "Das ist eine tolle Sache für Ehrenamtler", weiß Philipp Wollbeck. So seien zum Beispiel Naturfreunde in Großheubach dem Siebenschläfer auf der Spur gewesen: Über den Kleinprojektfonds wurde es ihnen ermöglicht, Wildkameras und Infotafeln am Rotweinweg aufzustellen. Damit hat der Tourismusverband Spessart-Mainland auch den Podcast "Spessart-Gebabbel" finanziert oder die Wartung der Wanderweg. In der jüngsten Förderperiode seien insgesamt 60.000 Euro in solche Kleinprojekte geflossen, die bis zu 100 Prozent gefördert werden können.

Insgesamt sei man zufrieden wie es läuft, sagen Kluin und Wollbeck: "Das Bewusstsein, dass unsere Region viel zu bieten hat und man sich selbst beteiligen kann, hat sich durch Corona verschärft."

Miriam Schnurr

Hintergrund: Die LAG Mainviereck Wie genau funktioniert die LAG Mainviereck? Der Verein besteht aus dem Vorstand mit Jens Marco Scherf als Vorsitzendem. Diese Funktion hat er als Privatperson, nicht als Landrat inne. Sein Stellvertreter ist der Niedernberger Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU), Schatzmeister ist Roland Bauer. Hinzu kommen fünf weitere Mitglieder sowie die Geschäftsführerin Elisabeth Kluin als nicht stimmberechtigtes Mitglied. Dann gibt es die Mitgliederversammlung, die aus Kommunen, Vereinen und Privatpersonen besteht. Der Steuerkreis setzt sich aus dem Vorstand und weiteren 15 Vereinsmitgliedern zusammen, die das ganze Spektrum der Gesellschaft abbilden sollen: Also Vertreter der Kommunen, Wirtschaft, Jugend, Tourismus, der Sozialverbände sowie der Umwelt- und Naturschutzverbände. Außerdem gibt es einen Fachbeirat mit Vertretern von Behörden, Verbänden sowie Träger öffentlicher Belange. Sie müssen nicht Mitglied des Vereins sein und werden projektbezogen zu den Sitzungen hinzugezogen. Fallbezogen können weitere Berater benannt werden. Ob ein Projekt förderwürdig ist, das entscheidet der Steuerkreis mit Hilfe eines Punktesystems für eingereichte Ideen. Ob auch alle juristischen Voraussetzungen stimmen, dafür ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Neustadt zuständig. mir Infos zur LAG Mainviereck und allen Projekten: www.main4eck.de