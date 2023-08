Wie die fränkische Weinkönigin auch die deutsche Krone gewinnen will

Bald wird es ernst für Eva Brock­mann: Wenn al­les klappt, ist die am­tie­ren­de frän­ki­sche Wein­kö­n­i­gin in we­ni­gen Wo­chen bei der Wahl zur deut­schen Wein­kö­n­i­gin am Start. Am 23. Sep­tem­ber fin­det der Vor­ent­scheid mit den zwölf Kan­di­da­tin­nen aus den je­wei­li­gen deut­schen Wein­ge­bie­ten statt. Im Fi­na­le, am 29. Sep­tem­ber, wer­den dann nur noch fünf da­bei sein. Ei­ne von ih­nen be­kommt am En­de die Bun­des-Kro­ne, ihr zur Sei­te ste­hen zwei Prin­zes­sin­nen. Das Trio setzt sich dann aus fi­na­len Top drei zu­sam­men.